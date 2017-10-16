«Мы могли не проснуться, теперь живём и боимся»

Второй этаж дома № 9 в 4-м переулке Серафимовича загорелся в ночь на воскресенье. Первым запылал диван в подъезде возле лестницы, а через несколько минут в огне оказались двери и стены. Пламя отрезало людям выход из квартир — жильцам пришлось ждать в дыму пожарных, а потом вылазить через окна. Предварительная причина пожара — поджог. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте происшествия и узнали о войне за расселение, которую люди уже пять лет ведут с властями, и поняли, почему погорельцы вздрагивают каждую ночь.

Аварийный барак в 4-м переулке Серафимовича, 9





Антон Малышкин проснулся в ночь на 15 октября от тревожной трели дверного замка. Кинулся к выходу и с трудом открыл первую деревянную дверь, а ко второй, железной, прикоснуться не смог — руки обжигало. Тогда он с криком: «Мы горим» побежал назад в квартиру. Жена уже держала трёхлетнего сына на руках. Мужчина выглянул в окно и выдохнул — возле дома стояла пожарная машина. «Пожарные подставили к окну лестницу, мы в чём были, в том и вылезли: жена, считай, голая и босиком, я в одних трусах, — вспоминает Малышкин. — Страх настоящий. Какие деньги и документы? Я думал только о том, как спасти жену и сына».





Антон Малышкин благодарен неизвестному, позвонившему в его дверь





Соседка Малышкина Татьяна Кудашева не скрывает, что в ту ночь испытала настоящий ужас. Где-то в три часа ночи она проснулась от покашливания младенца — женщина пошла на кухню за бутылочкой, открыла дверь, а там всё в дыму. «Пожарные приехали быстро, нас через окно вытаскивали, — пояснила Кудашева. — У меня маленькая была в шапке, кофте, памперсе и одеяле. Старшая была в трусах, майке и одеяле. Я — в штанах, ночнушке и босиком. На улице замёрзли, но главное, что все живы».





Татьяна Кудашёва признаётся, что теперь боится за своих дочек





«Я спала. Часа в три ночи проснулась от странного запаха — думаю, что такое, может, на плите что-то горит, — с невозмутимым спокойствием вспоминает страшную ночь ещё одна жительница дома Мария Кунгурцева. — Открываю дверь, она раскалённая, а оттуда дым как повалил. Я испугалась, потом обрывками помню. Кажется, что вечность прошла, пока меня через окно вытащили. Но, думаю, там минуты две только было».







Мария Кунгурцева уверяет, что дом обещали расселить давно, но дальше обещаний дело не идёт





Вероника Чернова в ночь на воскресенье тоже оказалась дома одна с детьми. Она проснулась и заметила, что света нет, интернет и телевизор не работают. «Вышла в коридор, а там уже через щели чёрный дым, гарь идёт, — объясняет девушка. — И распространяется по всем квартирам. Пошла, двери закрыла быстро, чтобы дети не задохнулась, и сразу вызвала пожарных. Всё в дыму уже было, когда они приехали».





Вероника Чернова одна из первых вызвала пожарных





В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области НГС.НОВОСТИ сообщили, что предварительная причина пожара — поджог. На месте пожара нашли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью — её отправили на экспертизу. «Личным составом эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в 3:45», — пояснили в ведомстве.





Место, где начался пожар, — раньше здесь стоял старый диван





Жильцы дома не сомневаются в том, что это был поджог — входная дверь в подъезд не закрывалась (после пожара соседи скинулись и установили замок), войти в дом мог любой желающий. К тому же прошлым летом дом уже пытались поджечь — тогда жильцы потушили огонь самостоятельно и в полицию обращаться не стали.





«Это произошло часов в шесть вечера, подожгли нашу кухню с улицы, — вспоминает Ольга Кровякова. — Сын как раз пришёл с работы и затушил всё. Я окно немного подклеила, чтобы не так позорно выглядело. Вот так и живём».







Летом неизвестные поджигали окно на кухне





Все соседи уверены, что диван загорелся не просто так. Но дальше мнения людей расходятся — одни считают, что это дело рук обыкновенных вандалов, другие думают, что поджоги инициированы неслучайно, и намекают на то, что от их дома пытаются избавиться нарочно.





Пять лет жильцы дома ждут расселения





В 2012 году дом признали аварийным, рассказывают жильцы. Но с тех пор его так и не расселили — пока люди вынуждены жить в жутких условиях.





«Жить невыносимо. Тут мыши бегают, я 12 штук за день ловлю, — перечисляет невзгоды жительница дома Марина Чернова. — Тут всё рушится, везде дыры. У соседей снизу потолок проваливается. Говорят: "Не прыгайте и не скачите, чтобы на нас не рухнуть"».







Марина ютится в крохотной комнатушке вместе с дочкой, сыном и двумя внуками. По словам женщины, она пытается добиться от мэрии хотя бы однокомнатной квартиры, но пока тщетно.





Марина Чернова живёт в одной крохотной комнате вместе с детьми и внуками





«Понимаете, если бы маленькая не закашляла, мы могли не проснуться, теперь живём и боимся, — ужасается Татьяна Кудашева. — Теперь полночи муж не спит, полночи я. Боимся, что поджигатели вернутся, к каждому шороху прислушиваемся».





Семья Кудашевых живёт в бараке полгода. К дырам, падающему потолку и крысам девушка уже привыкла. Самое страшное начинается зимой. «Обогреватели в каждом углу стоят, на ночь уже сейчас включаем, — продолжает Татьяна. — Муж ложится со старшей дочерью, ночью следит, чтобы она была одеялом укрыта. Ей нельзя простывать — почки больные».





Отопление в доме включено, но тепла жильцы не чувствуют





«Потолки обвисают, к этому почти привыкли, — поясняет Ольга Кровякова. — В туалет страшно зайти — это же срам божий. Какой ремонт тут делать? Только расселять, но когда про нас вспомнят? Жить в таких условиях невозможно».





По мнению соседей, их дом не спасёт уже никакой ремонт





С потолков в квартирах свисают листы фанеры





Но даже в таком положении жильцы находят силы посмеиваться, говорят, что живут в состоянии войны — раньше только с властями и их обещаниями о расселении, а теперь ещё и с неизвестными вандалами. «Как на пороховой бочке, — поясняет Антон Малышкин. — Того и гляди взорвёмся. Хотя, скорее, опять загоримся».





Жильцы многострадального барака





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с вопросами о том, когда расселят дом и будут ли его восстанавливать после пожара.





Это не первый случай в Ленинском районе, когда аварийные дома подвергаются нападкам вандалов или мародёров. Так, минувшим летом ветхий барак на Костычева ограбили под видом расселения. Жильцы заподозрили обман, когда воры начали бить окна и ломать трубы канализации.