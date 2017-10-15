«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков

«Джип Гранд Чероки» остановил матерей с младенцами, и «Камри» ООО на встречной полосе

В свежем, 43-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: в Новосибирске не перевелись ещё стопхамовцы и очередная «Тойота Камри» с номерами ООО на «встречке». 

«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


Начинает выпуск настоящий, как считают многие, джип — Jeep Grand Cherokee с номерами ВВВ встал на пути мамочек с младенцами. «Водитель припарковал свой джип у входа в грудничковый бассейн, куда приходят с колясками. Машина припаркована так, что на коляске нормально не проехать. Пришлось объезжать по газону», — пишет нам читательница Варвара.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


«Свежая трава на недавно сделанном газоне вдоль дома 12 на улице Семьи Шамшиных не мешает "вежливым людям" портить труд работников ТСЖ. Даме на "Порше" плевать на труд других людей», — делится наблюдениями Екатерина.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


Ставим машину не поперёк, а вдоль — так уютней.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


Мог бы, занял три места для инвалидов.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


О, оказывается не перевелись ещё «стопхамовцы» на Руси. «Фото сделано возле ТЦ "Подсолнух". Авто припарковано на тротуаре. Табличка на машине отражает всю суть этого "водятла"», — сообщает Людмила.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


«Если уж блокировать въезды в парковку, то лучше оба сразу. Чтобы наверняка», — заметил непорядок читатель Илья.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


На такой большой машине всегда можно откусить кусочек тротуара.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


«Камри» с магическим для Новосибирска сочетанием ООО. «Ул. Депутатская, мэрия Новосибирска. Припаркована вторым рядом на встречной», — информирует Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


«Вот так на 2-м Краснодонском переулке припарковался папа, привезший ребенка в школу, — подает ему пример уважения к городу и окружающим людям смолоду», — пишет читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


Зачем белые чёрточки на асфальте? Чтобы на них стоять.



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


«Площадь Калинина. Двое молодых людей бросили машину и ушли по своим делам. В Иркутске другие правила???» — возмущается Лариса по поводу «понаехавших».



«Я паркуюсь как чудак»: Jeep Grand Cherokee ВВВ против грудничков


Ну это символ стремления встать как можно ближе ко входу в здание. «Это около "Колорлона" на Богдана Хмельницкого, 100, паркуются в 2 ряда после заграждения, парковка в принципе свободная», — телеграфирует нам читатель Евгений.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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