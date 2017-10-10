Поезженные машины: самая работящая «Тойота»

Этот живучий универсал-минивэн не ломается и перевозит всё подряд, но ценник на него зашкаливает

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — утилитарный Toyota Probox внутреннего японского рынка, который считается коммерческим фургоном. Он появился в 2002 году и до сих пор выпускается в прежнем кузове — целых 15 лет. Probox ценят дачники, мелкие предприниматели — все те, кому нужно постоянно чего-то перевозить и при этом сильно не дрожать за машину, как бы её не поцарапать. О проблемах универсала и ценах на него — в обзоре НГС.АВТО.









Toyota Probox вышел ещё в 2002 году, а первый рестайлинг претерпел в 2014-м. У машины прежний кузов, всё та же архитектура салона, разве что на новых машинах поменялись фары. Кстати, формально Probox не универсал, а минивэн.













Машина предлагалась во множестве версий, от «голых» до «нафаршированных», пассажирских и грузопассажирских. Моторная гамма включала бензиновые двигатели объемом 1,3 или 1,5 литра, дизельный 1,4 литра и даже мотор на природном газе объёмом 1,5 литра. Трансмиссия — механика или гидротрансформаторный «автомат», автомобиль мог комплектоваться полным приводом.













Довольно дешёвая тогда машина полюбилась отечественным потребителям ещё в эпоху праворульного нашествия — её вовсю использовали мелкие коммерсанты для перевозки грузов, дачники грузили в Probox тонны досок и рассады.













Автомобиль оказался надёжным и неприхотливым, а его некрашенные бамперы и простенький салон было совсем не жалко царапать.













Новый Probox 2014 года стал более модным, получил свежую оптику. Бензиновые двигатели немного прибавили в мощности, а вот дизеля и газа не стало. На место «автомата» пришёл вариатор CVT.













Интерьер автомобиля «оквадратился» — теперь здесь ничего не напоминает о старых, набивших оскомину праворульках.













Автовладельцы жаловались на Probox немного: в основном на недостаточно производительную печку, шум, повреждения поддонов двигателя и коробки из-за их низкого расположения. Малообъёмные двигатели со временем начинали подъедать масло и бензин.













На новосибирской «вторичке» машины 2002–2005 годов можно купить за 220 000 – 300 000 рублей.





Автомобили 2006–2010 годов обойдутся в 300 000 – 400 000 рублей.





Последние экземпляры со старым добрым «автоматом» 2011–2013 годов стоят 500 000–580 000 рублей. Это кстати довольные серьёзные деньги, но каков спрос, таковы и цены. К примеру, за 600 000 рублей можно купить уже Toyota Corolla 2010 года — более мощный автомобиль выше классом с несравнимым уровнем комфорта и с нормальным рулём.





Рестайлинговых Probox 2014 года на рынке практически нет, но их можно заказать за 600 000 – 650 000 рублей.









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