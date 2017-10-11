Испытано на себе: первая платная парковка

Не работает «безнал», объявления на скотче и будка из 1990-х

В городе открыли фактически первую платную парковку под открытым небом. Она находится на площади Гарина-Михайловского, и поставить здесь машину пока будет стоить 20 рублей за час. Но власти уже планируют повышение тарифа в два раза. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ провели тест-драйв парковки и узнали её неудобства и плюсы.

Въезд на парковку со стороны улицы Ленина
Въезд на парковку со стороны улицы Ленина


Мы едем на привокзальную парковку по улице Ленина со стороны Димитровского проспекта, и вот первый приятный бонус — теперь можно повернуть налево на перекрёстке с улицей Челюскинцев и спокойно заехать на парковку. Раньше разворот был запрещён. Нас встречает въездная группа, оформленная приятным синим цветом. Есть разметка, «лежачий полицейский», шлагбаумы.


Таблички на парковке не выглядят свежими
Таблички на парковке не выглядят свежими


Сразу висит объявление о стоимости — 20 рублей в час. Крупным шрифтом бесплатный интервал — первые 30 минут — не указан. Эта информация — мелкими буквами на белом щите выше. Да и состояние этого жёлтого щита — будто он провисел уже 5 лет и успел облупиться по краям. 


Объявление примотано толстым слоем скотча
Объявление примотано толстым слоем скотча


Куда же без скотча — он тут везде. Вот первое объявление о неработающем безналичном расчёте. 


За три дня попыток корреспонденту НГС.НОВОСТИ так и не удалось взять в автомате парковочный талон
За три дня попыток корреспонденту НГС.НОВОСТИ так и не удалось взять в автомате парковочный талон


Дизайнер, рисовавший чёрные буквы на тёмно-синем фоне, наверняка обладает хорошим зрением. Ладно, нажимаем на кнопку и получаем парковочный талон. Только вот третий день сбоит (корреспондент НГС.НОВОСТИ заезжал на парковку ежедневно с понедельника по среду) — паркуемся бесплатно.


В середине рабочего дня на парковке много свободных мест
В середине рабочего дня на парковке много свободных мест


На территории стоянки всё довольно опрятно: есть разметка, немного машин — видимо, спрос на места в этом районе не так велик, по крайней мере в середине рабочего дня.


Если парковать на полный рабочий день, придётся раскошелиться на 160 рублей
Если парковать на полный рабочий день, придётся раскошелиться на 160 рублей


Если вы работаете неподалёку, то можете прикинуть суточный и месячный бюджеты на платную парковку: 160 рублей в день и около 3500 рублей в месяц. Столько будет стоить гарантированное место, к тому же с охраной. Но власти уже заявили, что повысят тариф до 40 рублей, не уточнив, правда, когда это произойдёт.


Заплатить за парковку из окошка машины не получится
Заплатить за парковку из окошка машины не получится


Прежде чем выехать, придётся остановиться у автомата оплаты. Если вы ожидали полностью автоматизированной оплаты на выезде без выхода из салона автомобиля, то вы разочаруетесь. Из машины надо выйти, подойти к автомату и вставлять в него купюры — безналичный расчёт-то не работает, а зима совсем скоро. «Для обеспечения оплаты парковки по безналичному расчёту в настоящее время заключён договор с ПАО "Сбербанк", ведутся пусконаладочные работы. Планируется завершить их до конца октября», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


Объявления на скотче буквально преследуют — они везде
Объявления на скотче буквально преследуют — они везде


А вот и очередной скотч — на свежий автомат прилепили ещё одно красное объявление с номиналами купюр.


Сообщение о бесплатном интервале в 30 минут найти по-настоящему непросто
Сообщение о бесплатном интервале в 30 минут найти по-настоящему непросто


На будке охранника ещё одно объявление на скотче — из него и можно узнать, что первые 30 минут бесплатно.


Будка сторожа выглядит напоминанием о прошедших 1990-х
Будка сторожа выглядит напоминанием о прошедших 1990-х


Сама будка охраны напоминает ларёк из 1990-х годов — такие можно было встретить на стоянках в спальных районах. Теперь будка украшает одну из главных площадей Новосибирска. 


Под числовой клавиатурой на автомате заклеена «ненужная» прорезь
Под числовой клавиатурой на автомате заклеена «ненужная» прорезь


Итак, вернёмся к оплате. Предусмотрено, что водители сканируют парковочный талон, кладут деньги в купюроприёмник, получают сдачу и чек, — тут алгоритм простой. На самом автомате скотчем заклеено очевидно ненужное отверстие.


Аппарат считает чек об оплате парковки на выезде
Аппарат считает чек об оплате парковки на выезде


На выезде талон надо поднести к сканирующему устройству — шлагбаум откроется.


Скоро процедура оплаты станет для новосибирцев привычной — парковки будут в центре повсюду
Скоро процедура оплаты станет для новосибирцев привычной — парковки будут в центре повсюду


Кстати, сам талон остаётся у вас на руках — его можно предъявить, например, для компенсации расходов.


Подробную карту районов Новосибирска, где в ближайшие три года откроются платные парковки, НГС.НОВОСТИ публиковали накануне — платными будут и парковочные карманы.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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