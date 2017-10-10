Паркуйся и плати

Власти построят платные парковки на свои деньги — плату будут брать по всему центру Новосибирска

Платные парковки будут делать за счёт бюджета
Платные парковки будут делать за счёт бюджета

В мэрии Новосибирска представили очередную концепцию платных парковок. Власти решили не привлекать частных инвесторов и обойтись своими силами. На каких улицах будут платные парковки и почему мэрия решила не привлекать бизнес — в материале НГС.НОВОСТИ. 

10 октября депутаты и общественники вновь сели за круглый стол обсудить концепцию платных парковок в Новосибирске. Вопрос прорабатывается уже несколько лет. В прошлом году власти искали инвестора под готовый проект строительства «Единого платного парковочного пространства» общей ёмкостью более 10 тысяч машино-мест. 


Бывший на тот момент начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман представлял одного из потенциальных инвесторов оборудования платной парковки — ООО «Паркинг Сервис».


Но потом власти передумали и решили вовсе не привлекать инвестора. «Начали мы с того, что определили плоскостную парковку на площади Гарина-Михайловского и построили её за счёт муниципальных средств — Городского центра организации дорожного движения. Первая парковка открылась на 50 машино-мест, она функционирует нормально, успешно, оправдала возложенные на неё надежды, — сообщил начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов. — Рядом с ней в ноябре будет введена в эксплуатацию аналогичная парковка на 102 машино-места».


Карта платных парковок


По словам Дронова, первый опыт показал, что центр организации дорожного движения в состоянии и дальше строить платные парковки своими силами. «В 2020 году центр города, Красный проспект будут полностью оборудованы плоскостными парковками, парковками улично-дорожной сети. А также [платные парковки] будут на прилегающих улицах к Красному проспекту», — описал перспективы начальник департамента. 


Он пояснил, что плоскостные парковки — огороженные стоянки с одним заездом и выездом, оборудованные шлагбаумом. Парковки улично-дорожной сети — по сути, «карманы» вдоль улиц с отдельной системой оплаты.


В ближайшее время мэрия объявит конкурс на строительство четырёх платных стоянок в сумме на 280 машино-мест. Открыться они должны до конца 2018 года. Это участки на улице Жуковского (недалеко от зоопарка), около ДК «Прогресс», на пересечении Красного проспекта с улицей Крылова и у сквера на углу улиц Советской и Орджоникидзе.


На втором этапе, в 2019 году, появятся платные стоянки на 402 машино-места. Это участки на улице Кошурникова (от Бориса Богаткова до Федосеева), Гоголя, 12 (у Центрального рынка), Челюскинцев, 21 (у цирка) и площади Ленина (около «Аркады»). Кроме того, платные «карманы» появятся в 2019 году на Красном проспекте — от площади Калинина до улицы Свердлова, а также от улицы Советской до Мичурина. В общей сложности будет 2700 машино-мест.


Первые платные «карманы» могут появиться на Красном проспекте ещё до конца 2018 года.


«В пилотном режиме планируется сделать четыре парковочных пространства. Это будет порядка 420 машино-мест, в том числе напротив НГУАДИ на Красном проспекте, улица Свердлова – Красный проспект, это район Дома офицеров, Красный проспект – улица Гоголя», — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.


Пока цены на платную парковку — 20 рублей за час. «Деньги пойдут в городской бюджет, на организацию дорожного движения, на безопасность дорожного движения в нашем городе», — объяснил Игорь Кудин. Итоги первого этапа введения платного парковочного пространства депутаты подведут осенью следующего года.


В отсутствии инвестора для строительства парковок депутаты даже нашли плюсы — власти смогут сами контролировать процесс и при необходимости менять его, не оглядываясь на концессионера.

Прочтений: 1826
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено