Голодные игры: есть хочется

Два новосибирца начали добровольный эксперимент — они пытаются прожить на минимальную зарплату. Известный шоумен Сева Мокин и брюнетка-менеджер Мария Ерёменко. По условиям «голодных игр», Сева и Мария согласились постараться прожить месяц на 10 тысяч рублей — именно столько составляет минимальный размер оплаты труда в Новосибирской области для работников внебюджетной сферы. Корреспондент НГС.НОВОСТИ подробно изучил траты участников в первые дни эксперимента и выяснил, как они умудряются экономить на всём.

Три новосибирца решили прожить месяц на минимальную зарплату (МРОТ). Правда, после предварительно проведённого медицинского обследования одному из трёх «экспериментаторов» врачи категорически запретили переходить на «диету». В итоге в «голодные игры» ввязались только двое: 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко и 55-летний шоумен Сева Мокин. Месячный отчёт начался в понедельник, 9 октября.







«У девушки совершенно идеальные показатели и прекрасный обмен веществ — так, как и должно быть. У мужчины есть небольшие отклонения по уровню холестерина — того, который вредный и образует сосудистые бляшки. Но эти отклонения небольшие. Всё остальное в пределах допустимых показателей. Состояние здоровья в общем можно оценить как хорошее», — прокомментировала результаты анализов крови Севы и Марии врач-эндокринолог высшей категории медклиники «СМИТРА» Анна Акопова.







Мария Ерёменко, сотрудница сферы продаж, 28 лет, 55,8 кг





Доктор добавила, что для Севы Мокина достаточно обратить внимание на питание: ограничить жирное, жареное и сладкое. До эксперимента вес Мокина составлял 62 кг, Марии — 55,8 кг.







Сева Мокин, шоумен и кулинар, 55 лет, 62 кг





Изначально сумма, на которую менеджер и шоумен должны прожить 31 день, была равна 10 000 рублей. На оплату коммунальных услуг закладывалось 2500 рублей (примерная стоимость «коммуналки» в типовой однокомнатной квартире) и ещё 500 рублей — на предметы личной гигиены и бытовой химии. Оставшиеся 7000 рублей — на всё остальное: питание, проезд, связь и прочее, если что останется, то и на развлечения. Но, как уточнили в министерстве труда Новосибирской области, МРОТ приведён без вычета НДФЛ. То есть работнику на руки достается всего 8700 рублей, если отнять от минимальной зарплаты стандартный налог в 13%.





Жить целый месяц каждому участнику «голодных игр» придётся на 5700 рублей.





Чтобы тратить на продукты как можно меньше, но получать при этом необходимые витамины и микроэлементы, врач-диетолог Елена Гарагуля посоветовала в осенний период делать акцент на недорогих овощах.







«Из осеннего урожая это капуста, цветная капуста, кабачки, тыквы, баклажаны, редька, репа пурпурная, петровская. Можно готовить ассорти — тушёные овощи. Можно делать салаты, можно готовить из зелени смузи с чесночком — сейчас всё дешёвое. Рябина с дач так вообще бесплатная, а она очень полезная и богата витаминами. <…> Мясо — понятно, что дорогое. Самый дешёвый вариант — слабосолёная селёдка хорошего посола. Это как заменитель мяса: там белок, много йода, рыбьего жира. Это идеальное северное питание. Можно скумбрию тоже использовать — уха шикарная получится», — расписала недорогое питание на осень диетолог.







А вот сахар, по мнению Елены, из рациона желательно исключить совсем, заменив его на финики и мёд. Помимо этого, врач предлагает отказаться от хлеба с кашами, в которых слишком много углеводов, и заменить на тушёную тыкву.







Начали эксперимент в понедельник Сева и Мария по-разному. Шоумен скрупулёзно составил меню и подробно рассчитал свои траты до копеек, а Мария вечером в баре отметила начало эксперимента с друзьями — пивом и мидиями. Это дало ей возможность сэкономить на ужине: друзья угостили.







Три первых дня «голодных игр» Севы Мокина: минус 1059 рублей 23 копейки







По условиям эксперимента, участники стараются есть отдельно от своих домашних и помечать свои продукты. Именно так сразу и сделал Сева.







На старте Мокин закупил солидный, но недорогой продуктовый набор и расчитал, на сколько его должно хватить: гречка (800 г на месяц), овсянка (400 г на две недели), рис (800 г на две недели), яйца (10 штук на две недели), масло растительное рафинированное и нерафинированное (по 1 литру на месяц), сыр «Алтайский» (200 г на неделю), кефир (900 мл на три дня), семя подсолнечника (1 кг на месяц), семя льна (упаковка на месяц), грецкие орехи (200 г на две недели), макароны (1 кг на месяц), финики (1 кг на две недели), морковь (5 штук на две недели). Позднее участник эксперимента докупил четыре яблока, 1 кг картофеля, один лаваш и банан. На все продукты Сева потратил 999 рублей 23 копейки.







Один из завтраков Севы Мокина во время эксперимента: каша с семенами, сырая морковь, варёное яйцо, сыр, яблоко, остатки цветной капусты





Меню известного шоумена, а в прошлом и ведущего кулинарных программ Севы Мокина было следующим: на завтрак он готовил каши с добавкой из сыра, долек яблока, банана, сырую морковь. На обед — опять крупы, например рис; зелень, растительное масло, жареная картошка, тушёная цветная капуста. На ужин — снова каши (овсяная или гречневая) с семенами. Вместо сахара — немного мёда или финики.







Сева признался, что его приятель, у которого частный дом и огород, подарил ему кочан цветной капусты. Этот подарок в финансовые траты не вошёл.







На проезд в общественном транспорте шоумен потратил всего 60 рублей: ездил только по утрам, а потом передвигался пешком, заходя по пути в магазины. Большую часть продуктов закупал в «Холди» на улице Владимировской. От места работы до дома в районе улицы Сухарной Сева Мокин доходит примерно за 35–40 минут.







Обед Севы Мокина: цветная капуста, рис, драники, кефир, финики





«Первые два дня, когда начинаешь есть без мяса, как раньше, тебя через пару часов [после еды] начинает преследовать голод. Ломает, если честно, — жрать хочется всё время. Небелковая пища очень быстро переваривается — это вообще проблема. Чтобы подольше оставаться сытым, необходимо почаще есть, но я пока держусь — всего три приёма пищи в день. Если уж невыносимо хочется есть, просто пью чистую воду. Воду из-под крана пропускаю через фильтр, замораживаю, размораживаю и ещё раз пропускаю через фильтр», — рассказал Сева Мокин.







Три первых дня «голодных игр» Марии Ерёменко: минус 1548 рублей







За первые три дня Мария купила десяток яиц, пачку кофе, две курицы, 6 кг картофеля, две луковицы, пачку соли, булку чёрного хлеба, четыре огурца, по три персика и помидора. Всё покупала рядом с домом на улице Челюскинцев — там достаточно много магазинов и овощных палаток. На все продукты ушло 948 рублей. Мария пояснила, что этот набор на несколько дней. В течение дня Мария обычно только завтракает и ужинает.







Стандартный завтрак Марии: кофе и варёные яйца





На завтрак девушка пьёт кофе и съедает пару варёных яиц. Причём так, по собственному признанию, она питалась и до эксперимента. В один из дней Мария запекла в духовке курицу с картофелем. «Этого мне хватит не на один ужин», — сказала девушка.







Бюджет Ерёминой резко уменьшился в среду: пришлось купить закончившийся тональный крем (600 рублей). Косметика, по изначальной договорённости, не входила в условные траты на гигиену и бытовую химию. Зато Мария совсем не тратилась на транспорт: работа, как и магазины, у неё в нескольких минутах ходьбы от дома.







Один из продуктовых наборов, купленный Марией недалеко от дома





«Ощущений [особых] пока нет. На самом деле я хочу посмотреть, как можно уложиться в эти деньги: чтобы целыми днями не есть крупы и картошку, а чтобы и мясо было, и фрукты с зеленью. В "Магните" вон грейпфруты по 55 рублей. А на Центральном рынке к концу дня можно с хорошей скидкой мясо взять. Мне как девочке в этом плане проще, чем Севе. Мне еды не надо столько, сколько мужчине», — заключает Мария Ерёмина.