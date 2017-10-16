«Камри», мечта моя
Тест-драйв с читателем: Катя и её Camry — как живётся с самой угоняемой машиной, и расход в 7 литров
В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Екатерина и её белоснежная Toyota Camry 2011 года выпуска. Каких расходов требует этот бизнес-седан и как спокойно жить с самой угоняемой машиной — в обзоре НГС.АВТО.
Toyota Camry, 2011 г.в. Бензиновый атмосферник 2.4 л мощностью 167 л.с., КП-автомат, передний привод.
Екатерина купила этот автомобиль в 2014 году за
«Полная комплектация, парктроники, круиз, климат раздельный, кожаный салон. Первая машина у меня была Lancer, потом искали именно Camry тысяч за 800–850. Но находили только 2009 год максимум. Но вот появилась эта белая, один владелец, японская сборка. Отдали с номерами 123».
Автомобиль достался с родными кузовными элементами, стёклами и без каких-либо неисправностей. Время от времени Екатерина меняет масло, различные резинки, лампочки.
«Три с половиной года владею, беды не знаю. Ничего не ломалось, не менялось, единственное — бамперы поцарапала. Меняю масло, фирменное Toyota. Вот недавно поменяли "яйца" и перебрали рейку — отдала около 5000 рублей. Колодки тормозные передние — 1500 рублей».
Самая главная проблема, считает Екатерина, — угоняемость модели: «Камри» лидирует в криминальных сводках. У девушки попытались угнать машину в первый же день владения.
«На "Студенческой" заехали в бар, вышла, закрыла, сели за столик, срабатывает брелок. В окно выглядываю — из моей машины выскакивают двое мальчишек и убегают, представляете, да! Но больше попыток не было».
Чтобы хоть как-то спокойно спать, Екатерина решила страховать автомобиль. «Благо застраховала её в каско, все три года страхую. Первые два года была полная каско, ущерб, угон —
В салоне 6-летний автомобиль уже, конечно имеет небольшие следы потертостей, особенно на коже, но в целом интерьер выглядит достойно. Немного потёрся руль.
Дверные панели, ручки — как только что из магазина.
Для своей хозяйки «Камри» — это машина на каждую минуту. Постоянно используется багажник, тут он большой, кто-то ездит на задних местах.
Движется «Камри» степенно и уверенно, на хорошем асфальте почти не колышется. И шумоизоляция здесь действительно ограждает вас от внешней жизни.
«Машина манёвренная для меня, хотя и длинная, но чувствую её до миллиметра. И даже зимой она достаточно высокая по снегу, по колее. По трассе проблем с обгонами нет. Езжу в городе постоянно в пределах оборотов 1500–2000, и хватает».
«Бензина расходует в городе сейчас 12,5 литра на сотню. По трассе ездила — 6,9–7 литров на скорости 100 км/ч. Зимой в районе 15 литров с прогревами».
Никакую другую машину за эти деньги покупать Екатерина не хочет, не видит смысла. А в идеале бы хотелось новую «Камри» с американской «мордой».
«Главные достоинства — ты ездишь на машине такого класса, и у тебя нет никаких затрат. Ведь если ездить на BMW — на что её содержать? Второе — она просто красивая, просто влюбилась в неё. Третье — резвая и экономичная. Ну а минусы: нет монитора с камерой заднего вида, серая кожа не очень смотрится, ну и угоняемость, конечно, — беспокойство всё равно есть, хоть и каско».
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Дмитрий Косенко
Фото Дмитрия Косенко