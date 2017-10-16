«Камри», мечта моя

Тест-драйв с читателем: Катя и её Camry — как живётся с самой угоняемой машиной, и расход в 7 литров

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Екатерина и её белоснежная Toyota Camry 2011 года выпуска. Каких расходов требует этот бизнес-седан и как спокойно жить с самой угоняемой машиной — в обзоре НГС.АВТО.

Toyota Camry, 2011 г.в. Бензиновый атмосферник 2.4 л мощностью 167 л.с., КП-автомат, передний привод.











Екатерина купила этот автомобиль в 2014 году за 830 000 рублей. Пробег тогда составлял 90 000 км, сейчас на спидометре уже 171 000 км. Очень, говорит, хотелось именно «Камри».















«Полная комплектация, парктроники, круиз, климат раздельный, кожаный салон. Первая машина у меня была Lancer, потом искали именно Camry тысяч за 800–850. Но находили только 2009 год максимум. Но вот появилась эта белая, один владелец, японская сборка. Отдали с номерами 123».















Автомобиль достался с родными кузовными элементами, стёклами и без каких-либо неисправностей. Время от времени Екатерина меняет масло, различные резинки, лампочки.















«Три с половиной года владею, беды не знаю. Ничего не ломалось, не менялось, единственное — бамперы поцарапала. Меняю масло, фирменное Toyota. Вот недавно поменяли "яйца" и перебрали рейку — отдала около 5000 рублей. Колодки тормозные передние — 1500 рублей».













Самая главная проблема, считает Екатерина, — угоняемость модели: «Камри» лидирует в криминальных сводках. У девушки попытались угнать машину в первый же день владения.















«На "Студенческой" заехали в бар, вышла, закрыла, сели за столик, срабатывает брелок. В окно выглядываю — из моей машины выскакивают двое мальчишек и убегают, представляете, да! Но больше попыток не было».















Чтобы хоть как-то спокойно спать, Екатерина решила страховать автомобиль. «Благо застраховала её в каско, все три года страхую. Первые два года была полная каско, ущерб, угон — 70 000 рублей. А сейчас только угон или полное уничтожение — 24 000 рублей».















В салоне 6-летний автомобиль уже, конечно имеет небольшие следы потертостей, особенно на коже, но в целом интерьер выглядит достойно. Немного потёрся руль.













Дверные панели, ручки — как только что из магазина.















Для своей хозяйки «Камри» — это машина на каждую минуту. Постоянно используется багажник, тут он большой, кто-то ездит на задних местах.















Движется «Камри» степенно и уверенно, на хорошем асфальте почти не колышется. И шумоизоляция здесь действительно ограждает вас от внешней жизни.















«Машина манёвренная для меня, хотя и длинная, но чувствую её до миллиметра. И даже зимой она достаточно высокая по снегу, по колее. По трассе проблем с обгонами нет. Езжу в городе постоянно в пределах оборотов 1500–2000, и хватает».















«Бензина расходует в городе сейчас 12,5 литра на сотню. По трассе ездила — 6,9–7 литров на скорости 100 км/ч. Зимой в районе 15 литров с прогревами».















Никакую другую машину за эти деньги покупать Екатерина не хочет, не видит смысла. А в идеале бы хотелось новую «Камри» с американской «мордой».















«Главные достоинства — ты ездишь на машине такого класса, и у тебя нет никаких затрат. Ведь если ездить на BMW — на что её содержать? Второе — она просто красивая, просто влюбилась в неё. Третье — резвая и экономичная. Ну а минусы: нет монитора с камерой заднего вида, серая кожа не очень смотрится, ну и угоняемость, конечно, — беспокойство всё равно есть, хоть и каско».











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