Новосибирцам показали сотню милых породистых котиков
Кошки самых популярных пород собрались в выставочном зале «Атом» — их можно гладить и покупать
В выходные в городе проходит международная выставка «Суперкубок Сибири-2017», на которой можно увидеть более ста кошек разных пород из Новосибирска, Алтайского края, Казахстана и Барнаула. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели все представленные породы и отобрали самых милых котиков специально для фоторепортажа.
Посмотреть породистых кошек можно в спортивно-выставочном зале «Атом». Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 150.
«У нас представлены разные породы, начиная от сфинксов и заканчивая длинношёрстными персами и британцами. Больше всего мейн-кунов, это сейчас самая популярная порода. На втором месте британцы, в меньших количествах представлены сфинксы, персы, экзоты, абиссинская кошка, бенгалы и бурмы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор выставки Ирина Толмачёва.
Хозяева модных мейн-кунов в один голос утверждают, что это порода самая добрая и по характеру их питомцы ближе к собакам — они привыкают к одному человеку и скучают, если их отдать.
«У Груни грозный, недовольный вечно вид, но добрее души не встречала, — уверяет хозяйка котёнка мейн-куна Ирина Кузьмина. — Замечательная, мурчащая и любопытная, иногда покоя не даёт. У нас если дома увидит полотенце — обязательно сдирает его».
Кошечку Фею заводчики сначала хотели выставить на продажу — но она так мурчала и не шла на руки к чужим, поэтому её оставили в доме. «Ей всё интересно, даже пылесоса не боится. В уборке принимает активное участие, делает причёску жене, утром приходит будить нас», — умиляется хозяин Феи Валентин Близников.
После мейн-кунов стоят клетки с персами. Один из них — котик Кеш — не сходит с рук хозяев. «Он у нас выставочный мальчик, — рассказала заводчица из Барнаула Ольга Павина. — Но мы боимся публичности, хотя дома ведём себя нахально. Любит носиться, побегать, поиграть».
А вот чёрно-белому брату Кеша повезло меньше — у котика асимметрия мордочки и поэтому выставочная карьера ему не светит. Поэтому этот кот выставлен на продажу. «Просили за десять — не отдала: думала, мало. Сейчас тысяч за пять отдам».
А вот белоснежную британскую серебристую шиншиллу Дульсинею отдадут не дешевле пятидесяти тысяч рублей. «Мы очень нежные, ласковые, дружелюбные и очень любим людей, — описывает свою питомицу Маргарита Хохлова. — А вот котов мучаем. Оказалось, что эта маленькая и хорошенькая дама обижает старших братьев, которые в два раза больше её... Люблю эту кошку, прям от сердца отрываю».
Старший брат Дульсинеи Гефест, по словам Маргариты, постоянно требует к себе внимания. «Стоит на полочке и лапочкой по голове меня тюкает: погладьте меня, погладьте меня. Или падает на спинку, когда хочет, чтобы его погладили», — смеётся хозяйка.
Маргарита призналась, что дома кошки ведут себя совершенно по-другому — на выставках у животных стресс. Поэтому по характеру здесь подобрать себе питомца тяжело.
Бенгальские кошки, по словам заводчиков, любят путешествовать, уживаются со всеми животными и поддаются дрессировке. «Берёшь игрушку, кидаешь, он приносит тебе её назад, как собака», — объясняет хозяин бенгала по кличке Том Круз.
Цены на котят породы корниш-рекс начинаются от пятнадцати тысяч рублей. Заводчики говорят, что это очень ласковые и активные кошки. «Мы вот этого парня хотели отдать, — говорит сибирячка Екатерина Пяткова и достаёт из клетки своего любимца. — Но потом решили оставить себе — вот влюбились в него, и всё».
«Эта девочка не продаётся, моё, никому не отдам, — предупреждает хозяйка пятнистой бурмы. — А вообще это самая лучшая порода кошек. Бурма существо зависимое, ей необходим хозяин».
Заводчики абиссинской кошки называют своих питомцев своенравными аристократами, потому что эти кошки сами выбирают себе хозяина. С хозяином они очень ласковые, но к чужому на руки никогда не пойдут.
Тогда как питерболды нуждаются в людях и компании кошек. «Они дружелюбные и активные, — поясняет сибирячка Анжелина Задонская. — Но вот конкретно мой кот Ной Джой немного недотрога».
«Невские маскарадные — ласковые и нежные кошки, и умные, на шее сидеть любят, — улыбается заводчица Елена Меркулова. — Если просто для себя, то за пятнадцать тысяч котят продаю, на разведение — двадцать пять тысяч».
Британские длинношерстные стоят от шести до пятнадцати тысяч рублей — в зависимости от характера. «Этот шебутной рыженький, его дёшево не отдам. А вот этот серый мальчик у меня нытик, маменькин сынок. Его за шесть продам», — объясняет хозяйка.
А в сентябре НГС.НОВОСТИ писали про другую выставку великолепных породистых кошек — она прошла в бассейне «Спартак» на Крылова.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой