Поезженные машины: Lexus всех времён и народов

Этот джип стал для сибиряков символом высшего успеха — но он не тормозит и в нём пропадает бензин

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — флагман внедорожной линейки Lexus, один из самых желанных для сибиряков джипов, великий и могучий Lexus LX. Тот самый, который Land Cruiser, только богаче, мощнее и престижнее. С какой суммой придётся расстаться за старый LX570 и есть ли у него «болячки» — в обзоре НГС.АВТО.









Модель Lexus LX появилась в 1996 году как более мощная и роскошная версия внедорожника Toyota Land Cruiser. Автомобиль больше всего полюбился в Америке, Китае и России — там, где любят всё большое и надёжное. Для сибиряков эта машина стала высшим пиком, круче «Крузера» как-никак. Плюс «тойотовская» надёжность и сравнительная экономия в обслуживании по сравнению со всякими «немцами».









Первый Lexus LX на базе 100-го «Крузера» имел 4,7 литровый двигатель V8, все полноприводные возможности своего «тойотовского» родителя плюс богатую отделку, расширенный функционал и прилично звучащее слово «Лексус». В 1990–2000-х годах автомобиль покупали самые обеспеченные новосибирцы, это была практически вершина автовладения.









В 2007 году на базе 200-го «Крузера» появился LX570 с 5,7-литровым бензиновым мотором мощностью 383 л.с. Сам Land Cruiser ограничивался только мотором 4,7 литра.









В течение целых 8 лет эта модель выпускалась без особых изменений (только один рестайлинг) и пользовалась значительным спросом. И именно эта модель сейчас наиболее широко представлена на вторичном рынке Новосибирска.









В 2015 году LX претерпел глубокий рестайлинг, хотя поколение формально осталось прежним — третьим. Доведённая практически до гипертрофированных размеров веретенообразная решётка радиатора превратила машину в нечто, похожее на космолёт. По крайней мере Lexus теперь ещё сильнее отличается от обыденной Toyota.









Владеть и горя не знать — таков девиз приверженцев продукции Toyota Motor Corporation. Крепкие сбитые «Лексусы» с большим моторесурсом годами могли ходить и не требовать замены ни единой детали. Но рано или поздно и у этих внедорожников появлялись проблемы. Рост и без того немаленького расхода топлива (15 литров по паспорту в смешанном режиме, 20–25 по факту), потеря эффективности тормозной системы, залипание некоторых кнопок. Ну и высокая угоняемость — а это дополнительные расходы на каско, противоугонные системы и лишнее беспокойство.









Lexus LX очень хорошо держит цену. Люди, которые покупали автомобиль 5 или 10 лет назад, сейчас его могут продать за те же или даже бо́льшие деньги (в номинальном исчислении).





Самые старенькие автомобили 1999–2000 годов выпуска на новосибирской «вторичке» выставляются минимум за 700 000 тысяч рублей и доходят до 1 000 000 рублей.





Машины 2000–2006 годов стоят 1 100 000 – 1 500 000 рублей в зависимости от состояния.





Новое поколение LX570 2007 года сразу даёт ощутимую прибавку в цене. Эта модель в 10-летнем возрасте меньше 2 000 000 не стоит. Более свежие 5–7-летние автомобили оцениваются в 2 500 000 – 3 500 000 рублей.





Ну а самый последний писк с космической решёткой радиатора 1–2-летнего возраста обойдётся вам минимум в 5 000 000 рублей.









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