«Мы могли не проснуться, теперь живём и боимся»
В Новосибирске едва не сгорел двухэтажный дом — жильцы уверены в поджоге
Второй этаж дома
Антон Малышкин проснулся в ночь на 15 октября от тревожной трели дверного замка. Кинулся к выходу и с трудом открыл первую деревянную дверь, а ко второй, железной, прикоснуться не смог — руки обжигало. Тогда он с криком: «Мы горим» побежал назад в квартиру. Жена уже держала трёхлетнего сына на руках. Мужчина выглянул в окно и выдохнул — возле дома стояла пожарная машина. «Пожарные подставили к окну лестницу, мы в чём были, в том и вылезли: жена, считай, голая и босиком, я в одних трусах, — вспоминает Малышкин. — Страх настоящий. Какие деньги и документы? Я думал только о том, как спасти жену и сына».
Соседка Малышкина Татьяна Кудашева не скрывает, что в ту ночь испытала настоящий ужас. Где-то в три часа ночи она проснулась от покашливания младенца — женщина пошла на кухню за бутылочкой, открыла дверь, а там всё в дыму. «Пожарные приехали быстро, нас через окно вытаскивали, — пояснила Кудашева. — У меня маленькая была в шапке, кофте, памперсе и одеяле. Старшая была в трусах, майке и одеяле. Я — в штанах, ночнушке и босиком. На улице замёрзли, но главное, что все живы».
«Я спала. Часа в три ночи проснулась от странного запаха — думаю, что такое, может, на плите что-то горит, — с невозмутимым спокойствием вспоминает страшную ночь ещё одна жительница дома Мария Кунгурцева. — Открываю дверь, она раскалённая, а оттуда дым как повалил. Я испугалась, потом обрывками помню. Кажется, что вечность прошла, пока меня через окно вытащили. Но, думаю, там минуты две только было».
Вероника Чернова в ночь на воскресенье тоже оказалась дома одна с детьми. Она проснулась и заметила, что света нет, интернет и телевизор не работают. «Вышла в коридор, а там уже через щели чёрный дым, гарь идёт, — объясняет девушка. — И распространяется по всем квартирам. Пошла, двери закрыла быстро, чтобы дети не задохнулась, и сразу вызвала пожарных. Всё в дыму уже было, когда они приехали».
В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области НГС.НОВОСТИ сообщили, что предварительная причина пожара — поджог. На месте пожара нашли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью — её отправили на экспертизу. «Личным составом эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в 3:45», — пояснили в ведомстве.
Жильцы дома не сомневаются в том, что это был поджог — входная дверь в подъезд не закрывалась (после пожара соседи скинулись и установили замок), войти в дом мог любой желающий. К тому же прошлым летом дом уже пытались поджечь — тогда жильцы потушили огонь самостоятельно и в полицию обращаться не стали.
«Это произошло часов в шесть вечера, подожгли нашу кухню с улицы, — вспоминает Ольга Кровякова. — Сын как раз пришёл с работы и затушил всё. Я окно немного подклеила, чтобы не так позорно выглядело. Вот так и живём».
Все соседи уверены, что диван загорелся не просто так. Но дальше мнения людей расходятся — одни считают, что это дело рук обыкновенных вандалов, другие думают, что поджоги инициированы неслучайно, и намекают на то, что от их дома пытаются избавиться нарочно.
В 2012 году дом признали аварийным, рассказывают жильцы. Но с тех пор его так и не расселили — пока люди вынуждены жить в жутких условиях.
«Жить невыносимо. Тут мыши бегают, я 12 штук за день ловлю, — перечисляет невзгоды жительница дома Марина Чернова. — Тут всё рушится, везде дыры. У соседей снизу потолок проваливается. Говорят: "Не прыгайте и не скачите, чтобы на нас не рухнуть"».
Марина ютится в крохотной комнатушке вместе с дочкой, сыном и двумя внуками. По словам женщины, она пытается добиться от мэрии хотя бы однокомнатной квартиры, но пока тщетно.
«Понимаете, если бы маленькая не закашляла, мы могли не проснуться, теперь живём и боимся, — ужасается Татьяна Кудашева. — Теперь полночи муж не спит, полночи я. Боимся, что поджигатели вернутся, к каждому шороху прислушиваемся».
Семья Кудашевых живёт в бараке полгода. К дырам, падающему потолку и крысам девушка уже привыкла. Самое страшное начинается зимой. «Обогреватели в каждом углу стоят, на ночь уже сейчас включаем, — продолжает Татьяна. — Муж ложится со старшей дочерью, ночью следит, чтобы она была одеялом укрыта. Ей нельзя простывать — почки больные».
«Потолки обвисают, к этому почти привыкли, — поясняет Ольга Кровякова. — В туалет страшно зайти — это же срам божий. Какой ремонт тут делать? Только расселять, но когда про нас вспомнят? Жить в таких условиях невозможно».
Но даже в таком положении жильцы находят силы посмеиваться, говорят, что живут в состоянии войны — раньше только с властями и их обещаниями о расселении, а теперь ещё и с неизвестными вандалами. «Как на пороховой бочке, — поясняет Антон Малышкин. — Того и гляди взорвёмся. Хотя, скорее, опять загоримся».
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с вопросами о том, когда расселят дом и будут ли его восстанавливать после пожара.
Это не первый случай в Ленинском районе, когда аварийные дома подвергаются нападкам вандалов или мародёров. Так, минувшим летом ветхий барак на Костычева ограбили под видом расселения. Жильцы заподозрили обман, когда воры начали бить окна и ломать трубы канализации.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой