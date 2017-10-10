Паркуйся и плати

Власти построят платные парковки на свои деньги — плату будут брать по всему центру Новосибирска

В мэрии Новосибирска представили очередную концепцию платных парковок. Власти решили не привлекать частных инвесторов и обойтись своими силами. На каких улицах будут платные парковки и почему мэрия решила не привлекать бизнес — в материале НГС.НОВОСТИ.

10 октября депутаты и общественники вновь сели за круглый стол обсудить концепцию платных парковок в Новосибирске. Вопрос прорабатывается уже несколько лет. В прошлом году власти искали инвестора под готовый проект строительства «Единого платного парковочного пространства» общей ёмкостью более 10 тысяч машино-мест.







Бывший на тот момент начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман представлял одного из потенциальных инвесторов оборудования платной парковки — ООО «Паркинг Сервис».







Но потом власти передумали и решили вовсе не привлекать инвестора. «Начали мы с того, что определили плоскостную парковку на площади Гарина-Михайловского и построили её за счёт муниципальных средств — Городского центра организации дорожного движения. Первая парковка открылась на 50 машино-мест, она функционирует нормально, успешно, оправдала возложенные на неё надежды, — сообщил начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов. — Рядом с ней в ноябре будет введена в эксплуатацию аналогичная парковка на 102 машино-места».







Карта платных парковок





По словам Дронова, первый опыт показал, что центр организации дорожного движения в состоянии и дальше строить платные парковки своими силами. «В 2020 году центр города, Красный проспект будут полностью оборудованы плоскостными парковками, парковками улично-дорожной сети. А также [платные парковки] будут на прилегающих улицах к Красному проспекту», — описал перспективы начальник департамента.





Он пояснил, что плоскостные парковки — огороженные стоянки с одним заездом и выездом, оборудованные шлагбаумом. Парковки улично-дорожной сети — по сути, «карманы» вдоль улиц с отдельной системой оплаты.







В ближайшее время мэрия объявит конкурс на строительство четырёх платных стоянок в сумме на 280 машино-мест. Открыться они должны до конца 2018 года. Это участки на улице Жуковского (недалеко от зоопарка), около ДК «Прогресс», на пересечении Красного проспекта с улицей Крылова и у сквера на углу улиц Советской и Орджоникидзе.





На втором этапе, в 2019 году, появятся платные стоянки на 402 машино-места. Это участки на улице Кошурникова (от Бориса Богаткова до Федосеева), Гоголя, 12 (у Центрального рынка), Челюскинцев, 21 (у цирка) и площади Ленина (около «Аркады»). Кроме того, платные «карманы» появятся в 2019 году на Красном проспекте — от площади Калинина до улицы Свердлова, а также от улицы Советской до Мичурина. В общей сложности будет 2700 машино-мест.







Первые платные «карманы» могут появиться на Красном проспекте ещё до конца 2018 года.





«В пилотном режиме планируется сделать четыре парковочных пространства. Это будет порядка 420 машино-мест, в том числе напротив НГУАДИ на Красном проспекте, улица Свердлова – Красный проспект, это район Дома офицеров, Красный проспект – улица Гоголя», — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.





Пока цены на платную парковку — 20 рублей за час. «Деньги пойдут в городской бюджет, на организацию дорожного движения, на безопасность дорожного движения в нашем городе», — объяснил Игорь Кудин. Итоги первого этапа введения платного парковочного пространства депутаты подведут осенью следующего года.





В отсутствии инвестора для строительства парковок депутаты даже нашли плюсы — власти смогут сами контролировать процесс и при необходимости менять его, не оглядываясь на концессионера.