«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков

«Джип Гранд Чероки» остановил матерей с младенцами, и «Камри» ООО на встречной полосе

В свежем, 43-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: в Новосибирске не перевелись ещё стопхамовцы и очередная «Тойота Камри» с номерами ООО на «встречке».





Начинает выпуск настоящий, как считают многие, джип — Jeep Grand Cherokee с номерами ВВВ встал на пути мамочек с младенцами. «Водитель припарковал свой джип у входа в грудничковый бассейн, куда приходят с колясками. Машина припаркована так, что на коляске нормально не проехать. Пришлось объезжать по газону», — пишет нам читательница Варвара.













«Свежая трава на недавно сделанном газоне вдоль дома 12 на улице Семьи Шамшиных не мешает "вежливым людям" портить труд работников ТСЖ. Даме на "Порше" плевать на труд других людей», — делится наблюдениями Екатерина.















Ставим машину не поперёк, а вдоль — так уютней.













Мог бы, занял три места для инвалидов.













О, оказывается не перевелись ещё «стопхамовцы» на Руси. «Фото сделано возле ТЦ "Подсолнух". Авто припарковано на тротуаре. Табличка на машине отражает всю суть этого "водятла"», — сообщает Людмила.













«Если уж блокировать въезды в парковку, то лучше оба сразу. Чтобы наверняка», — заметил непорядок читатель Илья.













На такой большой машине всегда можно откусить кусочек тротуара.













«Камри» с магическим для Новосибирска сочетанием ООО. «Ул. Депутатская, мэрия Новосибирска. Припаркована вторым рядом на встречной», — информирует Игорь.













«Вот так на 2-м Краснодонском переулке припарковался папа, привезший ребенка в школу, — подает ему пример уважения к городу и окружающим людям смолоду», — пишет читатель Александр.













Зачем белые чёрточки на асфальте? Чтобы на них стоять.













«Площадь Калинина. Двое молодых людей бросили машину и ушли по своим делам. В Иркутске другие правила???» — возмущается Лариса по поводу «понаехавших».















Ну это символ стремления встать как можно ближе ко входу в здание. «Это около "Колорлона" на Богдана Хмельницкого, 100, паркуются в 2 ряда после заграждения, парковка в принципе свободная», — телеграфирует нам читатель Евгений.









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