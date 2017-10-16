14 братьев Новосибирска: Харьков

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска» . Каждую неделю мы публикуем репортаж из нового города. В прошлых выпусках мы рассказывали о японском Саппоро и монгольском Улан-Баторе , а также о болгарской Варне . Сегодня мы расскажем о Харькове — втором по численности городе Украины и бывшей её столице. НГС.НОВОСТИ нашли семь малоизвестных фактов об одном из крупнейших городов Украины.

Самый крупный на своей параллели







Ночной Харьков





Харьков считается самым крупным городом в мире, расположенным на 50-й параллели северной широты. В честь такого достижения в центре города установили оригинальный знак — выпуклый бронзовый круг с кусочком карты мира.





Памятник 50-й параллели





От него на несколько метров в виде прямой линии вдоль парка установили несколько табличек — они имитируют 50-ю параллель. К слову, на той же параллели расположились такие города, как Прага и Краков. Новосибирск расположен чуть севернее — на 55-й широте.





«Харьков создаёт впечатление очень такого советского города. Там много советской архитектуры, памятников, но при этом никакой разрухи не чувствуется: везде ухоженные клумбы, фонтаны, — рассказывает о Харькове новосибирец Владислав, который ездил в Харьков к родственникам в 2012 году. — Как только приезжаешь на вокзал — сразу тебя встречают фонтан и клумбы, очень красиво».





Харьков много светился в фильмах







Кадр из фильма «Как молоды мы были»





В Харькове и его окрестностях снимали десятки советских и российских художественных фильмов. Самые известные — комедия «Свадьба в Малиновке» (1967), «Как молоды мы были» (1985), «Матч» (2011) и другие ленты.







Первый «небоскрёб» в СССР







Здание Госпрома





Здание Госпрома (Дома государственной промышленности), которое стоит в центре города, на момент постройки считалось первым небоскрёбом в Советском Союзе. 13-этажное здание возвели всего за три года: с 1925-го по 1928-й, и оно стоит до сих пор. Во время войны на первом этаже Госпрома организовали конюшню, а на других этажах жили обезьяны — они сбежали из зоопарка поблизости. В 2008 году обезьянам, которые выжили во время оккупации, поставили памятник.







«Вообще в центре Харькова немного высотных домов, и Госпром там выглядит довольно внушительно. <...> Мало какой-то исторической застройки. Единственное, улица Сумская — она выложена брусчаткой, на ней как раз стоят дома старые, XIX–XX веков», — говорит Владислав.







Одна из крупнейших площадей мира







Памятник Ленину на площади Свободы





Площадь Свободы в Харькове — одна из самых больших не только в Европе, но и в мире. Она больше, например, Красной площади в Москве в пять раз. В разные времена она называлась Ветеринарной площадью (в честь ветеринарного института), площадью Немецкой армии, площадью Лейбштандарта СС (Харьков дважды завоёвывали немцы во времена Великой Отечественной войны). Дольше всего площадь носила имя Дзержинского, а с 1991 года её стали называть площадью Свободы.





Сегодня на площади Свободы стоят Госпром, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, гостиница «Харьков», областная администрация и другие здания. Примечательна и форма площади — в виде колбы.





Танк посреди города







Mark V в Харькове





На площади Конституции, почти в самом центре города, стоит настоящий британский тяжёлый танк времён Первой мировой войны — Mark V. Откуда взялся этот танк, точно никто не знает. Считается, что его зачислили в боевой состав РККА и выставили на всеобщее обозрение в качестве военного трофея.







Старейший зоопарк страны







Харьковский зоопарк





…и третий по возрасту в СССР тоже находится в Харькове. Его построили в 1895 году, но для посетителей открыли только в 1903 году. Первые визитёры могли увидеть 13 пород кур, три породы гусей, несколько видов уток, индеек, павлинов, а также кабанов, верблюдов, бурых медведей, куниц и других животных. Сегодня коллекция животных включает более 400 видов рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Среди самых редких из них — амурский тигр, лошадь Пржевальского и азиатский слон. Правда, чтобы увидеть их, придётся подождать — если верить официальному сайту зоопарка, он находится на реконструкции, которая завершится не раньше 2018 года.





Интересный фонтан-памятник







Зеркальная струя — памятник Победы





Зеркальная струя — уникальный памятник, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Он представляет собой беседку, напоминающую часовню, и пруд с фонтаном. Зеркальная, или Стеклянная струя считается первым официальным символом Харькова. Интересно и место расположения «живого» памятника — первоначально здесь было городское кладбище, затем деревянная церковь и каменный храм, с приходом советской власти — троллейбусный парк под открытым небом.







«Летом здесь всегда много народу: дети бегают, женихи с невестами фотографируются... Вокруг неё очень чистый сквер есть, а через дорогу — оперный театр. Не такой большой, конечно, как наш. Наш мне больше нравится», — говорит Владислав.







Цены на авиабилеты до Харькова из Новосибирска в эти выходные начинаются с 20 тысяч рублей. Дешевле добраться до соседнего и российского Белгорода — за 10 тысяч рублей, а затем на поезде или автобусе до Харькова. Из-за особенностей политических отношений между Россией и Украиной вас могут не пустить в страну, например, без приглашения или если вы мужчина возрастом от 18 до 60 лет.