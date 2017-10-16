Психолог в погонах

Один день из жизни участкового: он мирит соседей, слушает сплетни и любит поговорить

Лейтенант полиции Дмитрий Лаврентьев
Лейтенант полиции Дмитрий Лаврентьев

Работа участкового считается чёрной и неблагодарной — именно ему приходится отвечать за всё, что происходит на его участке. Тяжкое преступление? По умолчанию виноват участковый — недосмотрел. Да и дел немало — и преступника по горячим следам поймать, и шумных соседей успокоить. К нему идут с разными проблемами — хватает жалоб на протекающий кран или на толкучку в троллейбусе. Ещё работая в уголовном розыске, Дмитрий Лаврентьев знал, что представляет собой должность участкового. Три года назад полицейский понял, что хочет не ловить жуликов, а помогать им исправляться — это тоже одна из задач уполномоченного. Да и просто раскрывать преступления надоело, хотелось большего. И Дмитрий перевёлся на должность участкового. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вместе с лейтенантом полиции прошлись по злачным местам Дзержинского района Новосибирска и увидели, как уполномоченный следит за жизнью на своём участке.

Справка: Дмитрий Лаврентьев, 29 лет, лейтенант полиции. Женат, воспитывает ребёнка. Окончил Новосибирский юридический институт Томского государственного университета. В 2012 году стал работать в отделе дознания отдела полиции № 5 «Дзержинский», в 2015 году перевёлся на должность участкового уполномоченного. В 2017 году стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый».


Обычный день участкового начинается с планёрки в кабинете начальника
Обычный день участкового начинается с планёрки в кабинете начальника


Смена у «народного участкового» начинается стандартно — инструктаж по оперативной обстановке в Новосибирске и задачи от начальника. Потом Дмитрий вооружается и начинает обходить свой участок. Если это не дежурные сутки, конечно, — во время дежурства участковый вместе с оперативной группой выезжает на все заявки. Сегодня обычный рабочий день. Из дел на день — профилактический обход и беседы с «подучётным элементом», то есть с людьми, недавно освободившимися из тюрьмы.


Административный участок Дмитрия охватывает улицы Трикотажную, Ползунова, «горбатый» мост и железнодорожные пути
Административный участок Дмитрия охватывает улицы Трикотажную, Ползунова, «горбатый» мост и железнодорожные пути


По участку Дмитрий ходит пешком — говорит, что так проще увидеть, где что происходит, да и по пути можно заглянуть в беспокойные квартиры, которых в плане нет, а контроль за ними необходим. Да и люди, уверен полицейский, должны видеть своего участкового — что вот он, подходи и спрашивай. «Дети бегут, здороваются. Видят, что человек в форме. Какие-то люди стороной обходят. Наверное, у них предвзятое отношение. Боятся, что ли, что их оштрафуют? Люди часто на улице подходят, спрашивают, как пройти, или просят помочь. Например, с шумными соседями. Если время позволяет, я сразу иду в дом, чтобы разобраться и помочь человеку», — улыбается Лаврентьев. На работе лейтенант улыбается часто — он похож на хорошего полицейского, которому хочется рассказать всё, не для протокола, а от души.


Дмитрий похож на хорошего полицейского
Дмитрий похож на хорошего полицейского


«На мой участок только переехала пара, — вспоминает Дмитрий. — Позвонили соседи, семейный дебош там у них. Но мы не успели, приехали на труп. Мужчина забил сожительницу. Девушку жалко было, до сих пор помню». По словам полицейского, он обязан знать обо всех преступлениях, которые происходят на его участке. Бывает, что в беседе с участковым люди случайно обмолвятся о какой-то мелочи, но это только на их взгляд, — случайная фраза может стать ниточкой, благодаря которой раскроют другое преступление. «Но вы не думайте, прям моментально преступления раскрываются, только если преступник паспорт забыл, — смеётся лейтенант. — Ну или если преступление друг, брат, сват совершил». 


Участковому далеко не всегда удаётся сразу попасть в нужную квартиру 
Участковому далеко не всегда удаётся сразу попасть в нужную квартиру 


Сегодня Дмитрий ходит вместе со стажёром — Джабраилом, или Жорой, как называют его товарищи по службе. Парень профессионально занимался спортом, потом понял, что эта профессия не навсегда — и решил пойти в полицию. Жора немногословен, он молчаливой тенью следует за своим учителем. Коллеги говорили, что у Лаврентьева есть чему поучиться, — и Джабраил вникает, старается, иногда задаёт вопросы. 


Вместе со стажёром 
Вместе со стажёром 


Дмитрий звонит к первому «подучётнику» — парень новый, освободился семь дней назад, надо знакомиться. Дверь открывает молодой человек приятной наружности. Участкового строго обнюхивает хозяйская собака, из-за угла удивлённо посматривает кот, сам хозяин глядит удручённо, но понимающе: надо — значит, проверяйте. Рассказывает, что на работу устроиться ещё не успел, думает пойти в пожарную часть. Свой проступок называет глупостью: занял денег до зарплаты, потребовали вернуть — пошёл грабить офис по выдаче микрокредитов. «Я сам пришёл в полицию. Подумал — всё равно найдут, так какая разница. Раньше сядешь — раньше выйдешь», — не скрывает мужчина.


В квартире у судимого за грабёж
В квартире у судимого за грабёж


Следующая квартира, точнее, комнатушка — кровать, стол, стул. Игрушки. На кровати спит маленькая девочка. У порога беседует со следователем ещё одна подопечная — бывшая наркоманка, вставшая на путь исправления. Можно сказать, любовь спасла. Встретила мужчину, родила ребёнка, но муж умер год назад — сейчас она живёт одна с дочерью. Говорит честно, что очень хочет оградить своего ребёнка от такого опыта. Только как — не знает. «Как не прокараулить момент, как знать, с кем она общается... Постоянно думаю об этом. И не хочу, чтобы она знала о том, что было с её матерью... Мучает меня это всё», — признаётся женщина.


Дмитрий Лаврентьев опрашивает соседей — нет ли у них жалоб на его «подучётных»
Дмитрий Лаврентьев опрашивает соседей — нет ли у них жалоб на его «подучётных»


Ещё одного «подучётника» не оказалось дома — он уже поменял свою жизнь и устроился на работу. Полицейского встречает мама молодого человека, который тоже смог справиться с зависимостью. «Я говорю это с гордостью оттого, что он сам бросил, — искренне делится с участковым своей радостью мать новосибирца. — Он не лечился, мне лечить его не на что было. Бросил, не пьёт, не курит... <...> Пошёл на работу. Господи, хоть бы так всегда было».


Мать с гордостью рассказывает, как её сын избавился от губительной привычки
Мать с гордостью рассказывает, как её сын избавился от губительной привычки


Дмитрий уверен: толк от его обходов и бесед есть. «Когда человек чувствует, что за ним какой-то контроль ведётся, у него меньше плохих мыслей возникает, — объясняет участковый. — В отношении кого-то помогает, другие всё равно едут в места лишения свободы. Может, они в следующий раз поймут?». Полицейский уверен, что исправиться может каждый. Шанс есть у всех — надо только подтолкнуть человека к правильному выбору. Видно, что Дмитрий искренне переживает за людей, рассказывает, что старается следить и за жизнью своих бывших «подучётников». «С теми, кто переезжает, не созваниваюсь, конечно. Руки просто не доходят. А те, кто на территории живёт, — конечно, как мимо иду, захожу», — поясняет Лаврентьев.


Лаврентьев считает, что беседами можно помочь
Лаврентьев считает, что беседами можно помочь


Участковый считает, что у него вполне спокойный участок — ни притонов, ни слишком много проблемных квартир. Люди понимающие, обычно хватает одного разговора или составления протокола. Но последнее — крайняя мера. Лаврентьев говорит, что старается предупреждать, а не наказывать.


Чаще всего к нему обращаются с жалобами на соседей. «На одном адресе собака громко спрыгивает с дивана, от этого бабушка снизу просыпается, — вспоминает полицейский. — Не нарушение, но человек же страдает. В итоге мы договорились, что хозяева собаки ковёр постелят. Обычно стараешься как добрый участковый как-то сгладить конфликт, примирить людей. Работаешь в первую очередь на будущее, если сейчас этот конфликт только подогреть, а не разрешить, то потом только хуже станет».


Лаврентьев предпочитает улаживать все конфликты мирно
Лаврентьев предпочитает улаживать все конфликты мирно


Звонит вахтёрша общежития — жильцы не убирают свои вещи из кухни и ванной, а скоро должны прийти строители, намечается долгожданный ремонт. «Понимаю, что это не ваша функция, но давайте формой на них повлияем, пожалуйста», — просит женщина. Участковый улыбается и вместе с вахтёршей идёт по квартирам — то ли пугать, то ли всё-таки уговаривать жильцов забрать свои вещи. Обстановка в квартирах жуткая. Кажется, что дом уже не спасёт никакой ремонт — только снос. И тем более непонятно нежелание жильцов хоть как-то ускорить небольшой ремонт. «У меня здесь кастрюли, ну куда, не в квартиру же их? — негодует одна из жительниц. — Ладно, уберу». Форма действует. Люди обещают сегодня же убрать свои вещи.


Вахтёрша просит участкового повлиять на жильцов
Вахтёрша просит участкового повлиять на жильцов


Заодно участковый проходится по знакомым квартирам. В одной живёт семейный дебошир, в другой соседи ругались из-за бельевых верёвок. Жильцы заверяют, что сейчас у них всё в порядке, и обещают, что ни драк, ни ругани у них больше не будет. 


Заодно полицейский проверил документы у новых жильцов
Заодно полицейский проверил документы у новых жильцов


Сегодня у Дмитрия приёмный день — с 17:00 до 20:00 он в кабинете. После этого — опять на совещание к начальнику. А потом заходит в квартиры к тем, кого не удалось застать днём. «Жена нормально относится к такому графику, — улыбается участковый. — Вот ребёнок недавно родился. Ну, как у жены нет выбора. Она сама замуж выходила за сотрудника полиции, должна понимать. Дома-то я бываю. Понятно, что частенько прихожу поздно, но прихожу же». 


Недавно у Дмитрия родился ребёнок
Недавно у Дмитрия родился ребёнок


Первым на приём пришёл пожилой мужчина и сразу поделился проблемой. Он живёт в комнате вместе с дочкой, сосед-квартирант стал приводить к себе знакомого. Мужчина ночует каждую ночь, у него даже есть ключ от квартиры. «Раньше говорил (квартирант. — А.И.): "Это мой друг", сейчас он говорит: "Это мой брат". Ему никто уже не верит. Завтра он скажет, это мой сват или невеста. Как к себе домой заходит. А завтра он табор цыганский приведёт. И что? Все ему братья и сёстры», — негодует мужчина.


Договорились, что когда в очередной раз этот подозрительный гость появится, то пенсионер позвонит участковому с кодовой фразой: «Он здесь». И полицейский составит беседу с молодым человеком.


Пенсионера пугает гость, который приходит к его соседу
Пенсионера пугает гость, который приходит к его соседу


Дмитрий поясняет, что формально в этом случае нарушения нет. Однако если люди жалуются, то надо сходить и проверить документы. Вдруг мужчина числится в розыске. «Надо сходить, посмотреть, что за человек. Понятно, что к кому угодно могут гости прийти пожить. В таком случае надо попросить этого мужчину познакомить своего друга с соседями, пусть покажут, что они не страшные какие-то звери, которые всё похитят или что-то сотворят», — пояснил участковый.


Лаврентьев признаётся, что часто к нему ходят как к психологу — просто поговорить о жизни. Жалуются на всё: поломанный кран, странные запахи... Как-то к нему приходил мужчина, который был недоволен тем, что в троллейбусе к нему на сиденье подсаживаются другие люди, просил совета.


«Мне кажется, что над любым сообщением работать надо, — уверен Дмитрий. — Если люди просят помощи, им надо помогать. А куда им обращаться? Больше некуда, все идут к участковому. И нельзя, чтобы у людей потом осталось неприятное ощущение от сотрудников полиции, что им не помогли».


Напомним, недавно корреспонденты НГС.НОВОСТИ провели один день с патрульными ППС: они защищают город от пьяниц и жалеют, что не стали космонавтами.

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