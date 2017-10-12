Заменитель «Тойоты Камри»

Тест-драйв с читателем: Toyota Avensis из Москвы — чем он лучше Camry и как гниёт машина после солей

В очередном выпуске «Тест-драйва с читателем» — Сергей и его Toyota Avensis 2009 года выпуска в последнем дорестайлинговом кузове. Машина оказалась прекрасной заменой более дорогой «Камри» — всё то же самое, но чуть поменьше. Подробности — в материале НГС.АВТО.

Toyota Avensis, 2009 г.в. Бензиновый атмосферник 1.8 л мощностью 147 л.с., вариатор, передний привод.















Этот «Авенсис» актуального третьего поколения Сергей купил в 2015 году. Специально ездил в Москву ради цены в 620 000 рублей, здесь пришлось бы выложить примерно на сотню больше. «Хотелось изначально "Тойоту" какую-то, думал, "Камри" — ну потому что славятся своей неубиваемостью, недорого в обслуживании. Ну и этот увидели в Москве, не сильно дорого».















Автомобиль достался в полностью исправном состоянии, в неплохом оснащении. «У меня предмаксимальная комплектация — раздельный климат, голосовое управление, омыватели фар. А бывают ещё с задней камерой, с парктроником, по кнопке заводятся».















Единичные небольшие вложения пошли на стандартное техническое обслуживание. «Когда я покупал, сразу же заменил тормозные колодки. В принципе тот хозяин бережливо ездил, многое было родное. Аккумулятор сменил — поставил гелевый, дорогой, за 15 000 рублей. Поменял все расходники, масла, фильтры. Все инжекторы промыл. Большое ТО обошлось в 20 000 рублей. Я с таким расчетом и брал — вовремя обслуживай, и будет без всяких заморочек».















Никаких серьёзных поломок за два года так и не произошло, но случались досадные мелочи. «Из неприятного — один омыватель фары выскочил, она стрельнула у меня из бампера, по ней проехал и сломался этот пистон. Новый что-то дорого стоит, от 6000 рублей. За первую же зиму сломал брызговик пластиковый, машина-то низкая. Поребрики, конечно, чувствуется».















Сергей, как и другие автовладельцы, хорошо знаком с мифом о гниющих из-за солей машинах Москвы и Санкт-Петербурга. «Опять же боялся, что из Москвы машину брать с этими солями. Приехал, но вроде ничего такого».















В салоне 8-летний автомобиль выглядит как почти новый. Передняя панель сделана из мягковатого прорезиненного материала с хорошей фактурой. Средняя консоль из чёрного пластика выглядит не очень нарядной. А тряпичная обивка сидений и дверей подвержена интенсивному загрязнению.















И спереди, и сзади вполне просторно — и в том числе поэтому «Авенсис» может служить этакой заменой «Камри». Он ненамного короче — 4695 мм против 4815 мм у «Камри» в 40-м кузове. А по ширине так практически один в один — разница в сантиметр. Масса у автомобилей тоже совпадает — чуть более 1500 кг.















Что же касается внешнего вида, то, на мой взгляд, «Авенсис» выглядит современнее и гармоничнее «Камри».















А какая у него корма — просто идеальные формы, удачные стильные фонари.













1,8-литрового мотора, говорит Сергей, хватает в городе, для трассы нужно чуть помощней. «Конечно, на обгонах можно было бы и порезвее. "Двушка" бы была, и хватит. Максимум на ней я 160 км/ч разгонялся, дальше страшно. А в городе я спокойно, тихо езжу, люблю комфорт».















«Идёт хорошо, гладко, ровно, стабилизация есть. Её не качает, едет как глыба — ну как "Камри". Здесь может быть пластик подешевле, а так в принципе одно и то же».















«Вариатор мне нравится тоже, нету никаких пинков на скоростях. Расход по трассе, когда ехал, был 7,2 литра, на скорости 120. Сейчас вот в городе 11,2 литра. Зимой доходит до 14 литров с прогревами».















Сигнализацию Сергей так и не поставил, предпочитает хранить автомобиль на стоянке. «Вообще у меня автозапуска нет, я выхожу, завожу с ключа, грею 5–10 минут. Заводится и при –30, и ниже. У меня же гелевый аккумулятор, всегда уверен, что заведу».















Ну и в заключение три главных плюса и минуса «Авенсиса» для его владельца. «Плюс — это большой комфорт за разумные деньги. Второе — цена обслуживания, всё-таки "Тойота" подешевле. Третье — по ходовым качествам, плавно едешь. Из минусов — низкая машина, постоянно брызговиками цепляю. Салон тряпочный — пачкается сильно, ребёнок полазил сзади, и всё. И нету даже USB — приходится на диски mp3-музыку записывать».











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