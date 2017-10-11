Испытано на себе: первая платная парковка

Не работает «безнал», объявления на скотче и будка из 1990-х

В городе открыли фактически первую платную парковку под открытым небом. Она находится на площади Гарина-Михайловского, и поставить здесь машину пока будет стоить 20 рублей за час. Но власти уже планируют повышение тарифа в два раза. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ провели тест-драйв парковки и узнали её неудобства и плюсы.

Въезд на парковку со стороны улицы Ленина





Мы едем на привокзальную парковку по улице Ленина со стороны Димитровского проспекта, и вот первый приятный бонус — теперь можно повернуть налево на перекрёстке с улицей Челюскинцев и спокойно заехать на парковку. Раньше разворот был запрещён. Нас встречает въездная группа, оформленная приятным синим цветом. Есть разметка, «лежачий полицейский», шлагбаумы.





Таблички на парковке не выглядят свежими





Сразу висит объявление о стоимости — 20 рублей в час. Крупным шрифтом бесплатный интервал — первые 30 минут — не указан. Эта информация — мелкими буквами на белом щите выше. Да и состояние этого жёлтого щита — будто он провисел уже 5 лет и успел облупиться по краям.





Объявление примотано толстым слоем скотча





Куда же без скотча — он тут везде. Вот первое объявление о неработающем безналичном расчёте.





За три дня попыток корреспонденту НГС.НОВОСТИ так и не удалось взять в автомате парковочный талон





Дизайнер, рисовавший чёрные буквы на тёмно-синем фоне, наверняка обладает хорошим зрением. Ладно, нажимаем на кнопку и получаем парковочный талон. Только вот третий день сбоит (корреспондент НГС.НОВОСТИ заезжал на парковку ежедневно с понедельника по среду) — паркуемся бесплатно.







В середине рабочего дня на парковке много свободных мест





На территории стоянки всё довольно опрятно: есть разметка, немного машин — видимо, спрос на места в этом районе не так велик, по крайней мере в середине рабочего дня.





Если парковать на полный рабочий день, придётся раскошелиться на 160 рублей





Если вы работаете неподалёку, то можете прикинуть суточный и месячный бюджеты на платную парковку: 160 рублей в день и около 3500 рублей в месяц. Столько будет стоить гарантированное место, к тому же с охраной. Но власти уже заявили, что повысят тариф до 40 рублей, не уточнив, правда, когда это произойдёт.





Заплатить за парковку из окошка машины не получится





Прежде чем выехать, придётся остановиться у автомата оплаты. Если вы ожидали полностью автоматизированной оплаты на выезде без выхода из салона автомобиля, то вы разочаруетесь. Из машины надо выйти, подойти к автомату и вставлять в него купюры — безналичный расчёт-то не работает, а зима совсем скоро. «Для обеспечения оплаты парковки по безналичному расчёту в настоящее время заключён договор с ПАО "Сбербанк", ведутся пусконаладочные работы. Планируется завершить их до конца октября», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Объявления на скотче буквально преследуют — они везде





А вот и очередной скотч — на свежий автомат прилепили ещё одно красное объявление с номиналами купюр.





Сообщение о бесплатном интервале в 30 минут найти по-настоящему непросто





На будке охранника ещё одно объявление на скотче — из него и можно узнать, что первые 30 минут бесплатно.





Будка сторожа выглядит напоминанием о прошедших 1990-х





Сама будка охраны напоминает ларёк из 1990-х годов — такие можно было встретить на стоянках в спальных районах. Теперь будка украшает одну из главных площадей Новосибирска.





Под числовой клавиатурой на автомате заклеена «ненужная» прорезь





Итак, вернёмся к оплате. Предусмотрено, что водители сканируют парковочный талон, кладут деньги в купюроприёмник, получают сдачу и чек, — тут алгоритм простой. На самом автомате скотчем заклеено очевидно ненужное отверстие.





Аппарат считает чек об оплате парковки на выезде





На выезде талон надо поднести к сканирующему устройству — шлагбаум откроется.





Скоро процедура оплаты станет для новосибирцев привычной — парковки будут в центре повсюду





Кстати, сам талон остаётся у вас на руках — его можно предъявить, например, для компенсации расходов.





Подробную карту районов Новосибирска, где в ближайшие три года откроются платные парковки, НГС.НОВОСТИ публиковали накануне — платными будут и парковочные карманы.





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