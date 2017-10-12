Битва седана с джипом

Тест-драйв: что лучше — джип за 17 миллионов по уши в грязи или седан весом с «Лэнд Крузер»

В структуре продаж автомобилей легковушки и кроссоверы давно уже сравнялись и сейчас идут ноздря в ноздрю, хотя последние, как считается, имеют бо́льшие перспективы. Так что же выбрать для города в сегменте, где классический седан стоит как джип или где вообще цена уже неважна. Внедорожник Bentley Bentayga и легковой Bentley Flying Spur: почему разум голосует за «Бентайгу», а нравится старый добрый лимузин — тест редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.  

Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Внедорожник Bentley Bentayga (предоставлен официальным дилером компанией «Крепость») уже освоился на рынке и показал, на что способен: примерно половина продаж марки приходится на него. Когда модель только появилась, многих она шокировала — утончённые исторические линии Bentley облекли в нечто громадное, брутальное.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Но ничего, потом привыкли, и даже маленькие непропорциональные задние фонари как-то притерлись взгляду.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


А омыватели-улитки передних фар так и вовсе вызывают умиление.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Тем не менее это грозный крупный внедорожник с большой энерговооружённостью — компания позиционирует его как самый быстрый серийный кроссовер в мире — с 12-цилиндровым двигателем о 6 литрах «Бентайга» берёт сотню за 4,1 секунды.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Bentley Flying Spur — «Летящая Шпора» — появился в 2005 году по мотивам купе Bentley Continental. С тех пор он и существует практически в неизменном виде — классика, стремительный силуэт, подлинная, в общем, аристократия.  



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


На момент выхода это тоже было самое быстрое авто в своем сегменте седанов. Но годы идут и техника меняется, теперь «Летящую Шпору» объезжают разные AMG.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Зато не устаревает классический дизайн — абсолютно узнаваемая машина, в отличие от той же «Бентайги».



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Оба автомобиля стоят от 17 000 000 рублей и относятся к сегменту «люкс». Вообще, напомним, машины делятся на массовые (LADA), премиальные (Mercedes, Land Rover) и этот самый «люкс-лакшери» (Luxury), где играют Bentley, Rolls-Royse, Maserati и немногие другие. Но для нас сегодня цена не имеет никакого значения — эти машины прежде всего произведение инженерной мысли, тем и интересны. И как у каждого человеческого произведения, инженерная мысль не без недостатков — да, и в Bentley можно такое найти. 



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Вернемся к «Шпоре». Здесь менее производительная мультимедиа по сравнению с «Бентайгой». Нет  контроля полос движения, подогрева руля, но есть активный круиз-контроль. 



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Разъемы USB нашлись в спинках передних сидений под массивной стальной крышкой.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


У «Бентайги» новая мультимедиа, которая работает быстро и настраивает кучу параметров — высоту подвески, жёсткость амортизаторов, климат, массаж.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Есть настройки внедорожных режимов — это же джип. Правда, такой условный — здесь постоянный полный привод с электронной межосевой муфтой, а шайба внедорожных режимов немного меняет лишь программу управления.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Приборка имеет два аналоговых кругляша, а посередине цифровой дисплей, куда можно вывести, например, навигацию.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Индикация активного круиз-контроля — автомобиль цепляется за впереди идущую машину, бодро её догоняет, тормозит. Правда, тормозит всё равно грубовато, не «по-человечески».



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Руль без приливов, толстый, с овальным сечением, как и в «Шпоре».



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Сзади в «Бентайге» место вроде как есть, но не так, чтобы можно было прям развалиться, вытянуть ноги.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


А вот в «Шпоре» посадка сзади поинтересней, поблагородней — здесь можно ездить человеку с шофёром. Да и вообще тут максимально чувствуется ручная сборка — работники часами натягивают кожу на элементы и прострачивают швы. 



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Багажник «Бентайги» как-то зажат с боков жирной отделкой, но пара чемоданов сюда влезет.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Багажник «Шпоры» длинный, глубокий, здесь хоть клади спать двоих некрупных детей.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Перейдем к ездовым процедурам. Bentley Bentayga имеет 6-литровый бензиновый мотор о 12 цилиндрах, его мощность 608 л.с., тяговый момент 900 Н·м. 



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


И вот вся эта чёрная 2,5-тонная махина выстреливает до сотни за 4,1 секунды — а разгон на джипе, это, поверьте, не так, как на низеньком суперкаре. Тут к ощущениям добавляется какая-то самолетная непредолимая тяга. Каждый хороший движок имеет свой голос, тембр. Этот V12 на максимуме издаёт этакий протяжный рык льва, прям как в Dolby Digital в большом кинозале.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


На «Летящей Шпоре» стоит 4-литровый V8 мощностью 528 л.с. Другой характер, другие звуки. Самое интересное — это урчание при переходе 2000 тысяч оборотов. Как на ЗИЛе, слышно чередование цилиндров, которые ещё не сливаются в единую высокую ноту.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


«Шпора» так же легко выстреливает, вот уже и 220 км/ч, хотя может и гораздо больше. Седан весит 2,5 тонны, это, к примеру, как «Крузер». А колесная база у «Шпоры» длиннее, чем у «Бентайги» — 3065 мм против 2992 мм. Вот и стелется этот седан по дороге с какой-то естественной широкой поступью.  



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


На «Бентайге» поинтересней съехать с трассы куда-нибудь в грязи — джип всё-таки. Попробуем забраться в горы — склизкая глина, уклон под 40 градусов.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Кажется, дальше не поедет, но вроде гребёт и ползет до вершины горы.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


При таких упражнениях, конечно, не хватает функции виртуального капота, чтобы видеть, чего там под колёсами вообще — сколько сантиметров до смертельного обрыва со скалы.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Спуск даётся «Бентайге» тяжелее — сплошной стрёкот ABS, что в ручном режиме, что с автоматическим помощником.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Если на этом кроссовере ездить и месить грязь, лучше его задрать на максимальную высоту, пневмоподвеска позволяет. Но полностью накачанные баллоны превращают машину в настоящую колотушку, так что это только для очень коротких участков.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Наш седан пропускает грязевые ванны. Попробуем на нём лучше повходить в крены — они здесь есть, и достаточно чётко информируют вас о предстоящем срыве колёс и потере управления.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Но с этими кренами и визгом шин «Шпора» управляется чувствительней, приятней, чем электронная «Бентайга». У внедорожника-то стоит активная система подавления кренов, которая зажимает амортизаторы на дуге, — безопасно, но скучновато.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


А теперь об интерьере. Салон — один из краеугольных камней Bentley, недаром марка соревнуется со своим конкурентом Rolls-Royse в процентной степени покрытия интерьера кожей. Так вот, здесь в обеих машинах более 50% кожи, остальное металл, дерево, ну и пластик, куда же без него.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Из пластика сделаны технологические элементы — перемычки, защёлки, держатели, обрамление мультимедиа, рулевой кожух. Лично я считаю, что и эти детали должны быть по максимум обёрнуты в кожу — ну несложно же.



Битва седана с джипом (фоторепортаж)


Так что же выбрать, кроссовер или седан? У обоих есть плюсы и недостатки, так что решать, видимо, придётся чисто из эмоций. Разумом я выбираю «Бентайгу», но старый Flying Spur мне как-то больше по душе.   


Такая же проблема выбора стоит и в других сегментах, хоть массовых, хоть премиальных. Mersedes S-classe или GL, BMW 7-series или X5, Jaguar XJ или F-Pace. 


А что бы выбрали вы для города?

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