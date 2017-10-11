«Город никогда»: бумажный Новосибирск

Аквапарк на площади Ленина и офисы в Маяковском — самые безумные проекты, оставшиеся на бумаге

Когда Советский Союз ещё был, но перестройка уже подходила к его границам, в Новосибирске возник необычный тренд: молодые архитекторы стали рисовать фантастические здания, которые вовсе не собирались строить. Так называемая бумажная архитектура объединила творческих людей, уставших от сталинского ампира и типовых «панелек», — они придумывали невероятные объекты и даже участвовали в заграничных конкурсах. Зачем архитекторы тратили время на несбыточные фантазии и что из этого вышло — в новом материале серии «Город никогда» на НГС. Ранее в серии материалов «Город никогда» мы рассказали о проектах по застройке Новосибирска, которые не удалось воплотить в жизнь: огромных сталинских высотках на площади Маркса и квартале с «научным адмиралтейством» на Красном проспекте.

Так новосибирцы видели Зубовскую площадь в Москве. Здание перебивало старую застройку Садового кольца
Так новосибирцы видели Зубовскую площадь в Москве. Здание перебивало старую застройку Садового кольца


В начале 1980-х годов в Новосибирске зародилось необычное архитектурное движение — студенты и выпускники Сибстрина стали рисовать удивительные здания, которые никто не собирался строить. Такую практику принято называть бумажной архитектурой.


«Вообще, "бумажная архитектура" в нашей стране была таким ругательным термином. В начале XX века, когда новые советские архитекторы делали проекты, старая гвардия презрительно говорила, что это всё лишь на бумаге — невозможно построить», — рассказывает один из основателей новосибирского движения, Андрей Чернов, который после перестройки занялся дизайном, а в «нулевых» открыл галерею «Че». 


По словам декана архитектурно-градостроительного факультета НГАСУ Алексея Гудкова, мировую историю бумажной архитектуры можно и вовсе вести с эпохи Возрождения, когда Леонардо да Винчи нарисовал город будущего с подземным транспортом. «Тогда в Италии был экономический кризис, и архитекторы высказывали своё мнение с помощью трактатов», — поясняет он.


Не менее серьёзные ограничения мешали творить и советским архитекторам конца XX века. «Была усталость от ортодоксальной точки зрения преподавателей: нам же транслировали некий соцреализм. Скучища!» — вспоминает художник группы «Синие носы» Вячеслав Мизин, который тоже участвовал в «бумажном» движении. 


Утопический проект, предлагающий застроить центр сталинскими высотками. Автор неизвестен
Утопический проект, предлагающий застроить центр сталинскими высотками. Автор неизвестен


На практике всё выглядело ещё хуже, отмечает Алексей Гудков: типовое строительство не давало архитекторам шанса на самовыражение. «В начале XX века было развитие архитектуры, авангард. Потом сталинский ампир — тоже достаточно места для творчества. А тут совсем ничего! — констатирует он. — Роль архитектора отступила на второй план. И когда в проектном институте говорили, что какое-то здание можно запроектировать из кирпича, — это считалось праздником». Таким образом, рисование на бумаге фантастических проектов стало неким выступлением против советских реалий.


Точкой отсчёта истории новосибирской бумажной архитектуры стал 1982 год — тогда группа студентов Сибстрина выполнила проект для международного конкурса «Гастрольный театр» (его проводили голландцы).


Проект гастрольного театра 1982 года, с которого всё началось
Проект гастрольного театра 1982 года, с которого всё началось


«Мы делали этот проект командой, и театр замыслили как раз напротив оперного, — вспоминает Вячеслав Мизин. — Он площадь Ленина перекрывал, такое мегалитическое сооружение. Когда мы начали оформлять проект на конкурс, нам сказали: "Вы что, ребята, офигели, что ли? Вы поставили его на месте памятника Ленину! Антисоветчики!". Конечно, нам запретили отправлять этот проект на конкурс».


Мизин признаётся, что этот случай сподвиг его к покушению на святая святых новосибирской архитектуры — здание оперного театра: «Я подумал: а что, у нас оперный такой великий? Авангардистский посыл — он же в утверждении новейшего и, соответственно, сломе старого! И я решил сделать театр ещё круче оперного!». Так в 1991 году будущий художник нарисовал здание, напоминающее гигантского моллюска. 


Проект здания огромного оперного театра с вращающимися ложами — декор навеян сталинским ампиром
Проект здания огромного оперного театра с вращающимися ложами — декор навеян сталинским ампиром


При создании проекта Вячеслав Мизин учитывал задумки 1930-х годов, когда вместо театра хотели построить Дом науки и техники: «Через сцену должны были танки проходить, в куполе — планетарий, а большое кольцо со зрителями должно было кружиться… У меня эти кольца вертикально движутся». По размеру фантастический театр в три раза больше реального оперного.


Конкурс 1982 года стал лишь точкой отсчёта, а первая «бумажная группировка» появилась годом позже в подвале института «Облколхозпроект», где трудились Андрей Чернов, Сергей Гуляйкин и Сергей Гребенников. «Мы втроём сидели в отдельной комнатке и делали всякие экспериментальные вещи, — вспоминает Чернов. — Наш худрук Иван Шалмин уехал в Москву, и появились контакты. Столица всё же ближе к Европе, а 80-е годы — это уже свобода».


Через год к троице присоединились Вячеслав Мизин, Виктор Смышляев и Андрей Кузнецов, которые делали дипломные работы на базе института. «А потом мы переехали в Сибстрин, и добавились ещё и студенты, — говорит Чернов. — Получилась довольно большая команда — человек 15, наверное». 


Фасад сельсовета колхоза «Большевик». Проект Сергея Гребенникова и Андрея Чернова
Фасад сельсовета колхоза «Большевик». Проект Сергея Гребенникова и Андрея Чернова


В европейской части Союза несбыточные проекты рисовали в Москве и Санкт-Петербурге. Новосибирск же стал единственным «бумажным» городом Сибири. Свои работы молодые архитекторы отправляли на международные конкурсы. 


«Московские ребята на этом зарабатывали — они постоянно завоёвывали призы. А мы далековато были, — вспоминает Мизин. — Тогда же нужно было посылать работы сначала на главпочтамт в Москву — там их открывали, смотрели, чтобы никакой крамолы не было. А потом уже пересылали в Токио. Нередко они просто не доходили, и нам их возвращали обратно. Сейчас часть этих листов осела в музеях». Рисунки новосибирцев есть, к примеру, в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. 


Конкурсный проект жилого дома по улице Орджоникидзе. Выполнен Андреем Кузнецовым в 1986 году
Конкурсный проект жилого дома по улице Орджоникидзе. Выполнен Андреем Кузнецовым в 1986 году


По словам Андрея Чернова, сибирские «бумажники» не только участвовали в конкурсах, но и организовывали мероприятия: «Сами себе ставили оценки, сами делали выставки — даже в Союзе архитекторов». В качестве интересного примера он вспоминает семинар по созданию проектов застройки территории вокруг Коммунального моста, где расположена недостроенная станция метро «Спортивная». «Я там закапывал стадионы под землю, ставил какие-то башни. У меня не было надежды, что что-то реализуют, — это было так, творчество», — признаётся архитектор.


Заведение имени Маяковского, проект 1990 года
Заведение имени Маяковского, проект 1990 года


Ещё один интересный проект — так называемое заведение имени Маяковского с многочисленными кафе, танцплощадками и кинотеатрами. Но центральным элементом был бы памятник поэту, расположенный в самой высокой части здания. «Внутри скульптуры находятся офисы, — поясняет автор проекта 1990 года Вячеслав Мизин. — Смысл этого посыла в том, что Маяковский как поэт революции не выдержал канцелярского напора. Его поглотила рутина».


На вопрос о том, что они хотели изменить своими проектами, архитекторы отвечают — ничего. «Так человек устроен: ему кроме хлеба насущного нужно башку свою развивать, лучше становиться», — поясняет Мизин. При этом он отмечает, что архитекторы относились к увлечению вполне серьёзно: обсуждали форму, идею каждого проекта, изучали опыт других городов. 


Проект Музея космонавтики имени Циолковского. Работа группы Вячеслава Мизина
Проект Музея космонавтики имени Циолковского. Работа группы Вячеслава Мизина


Возможно, именно поэтому сибирская «бумажная» архитектура и стала неким брендом, интерес к которому выходил далеко за границы Урала и даже России. Так, в 1984 году рисунки впервые показали на выставке в московском Центральном доме художника. Затем работы новосибирских «бумажников» увидели гости I Международного архитектурного салона в Париже (Андрей Кузнецов даже ездил туда в составе русской делегации). В 1990 году фантастические проекты выставили в галереях Aedes (Берлин) и Linssen (Кёльн), а в 1991 году новосибирцы участвовали в выставке современного искусства в московском Манеже. 


Башня Бога и башня техники, созданные новосибирскими архитекторами
Башня Бога и башня техники, созданные новосибирскими архитекторами


Чаще всего архитекторы создавали работы для участия в конкурсах. Так, в 1988 году Мизин, Кузнецов и Ложкин сделали интересный проект для конкурса Американского института архитектурного образования. Его организаторы предложили спроектировать три башни на месте гипотетически отсутствующих знаковых объектов — Эйфелевой башни, монумента Джорджа Вашингтона и колокольни собора святого Марка в Венеции. Новосибирцы нарисовали башню техники (она же — пусковая установка космических ракет), башню человека-звезды (в буквальном смысле возносит человека над толпой) и башню Бога (храм и обсерватория в одном здании). Так они переосмыслили значение этих объектов в реалиях конца XX века.


Проект здания архитектурного бюро «Аврора», созданного Вячеславом Мизиным и Андреем Кузнецовым в начале 90-х. Футуристы предполагали, что оно разрастётся до огромного небоскрёба в центре города
Проект здания архитектурного бюро «Аврора», созданного Вячеславом Мизиным и Андреем Кузнецовым в начале 90-х. Футуристы предполагали, что оно разрастётся до огромного небоскрёба в центре города


Как видно из проектов, новосибирская бумажная архитектура не стремилась к красивым формам и типичному советскому оптимизму. В одной из своих статей архитектор Александр Ложкин отмечал, что на ней сказалась «серость хрущёвок, тяжеловесность местного конструктивизма и неустроенность реактивно растущего города». Это отличало наши проекты от московских и питерских (а тем более от зарубежных) — и вызывало интерес аудитории. 


Второй проект административного здания архитектурного бюро «Аврора». Автор — Андрей Кузнецов 
Второй проект административного здания архитектурного бюро «Аврора». Автор — Андрей Кузнецов 


Новосибирская «бумажная» архитектура (в отличие от части западной) так и осталась бумажной: ни один проект не реализовали, даже приблизительно. А большинство энтузиастов, рисовавших фантастические здания, ушло из архитектуры в другие области творчества.


Архитектор Александр Ложкин считает, что тренд сошёл на нет из-за перестройки: «В советские годы была возможность тратить своё свободное время на такие вещи, а в 90-е годы пришлось зарабатывать деньги». Алексей Гудков добавляет, что в эпоху стихийного капитализма у архитекторов, наконец, появились возможности самореализации. 


Последний всплеск течения случился в конце «нулевых» годов: «бумажники» вспомнили прошлое и организовали выставку «Архитектура никогда». В галерее «Че» показали, например, проект аквапарка на площади Ленина, с которым Вячеслав Мизин стал лауреатом архитектурного фестиваля «Золотая капитель» в 2009 году.


«Бумажный» аквапарк на площади Ленина повторяет очертания главного театра Сибири
«Бумажный» аквапарк на площади Ленина повторяет очертания главного театра Сибири


«Оперный театр стоит немного в низине. Чтобы поднять его значимость, я решил выкопать перед ним огромную яму и весь сквер превратить в огромный аквапарк, чтобы в воде, как в зеркале, отражался театр, — рассказывает о проекте Мизин. — Это как если бы бассейн "Москва" был перед Домом Советов, который так и не построили».


«Архитектуру никогда» повторили в 2010 году, но сделать её ярким ежегодным событием не получилось. Возможно, причина этого не только дефицит времени, но и отсутствие той атмосферы запретности и сложности. «Сейчас появилась такая техника, что практически всё можно сделать, — констатирует Андрей Чернов. — Тогда было сложнее — и тем интереснее». 

Прочтений: 680
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено