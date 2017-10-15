Новосибирцам показали сотню милых породистых котиков

Кошки самых популярных пород собрались в выставочном зале «Атом» — их можно гладить и покупать

В выходные в городе проходит международная выставка «Суперкубок Сибири-2017», на которой можно увидеть более ста кошек разных пород из Новосибирска, Алтайского края, Казахстана и Барнаула. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели все представленные породы и отобрали самых милых котиков специально для фоторепортажа.

Перед выставкой все животные прошли ветеринарный контроль





Посмотреть породистых кошек можно в спортивно-выставочном зале «Атом». Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 150.





«У нас представлены разные породы, начиная от сфинксов и заканчивая длинношёрстными персами и британцами. Больше всего мейн-кунов, это сейчас самая популярная порода. На втором месте британцы, в меньших количествах представлены сфинксы, персы, экзоты, абиссинская кошка, бенгалы и бурмы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор выставки Ирина Толмачёва.





Посетители могут как просто смотреть на кошек, так и купить себе котёнка





Хозяева модных мейн-кунов в один голос утверждают, что это порода самая добрая и по характеру их питомцы ближе к собакам — они привыкают к одному человеку и скучают, если их отдать.





Вес мейн-куна может достигать 8 кг





«У Груни грозный, недовольный вечно вид, но добрее души не встречала, — уверяет хозяйка котёнка мейн-куна Ирина Кузьмина. — Замечательная, мурчащая и любопытная, иногда покоя не даёт. У нас если дома увидит полотенце — обязательно сдирает его».





Котёнку Груне всего 8 месяцев





Кошечку Фею заводчики сначала хотели выставить на продажу — но она так мурчала и не шла на руки к чужим, поэтому её оставили в доме. «Ей всё интересно, даже пылесоса не боится. В уборке принимает активное участие, делает причёску жене, утром приходит будить нас», — умиляется хозяин Феи Валентин Близников.





Фея — очень игривая кошечка





После мейн-кунов стоят клетки с персами. Один из них — котик Кеш — не сходит с рук хозяев. «Он у нас выставочный мальчик, — рассказала заводчица из Барнаула Ольга Павина. — Но мы боимся публичности, хотя дома ведём себя нахально. Любит носиться, побегать, поиграть».





Кеш приехал в Новосибирск из Барнаула





А вот чёрно-белому брату Кеша повезло меньше — у котика асимметрия мордочки и поэтому выставочная карьера ему не светит. Поэтому этот кот выставлен на продажу. «Просили за десять — не отдала: думала, мало. Сейчас тысяч за пять отдам».





Этого перса продают всего за пять тысяч





А вот белоснежную британскую серебристую шиншиллу Дульсинею отдадут не дешевле пятидесяти тысяч рублей. «Мы очень нежные, ласковые, дружелюбные и очень любим людей, — описывает свою питомицу Маргарита Хохлова. — А вот котов мучаем. Оказалось, что эта маленькая и хорошенькая дама обижает старших братьев, которые в два раза больше её... Люблю эту кошку, прям от сердца отрываю».





Несмотря на свой обманчивый милый вид Дульсинея — задиристый котёнок





Старший брат Дульсинеи Гефест, по словам Маргариты, постоянно требует к себе внимания. «Стоит на полочке и лапочкой по голове меня тюкает: погладьте меня, погладьте меня. Или падает на спинку, когда хочет, чтобы его погладили», — смеётся хозяйка.





Гефест — шикарный золотой кот с огромными зелёными глазами





Маргарита призналась, что дома кошки ведут себя совершенно по-другому — на выставках у животных стресс. Поэтому по характеру здесь подобрать себе питомца тяжело.





Кот Груно уже шесть лет получает на выставках чемпионские титулы





Бенгальские кошки, по словам заводчиков, любят путешествовать, уживаются со всеми животными и поддаются дрессировке. «Берёшь игрушку, кидаешь, он приносит тебе её назад, как собака», — объясняет хозяин бенгала по кличке Том Круз.





У бенгалов очень спокойный характер





Цены на котят породы корниш-рекс начинаются от пятнадцати тысяч рублей. Заводчики говорят, что это очень ласковые и активные кошки. «Мы вот этого парня хотели отдать, — говорит сибирячка Екатерина Пяткова и достаёт из клетки своего любимца. — Но потом решили оставить себе — вот влюбились в него, и всё».





У корниш-рексов очень тонкая курчавая шерсть





«Эта девочка не продаётся, моё, никому не отдам, — предупреждает хозяйка пятнистой бурмы. — А вообще это самая лучшая порода кошек. Бурма существо зависимое, ей необходим хозяин».







Европейская бурма — одна из самых редких пород кошек в России





Заводчики абиссинской кошки называют своих питомцев своенравными аристократами, потому что эти кошки сами выбирают себе хозяина. С хозяином они очень ласковые, но к чужому на руки никогда не пойдут.





Абиссинский кот Матис





Тогда как питерболды нуждаются в людях и компании кошек. «Они дружелюбные и активные, — поясняет сибирячка Анжелина Задонская. — Но вот конкретно мой кот Ной Джой немного недотрога».





Шестилетний Ной Джой дважды был лучшим кастратом России





«Невские маскарадные — ласковые и нежные кошки, и умные, на шее сидеть любят, — улыбается заводчица Елена Меркулова. — Если просто для себя, то за пятнадцать тысяч котят продаю, на разведение — двадцать пять тысяч».







Невская маскарадная кошка





Британские длинношерстные стоят от шести до пятнадцати тысяч рублей — в зависимости от характера. «Этот шебутной рыженький, его дёшево не отдам. А вот этот серый мальчик у меня нытик, маменькин сынок. Его за шесть продам», — объясняет хозяйка.





Этот рыжий британец — настоящая задира





На руках у хозяев коты вели себя смирно





А попадая в свою клетку, кошки играли или спали





Посетители могут как просто смотреть на кошек, так и купить себе котёнка





С владельцами кошкам не страшно





Кошки стойко позировали фотографам





А в сентябре НГС.НОВОСТИ писали про другую выставку великолепных породистых кошек — она прошла в бассейне «Спартак» на Крылова.