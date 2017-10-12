Страховка из «фотошопа»

В России появился новый вид мошенничества с полисами ОСАГО — автомобилисты, чтобы сэкономить на страховке, обращаются к посредникам, которые оформляют их через интернет в других регионах и с другими машинами. В итоге мошенники забирают разницу себе, а автомобилист после аварии остаётся ни с чем — страховые выплаты ему не положены. О том, как работает новая мошенническая схема с автогражданкой из интернета и как проверить свой полис на подлинность — в материале НГС.НОВОСТИ.

Хитрая схема с полисами ОСАГО распространена в городах с высоким региональным коэффициентом — чем больше в регионе количество жителей, зарегистрированных машин и показателей аварийности, тем он выше, а автогражданка, соответственно, дороже. В группе риска оказываются люди, которые не стали покупать полис в офисе страховой компании или онлайн и обратились к посредникам. Именно посредники и зарабатывают на разнице коэффициентов.





При регистрации посредники искажают информацию об автовладельце и его машине: занижают мощность двигателя и меняют регион регистрации авто.





При этом госномера и VIN указывают правильные. Далее готовый полис приходит на электронную почту посредника, в фоторедакторе он меняет некорректные данные на корректные, чтобы о подделке не узнал владелец, и отправляет готовый полис клиенту. В итоге посредник платит за ОСАГО гораздо меньшую сумму, чем затем запросил с автомобилиста, а разницу забрал себе.





Как объяснил НГС.НОВОСТИ исполнительный директор Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев,





подобную схему практикуют не только мошенники, но и сами автомобилисты, чтобы сэкономить несколько тысяч рублей.





«На самом деле, очень сложно идентифицировать, кто мошенник: посредники или сам автомобилист. Вот, например, человек оформляет полис, у него нет компьютера — у нас ведь много таких, а застраховать машину надо. Вот он пришёл к человеку, тот ему страхует. Есть же различные категории людей, которые задают вопрос: "А как дешевле? У меня нет денег. А если поставим, что я в Крыму, например? Пропустит система? Ага, ну ладно", понимаете? Это спорный вопрос», — говорит Василий Зуев.







По его словам, поддельные полисы выявляются тогда, когда автомобилист стал виновником аварии и обратился в страховую компанию.





«Например, два участника ДТП. У виновника, например, оказался страховой полис недействительным. Вы, допустим, добросовестный человек, застраховались по-честному, всё хорошо. Вы идёте в свою страховую компанию и предъявляете все документы. Там выясняется, что полис у виновника аварии недействителен, и вы понимаете, что страховую выплату не получите, хотя вы порядочный человек.





Вам придётся судиться с тем человеком, который оказался фактически не застрахован», — объяснил Зуев.





В обратной ситуации, если человек с недействительным полисом оказался пострадавшим — никаких выплат не получит он сам.





Насколько большой может в итоге оказаться разница, легко просчитать с помощью калькулятора ОСАГО на официальном сайте РСА. Например, при регистрации Mitsubishi Pajero мощностью 181 л.с., который принадлежит 22-летнему жителю Новосибирска со стажем вождения три года, стоимость страховки может достигать 20 тысяч рублей. Если этот водитель укажет своим регионом не Новосибирск, а, например, посёлок в Чукотском АО (где один из самых низких региональных коэффициентов), то стоимость страховки не превысит и 8 тысяч.





В Центробанке отмечают, что продажа электронных полисов через третьих лиц запрещена.





В базе Российского союза автостраховщиков (РСА) подделанный полис отображается как действующий. Но проверить свой полис можно и другими способами, например, обратиться в страховую компанию — через официальное письмо или лично.







Страховщики рекомендуют предпринять несколько шагов, которые помогут избежать встречи с мошенниками и возможной аннуляции ОСАГО:





оформляйте е-ОСАГО самостоятельно, без посредников;



используйте для оформления сайт РСА или официальные сайты страховых компаний, а не их клоны;

при оформлении е-ОСАГО не пользуйтесь чужой электронной почтой;



не передавайте логин и пароль от своей электронной почты, а также данные банковских карт третьим лицам;



если всё-таки пришлось обратиться за услугой к посреднику, запрашивайте у него доказательства официальных отношений со страховыми компаниями: агентский договор или договор о сотрудничестве.









Не будет лишним проверить свой «бумажный», а не электронный полис на оригинальность. Так, в верхнем левом углу должна стоять печать страховой компании, номер бланка вверху должен быть рельефным, бланк должен быть напечатан Гознаком, вдоль документа должна располагаться защитная металлическая нить, а на всём документе — водяные знаки РСА.





Новосибирцы стали чаще покупать полисы ОСАГО через интернет — это не только избавляет их от очередей в офисах, но и от навязывания дополнительных услуг. К слову, случаи последнего скоро станут редкостью — с Нового года автовладельцы смогут отказаться от купленных страховок в течение двух недель.