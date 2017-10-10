Картошка, прощай!

Впервые за 10 лет посадки картошки в России стали меньше почти на треть, сообщил Росстат. Но ещё пару лет назад областные чиновники призывали новосибирцев вернуться на огороды — это вызывало у горожан как минимум улыбку. Ежегодные выезды на работу в поле казались адом для жителей большого города, а теперь вспоминаются как самый счастливый период жизни тех, кто провёл детство в СССР. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил новосибирцев о повинности, которая им больше не грозит.

Андрей Быковский, уроженец Новосибирска, владелец московского эвент-агентства «Огни города»: «Мы дружили семьями — мои родители и родители [певца] Серёжи Фалетёнка — и из года в год с 1980-х годов ездили на картошку. Отец Сергея работал в Институте гидродинамики. И нам под картошку выделяли землю где-то под Искитимом. Помню, все угрюмо копали эту картошку, мучились, а мы постоянно ржали и рассказывали анекдоты. Народ тоже воодушевлялся. Надо было знать Сергея. Однако мама Серёжи постоянно делала нам замечания, так же как мой папа… Мы умолкали, но ненадолго.







Сельхозработы студентов машиностроительного факультета и преподавателей НЭТИ в совхозе «Ярково». Сентябрь 1985 года





Сергей веселил всех, включая водителя автобуса, когда ехали. Находились картофелины причудливой формы, и мы угадывали, на что они похожи. Короче, постоянный ржач. А народ не весь разделял такое настроение и на полном серьёзе зыркал на нас и шикал».







Уборка картофеля на совхозных полях военнослужащими полка радиоразведки. 1985 год





Константин Голодяев, краевед, сотрудник Музея Новосибирска: «До конца 1940-х годов на нынешней площади Маркса был большой пустырь и стояла только водонапорная башня. Этот пустырь, как и многие пустыри в городе, использовали под посадку картошки частными лицами, предприятиями. Это спасало город от голода. Мама моя вспоминала, как они ребятишками, после того как уже убрали всю картошку, ходили и подбирали оставшиеся подмёрзшие клубни и пекли их в костре. Картофельные поля были и на месте Дома Советов, что сейчас напротив монумента Славы.





Сельхозработы студентов машиностроительного факультета и преподавателей НЭТИ в совхозе «Ярково». Сентябрь 1985 года





В конце 1930-х годов, кстати, в тех же местах было несколько концлагерей. В районе Ватутина, 63-61, где сейчас остановка транспорта "Магазин «Сюрприз»", вот в этом квартале — между Ватутина и Таймырской — стоял советский концлагерь, лагерный пункт это называлось. Напротив был концлагерь для военнопленных немцев, а чуть севернее, где сейчас Немировича-Данченко, 145, был "Копай-город". Так это называлось — там в полуземлянках жили ссыльные из прибалтийских республик. И вот все эти лагеря были рядом с картофельными полями.







Первая «картошка» шестилетнего Кости Голодяева. 1968 год





У меня была картошка, когда мы с родителями ездили куда-то в поля от завода, где им выделяли сотки. Ездили в грузовых машинах, где устанавливали поперёк кузова скамьи. Полный кузов набивался людей, так и ехали. А вечером развозили картошку по погребам. Картошка — целая эпопея. Это был уважительный повод, чтобы отпроситься со школы, института, работы».







Уборка картофеля на совхозных полях военнослужащими полка радиоразведки. 1985 год





Сергей Тарасов, фотограф: «Помню, как в армии, когда я служил в радиоразведке, прапорщик заставил собирать выкопанную с вечера картошку, после ночных заморозков. Её накануне трактор накопал, а собрать всю не успели. В итоге сгнила вся картошка, которую выкопали. Прапорщика потом как-то наказали».







Сельхозработы студентов машиностроительного факультета и преподавателей НЭТИ в совхозе «Ярково». 1985 год, сентябрь





Иван Грязнов, научный сотрудник: «В школе мы ездили на уборку картошки. Это был 6-й класс, 1985 год. Работа заключалась в том, что картофелеуборочный комбайн выкапывал картофель, а мы его сортировали и отбрасывали гниль. Работать на комбайне было интересно, а идти за комбайном и подбирать пропущенную картошку — скучно. Работали вместе с колхозниками весь день.





Сельхозработы студентов машиностроительного факультета и преподавателей НЭТИ в совхозе «Ярково». 1985 год, сентябрь





Когда трава наматывалась на валы и мешала комбайну работать, трактор останавливали, в кардан вставляли лом и вручную крутили, срезая траву. Один раз лом забыли вытащить и трактор завели. И мужику ломом пробило руку. Когда лом попал в руку рабочему, присутствующие пионеры узнали много новых слов. В конце дня, помню, наши девочки провели концерт и спели озорные частушки. Впечатления были самые радостные».







Уборка картофеля на совхозных полях военнослужащими полка радиоразведки. 1985 год





Олег Викторович, президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами»: «В старших классах ездили на картошку. Приходил за нами автобус, садились классом, брали гитары, брали то, что нельзя проносить, — чтобы учителя не видели. Приезжали, ударно работали. Не без хулиганства, конечно, картошкой кому-нибудь в лоб прилетало. Жгли костерок, тихонечко подбухивали. Колхозники в конце что-то ещё давали с собой.





Ребёнок в детстве на посадке картофеля. 1998 год





У нас классная [руководительница] была классная! Её вся школа боялась, говорили, что она строгая. А у нас класс был буйный. Но мы как-то с ней, наоборот, нашли общий язык. Достаточно душевно и весело было. Никто по-скотски себя не вёл, в тарелку лицом не падал… Как-то нас не донимали по дисциплине вообще никак. Целый день бесились, а потом возвращались домой голодные и счастливые».