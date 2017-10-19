Оседлали Европу: новосибирцы объехали континент на байках

В начале сентября новосибирцы на двух мотоциклах отправились в путешествие по Европе — ребята решили посетить пару десятков стран и снять документальный фильм о том, что нужно для счастья разным народам. В эти выходные мототур завершился: байкеры пересекли границу России и прибыли в Сочи. Идеолог проекта, президент мотоклуба 99 percent МС и член Русского географического общества Константин Нельзин рассказал НГС.НОВОСТИ о том, что ему запомнилось в каждой стране. Сегодня мы публикуем его рассказ от первого лица, а также путевые фото и видео.

В Европу отправились Константин Нельзин, его жена Людмила Агадецкая и Елена Кравцевич, которая выиграла право быть в путешествии пассажиром





Первая страна, в которую мы въехали, — Белоруссия. Понравилось, что там всё относительно дёшево, в отличие от России. При этом продукты у них качественнее — за этим серьёзно следят. На улицах там действительно очень чисто, а ещё Белоруссия — это большое количество друзей и, как ни странно, хорошие дороги.







В Белоруссии мотоциклистов поразила Брестская крепость





Минск мы проехали — остановились на два дня в Бресте. Самое яркое впечатление — экскурсия по Брестской крепости. Я, честно говоря, раньше думал, что это гораздо более серьёзное, монументальное сооружение, и был поражён, что такая маленькая крепость так долго оказывала сопротивление немецким частям.





Внутри пражского Собора Святого Вита





Следующим пунктом была Чехия, про которую уже много сказано до нас. Это, безусловно, архитектура. Помимо достопримечательностей Праги меня очень впечатлила костница в городе Кутна-Гора — это церковь, внутри украшенная человеческими костями.





Интерьер сделан из настоящих человеческих костей





Я думал, что испытаю отвращение, но нет: абсолютно всё нормально. Интерьер воспринимается так, как будто это всё пластмассовое.







Музей Mercedes в Штутгарте





В Германии мы остановились в Штутгарте и побывали в трёх интересных местах: музеях Porsche и Mercedes и малоизвестном заведении — Музее свиней. Там выставлены разные вещи, связанные с поросятами: статуэтки, картины. Размещены экспонаты в бывшей скотобойне, причём на первом этаже здания ресторан. Выглядит это оригинально: внизу едят свиней, а выше — показывают их фигурки.







Новосибирцы с хозяйкой Музея свиней — она просила прислать экспонат из Сибири





Из Штутгарта мы двинулись в Италию. Изначально планировали ехать через Францию и Швейцарию, но изменили маршрут: на горных перевалах уже, к сожалению, выпал снег. Мы всё равно поехали через Альпы, но более короткой дорогой, — и на одном из перевалов попали под снег. К счастью, асфальт был нормальный. Кстати, перевалы все платные — наш стоил 9 евро.





Тоннелями ехать быстрее, но не так интересно, говорит Константин Нельзин.





В Италии мы день гуляли по Венеции, в окрестностях зарыли наш клад. Дальше поехали в Парму, где делают волшебный пармезан, а затем — на побережье, в городок с забавным названием Специя.









В Италии мы накатались по серпантинам. Качество дорог там просто изумительное — ещё лучше, чем в остальной Европе. Потому что Италия берёт деньги не просто за проезд по конкретной трассе, а за каждый километр платных дорог (примерно 10 евроцентов). А на бесплатных там быстро не поездишь — везде ограничения скорости.







Яркая архитектура Специи





Зато как только въезжаешь на Балканский полуостров, дороги кончаются. В столицу Словении Любляну мы прибыли уже вечером — было холодно, шёл дождь, и экскурсия по городу не состоялась. Но сразу бросился в глаза беспорядок на дорогах: в некоторых странах полуострова люди ездят даже хуже, чем в России. Там, например, в порядке вещей мчаться по по «встречке» при одностороннем движении и гонять на мотоциклах без шлемов.





Чевапчичи в булке в люблянском ресторане





В Любляне мы зашли в небольшой аутентичный ресторанчик и попробовали национальную еду. Например, чевапчичи — маленькие сосиски, напоминающие кавказские кебабы. Их наваливают целую гору — и это одна порция! Ещё есть рубленая котлета — плескавица. Она тоже такого размера, что мужчине вполне можно наесться.





Ужин байкеров в Греции





На питание в день мы выделяли не больше 30 евро на человека. Но после того, как мы въехали на территорию бывшей Югославии (Балканский полуостров. — А.З), эта сумма сразу резко снизилась. Если в Италии тратили под 30 евро в день, а то и больше (там только ужин стоит от 20 евро на одного), то, к примеру, в Турции на еду уходило в полтора раза меньше (на 10 евро с человека мы наедались от пуза).





Путешественников преследовала плохая погода. Фото сделано в Штутгарте





Вообще, почти вся Европа находится в ценовой категории России (это если говорить именно про рестораны). Но надо отметить, что во всех странах мы искали национальную кухню и выбирали места, где едят местные жители.







Столица Сербии показалась мотоциклистам похожей на спальные районы Новосибирска





Столицу Хорватии — Загреб — мы проехали: опять шёл дождь. Остановились в Белграде, где провели два дня. Это такой Советский Союз времён 80-х годов: в центре — обшарпанные панельные дома, как в старых спальных районах Новосибирска. Кроме того, город очень грязный и пропитан дымом: там разрешено курить везде, в том числе в ресторанах.







Исторические здания в центре Белграда





При этом я не скажу, что он некрасивый. Белград достаточно старый, и хотя как такового исторического центра там нет, есть вкрапления старинных зданий: церковь, крепость, где расположен большой музей военной техники.







Старый город в Будве тщательно сохраняют





Из столицы Сербии мы поехали в Будву. Наверное, Черногория была первой страной, где нас не поливало дождём, и мы смогли отогреться. До этого почти везде было около 15 градусов тепла, кроме итальянской Специи. Поэтому в Будве мы задержались на четыре дня — отогрелись и накупались.





За стеной старого города





Там есть маленький старый город, окружённый крепостной стеной, который поддерживают таким, какой он был столетия назад. Правда, на первых этажах работают многочисленные лавочки с сувенирами.





Название тура, выложенное камнями на пляже Будвы





Дальше мы поехали в Грецию через Албанию и Македонию. Албания — страна «Мерседесов»! Там гражданин, не купивший себе этот автомобиль, за человека не считается. Какой бы старой, развалившейся ни была машина — главное, чтобы это был «Мерседес». При этом там совершенно отвратительное качество дорог. Безусловно, в Албании есть свои красоты — например, горы. Но их разглядывать некогда: хочется смотреть на дорогу, чтобы ничего не произошло.





Белая башня в Салониках





В Афины мы не успели, зато посетили Салоники. Там уже другая кухня — например, волшебный греческий салат. Мы долго гуляли по центру. Интересная достопримечательность — Белая башня, экспозиция в которой постоянно меняется. Мы поднялись на неё и полюбовались на город с высоты.









Следующим пунктом путешествия был Стамбул. Это город контрастов! Там есть старый город и так называемый Сити — деловой центр с небоскрёбами. А ещё в Стамбуле невероятное количество красивых мечетей. У нас окна выходили на Голубую мечеть: непривычно было просыпаться в 6 утра от призыва на утреннюю молитву. Там ведь не просто человек кричит — стоят громкоговорители.





Константин Нельзин и Людмила Агадецкая в Стамбуле





Конечно же, мы сходили к Босфору — там есть большой парк со смотровой площадкой, откуда видно идущие корабли. Разочарован я был только центральным базаром Стамбула: считал, что там торгуют продуктами, мясом, специями, а он оказался барахолкой времён 90-х годов, где продают кучу подделок. Все «мировые бренды» там можно купить за 250 рублей.







Турция — страна прекрасных мечетей





Из турецкой столицы мы поехали в Грузию. Когда Анкара осталась в стороне, дорога стала так себе — как в России. Кстати, дороги там платные, но хотя мы купили специальные карточки для мотоциклов (одна стоит около 1000 рублей), никто их так и не проверил.











Два дня мы провели в курортном Батуми: было тепло, но вода в октябре уже холодная. Город очень красивый! Да, там есть панельные дома советского образца, но грузины строят и много новых эффектных зданий. Ещё впечатляют светомузыкальный фонтан и современные скульптуры. Кстати, отношение к русским там просто шикарное: Грузия — как родная страна, второй дом!







Батуми поразил путешественников оригинальной новой застройкой





После Батуми мы отправились в Тбилиси, где пробыли всего один день. Сходили на блошиный рынок (мне там очень понравилось!) и в знаменитые серные бани — это одна из главных достопримечательностей города.









В самом конце путешествия мы побывали в Кварели, где договорились снять кино про вино. А дальше уже поехали обратно в Россию, а точнее, в Сочи, где пообщались с участниками фестиваля молодёжи и студентов — на встречу взяли флаг Новосибирской области, который путешествовал с нами.





Серные бани в центре Тбилиси





В бюджет поездки мы уложились (1,5 млн рублей на 2 мотоцикла. — А.З.), даже сэкономили. Старались снимать не комнаты в отелях или гостевых домах, а квартиры, чтобы чаще общаться с местными жителями. И надо отметить, что мы нигде не встречали недоброжелательного отношения к русским. Интервью для фильма записывали прямо на улицах: например, в Стамбуле сели в ресторанчике — подошёл хозяин и с удовольствием с нами побеседовал.





В путешествии байкеры не раз любовались Альпами





В кадре мы задавали всем одни и те же вопросы: например, что надо сделать, чтобы быть счастливым. И все отвечали одинаково! Перечисляли то же, что называют у нас: «Семья, дети, здоровье. И чтобы все жили в мире».





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