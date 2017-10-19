«Менял словарь Ожегова на водку и продавал её по 100 рублей»

В Новосибирск возвращается уличная торговля. Постоянная ярмарка действует у ГУМа, у железнодорожного вокзала, а прямо в центре города каждый год раскладывают свои товары белорусы. Обозреватель НГС.НОВОСТИ вместе с другими жителями Новосибирска решил вспомнить, какой была уличная торговля в разные периоды новой и новейшей истории города.









Торговля с рук в СССР была запрещена — за это можно было получить реальный срок. Так что до конца 80-х уличная торговля в городе практически отсутствовала, если не считать Гусинобродской барахолки и отдельных зон, где можно было купить какие-то специфические товары. Одной из таких зон был, например, магазин «Аккорд» на пересечении улиц Гоголя и Советской, где можно было приобрести пластинки — причём не только российские, но и иностранные. Цена иного диска могла превышать половину средней месячной зарплаты, но если был товар, то, видимо, был и покупатель.











Однако самое интересное время для уличной торговли пришлось на начало 90-х, когда только-только был принят закон, легализовавший эту деятельность. При этом никаких ограничений, разрешений и тому подобного поначалу получать было не нужно. По городу уже расползались первые коммерческие магазины, но нередко на улицах можно было застать коммерсантов, торгующих прямо с машин. Одну такую распродажу автор застал на станции метро «Студенческая», где «давали» китайские кроссовки Golden Cup. Собралась приличная толпа, поэтому «давали» по две коробки в одни руки.











Поначалу продавцы (их было несколько) ещё пытались хотя бы выбирать в недрах фургона коробку с обувью того размера, что просил очередной покупатель (о том, чтобы кроссовки мерить перед покупкой, не могло быть и речи), но потом коробки просто стали менять на деньги. И уже получив желанный товар, люди смотрели, что, собственно, они купили. Когда размер не подходил, пытались найти обладателя пары обуви нужного размера. И если ему не нужен был ваш размер, то уже вдвоём можно было искать третьего участника сделки.











Свобода торговли, обрушившаяся на горожан, принимала порой совсем уже гротескные формы. Светлана Шуваева вспоминает, как её родственники как-то наткнулись на грузовик, с которого торговали вином в бутылках. «Ажиотаж, очередь, давка. Родственник мой подходит, смотрит ассортимент, не видит искомое и спрашивает у продавца: "Три семерки есть?" (это популярная марка советского портвейна). На что продавец достаёт из кармана пачку этикеток толщиной в пару пальцев, пролистывает её, достает "Три семерки", лепит этикетку на ближайшую бутылку и, не смущаясь, протягивает: "Держи!"» — рассказывает Светлана.





Глядя сейчас на длинные полки с продуктами под внешне разными брендами (но мало отличающимися содержимым), понимаешь, что, в сущности, ситуация не так уж сильно изменилась.











Сохранявшийся дефицит на многие виды товаров сам подталкивал горожан к предпринимательству. Владелец сети книжных магазинов (BookLook, «Плиний Старший» и т.д.) Михаил Трифонов вспоминает, что в начале 90-х менял книги на водку: «Интеллигентный покупатель приобретал в магазине водку по талонам по установленной государством цене и менял её у меня, например, на словарь Ожегова или Мюллера (которые я продавал с лотка рублей по 80–90). Бутылку водки я продавал тут же в течение получаса по 100–110».











Преподаватель Андрей Поздняков рассказывает, как он, будучи первокурсником НГУ, осваивал азы мерчандайзинга (такого слова тогда, разумеется, никто не знал): «Родители прислали вместо денег несколько палок копчёной колбасы и кроссовки (не мне, а именно на продажу). Я иду на развальчик напротив продуктового ТЦ и договариваюсь с одной из бабулек под дичайший процент (по-моему, 50/50 у нас с ней было) о продаже моего барахла. Колбаса за то время, пока ехала сутки в тёплом вагоне у проводников, успела покрыться белым налётом. Я с ней проводил (так научили по телефону) предпродажную подготовку: натёр подсолнечным маслом, смыв налёт и добавив "товарного блеску". С кроссовками ничего подобного делать не надо было, они были качественные — пакистанские».











Купить что-то ценное можно было не только на улице, но и в таком неожиданном (для сегодняшних жителей России) месте, как посадочная платформа вокзала Новосибирск-Главный. Сотрудник Музея Новосибирска Юрий Лобанов вспоминает, как с отцом ходил туда покупать игровую приставку «Сега»: «Когда там останавливался поезд "Улан-Батор – Москва", китайцы продавали приставки прямо из окна, и её можно было купить в 3–4 раза дешевле, чем в "Алькоре" (знаменитый магазин на Вокзальной магистрали), зато нельзя было проверить. Приставка выглядела точно как уже новомодная "Сега Мегадрайв 2", и написано на ней было "16 бит". Когда я нёс коробку с приставкой по двору, пацаны мне крайне завидовали, и кто-то даже подрался из-за того, кто первый придёт ко мне играть, потому что "Сеги" ещё не было ни у кого. Но оказалось, что внутри это обычная 8-битная "Денди", которая была у всех».











Постепенно уличная торговля расползлась по всему городу. Привыкшим к уюту торговых центров молодым людям сегодня это уже трудно себе представить, но тогда никого не смущала покупка на рынке под открытым небом одежды и обуви.











«Всегда было интересно примерять одежду на улице зимой в закутке торговой палатки. Ноги ставишь на какую-нибудь затоптанную картонку из-под обуви, и вперёд. Что-то было в этой дикости — наверное, смесь смирения и азарта. Это был настоящий квест. Добыть (почти как тушу мамонта), доползти, сделать! Страсть, да и только», — вспоминает журналист Наталья Нашталова.











Не нужно думать, впрочем, что людей интересовали только тряпки. Одним из совершенно особенных мест Новосибирска в 90-х была книжная ярмарка у ДК им. Чкалова. Именно с неё начинали свой путь в бизнесе нынешние книготорговцы, а для целого поколения она стала не просто местом покупок, но и своего рода клубом.





Предприниматель Юлия Дрокова вспоминает, как ездила туда вместе с родителями аж с улицы Троллейной (это другой конец города): «Почему-то непременно там нужно было оказаться как можно раньше. Машины у нас тогда не было, поэтому выезжали по темноте, с первыми петухами. Покупали там много чего. Отдельно помню красивое издание Набокова в нескольких томах».





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