Расплата по-тайски

Новосибирцу отменили чартер на Пхукет — он отдохнул на свои деньги и добился возврата 240 тысяч

Житель Новосибирска Роман Перегудов отсудил у туроператора «Пегас ОВБ» почти 240 тысяч рублей за неожиданную отмену отдыха в Таиланде. Осенью прошлого года его отпуск оказался на грани срыва из-за поломки самолёта и отмены авиарейса. Находчивый новосибирец решил поехать на свои деньги, а разницу выставил туроператору в качестве счёта — во время отдыха он кропотливо собирал чеки. В «Пегас ОВБ» не согласились с претензиями мужчины, но суд встал на сторону туриста. Подробности конфликта и его исход узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Прошлой осенью Роман Перегудов купил через туристическое агентство «Свобода Трэвел» двухнедельный тур на остров Пхукет для себя и своей супруги. За путёвки мужчина отдал 75 800 рублей — в эту сумму входило проживание, завтраки, перелёт чартерным рейсом компании Pegas Fly, трансфер в отель из аэропорта и обратно.





Вылететь в Таиланд супружеская пара должна была 5 ноября в 6:00. Но за несколько часов до вылета Роман зашёл на сайт аэропорта Толмачёво и увидел, что его рейса нет на онлайн-табло. «Я звоню в Толмачёво, спрашиваю почему. Они говорят: "Ваш рейс перенесён на сутки"», — рассказал новосибирец.







По словам Романа, в 10:00 5 ноября, в день запланированного вылета, он прогуливался по городу вместе с женой, когда ему позвонила представитель «Свободы Трэвел». Так семья узнала, что туроператор прислал в агентство письмо об аннулировании тура ещё вечером 3 ноября — за два дня до поездки. «Я спрашиваю: "А почему вы только сейчас сообщаете?". Они говорят: "Потому что нам это письмо прислали в 9 или в 10 вечера 3 ноября, 4 ноября был выходной день, а 5 ноября мы, как только увидели это сообщение, сразу же вам позвонили"», — недоумевает Роман. Он добавил, что





сотрудница турагентства тут же стала подыскивать для него другие варианты отдыха. Но они не устроили супругов.





Перенести отпуск у них возможности не было: сразу после прилёта из Таиланда Роман должен был участвовать в запуске крупного проекта. К тому же супруги специально подгадали совместный отпуск. Отказались туристы и от предложения вылететь на следующий день на другой курорт Таиланда — этот вариант нарушил бы их планы. Во время отдыха семья собиралась посетить Сингапур и уже купила билеты с отправлением из Пхукета.







В итоге Роман решил пойти другим путём и сам организовал двухнедельный отдых на Пхукете: спешно забронировал отели, купил авиабилеты на обычные регулярные рейсы с пересадкой в Бангкоке и в тот же день вместе с супругой полетел отдыхать.





Разницу в цене между заранее забронированным туром и самостоятельной организацией отдыха Роман решил выставить туроператору — ООО «Пегас ОВБ».





«В общем, отдохнули, поправили здоровье с супругой, приехали полные сил, и я начал борьбу с "Пегасом" по возмещению моих убытков, потому что отпуск мне вылился в гораздо большие деньги, чем я планировал. Например, когда я летел обратно и у меня была пересадка в Бангкоке, интервал между рейсами составил 14 часов. То есть мы в аэропорту с супругой должны были куковать. И поэтому мы сняли отель, чтобы не ночевать в аэропорту. Это я тоже выставил как фактически понесённые расходы. В общем, оплатив себе такой же спектр услуг, который подразумевал изначально приобретённый турпродукт, я потратил на 66 тысяч больше, чем рассчитывал изначально», — описал Роман.







По словам мужчины, после отпуска он получил деньги за аннулированный тур и отправил туроператору претензию, в которой потребовал возместить ему убытки. Для этого во время поездки он тщательно собирал чеки. Отдельные чеки на питание отели не выдавали, поэтому он решил исходить из средней стоимости завтраков (250 бат на человека в сутки).





Но компания «Пегас ОВБ» отказалась это сделать, пояснив, что продаёт уже готовые туры иностранного туроператора и не может нести ответственность перед туристом. Тогда Роман Перегудов обратился с иском в Октябрьский районный суд:





«Я решил пойти до конца, чтобы создать прецедент и максимально его осветить в интернете, чтобы в будущем туристы, которых так кидают, не переживали, а доказывали свои права и рублём наказывали недобросовестных исполнителей туристического продукта».





Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, Роман потребовал, чтобы компания «Пегас ОВБ» возместила ему убытки ( 66 303 рубля), неустойку ( 75 800 рублей), судебные расходы ( 14 750 рублей), а также выплатила компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей) и штраф.







Представитель ответчика в суде исковые требования не признала. Как указано в решении суда, она пояснила, что отмена тура произошла «по непредвиденным обстоятельствам» — из-за неисправности самолёта. Кроме того, она настаивала на том, что Роман завысил свои убытки, хотя у него была возможность потратить меньше, следует из документов суда. Более подробно узнать о позиции ответчика корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — руководство «Пегас ОВБ» от комментариев отказалось.





Октябрьский районный суд Новосибирска встал на сторону туриста и 1 августа этого года частично удовлетворил его требования: взыскал с компании «Пегас ОВБ» 239 905 рублей. «Моральный вред с двадцати заявленных тысяч снизили до восьми. Всё остальное удовлетворили в полном объёме», — уточнил Роман Перегудов. Между тем на сайте Октябрьского районного суда появилась информация о том, что ответчик пытается обжаловать судебное решение.





В свою очередь, руководитель турагентства «Свобода Трэвел» Валентин Бондаренко решение суда комментировать отказался, но пояснил, что





компания сделала всё, чтобы урегулировать конфликт.







«Насколько я знаю эту ситуацию, там просто было стечение обстоятельств, несколько накладок, из-за которых турист не улетел вовремя туда, куда хотел. С нашей стороны мы все возможные телодвижения совершили, со всеми сторонами этого процесса пытаемся доброжелательные взаимоотношения поддерживать. Мы практически на протяжении всех этих судебных заседаний с Романом были на связи и с туроператором были на связи, старались корректную нейтральную позицию занимать, чтобы все остались довольны», — пояснил Бондаренко.





Сибирские туристы уже не в первый раз подают в суды на туроператоров. Например, в прошлом году клиент отсудил у туроператора «Анекс Регионы» 79 тысяч рублей в Центральном районном суде Новосибирска за предложение вылететь из Вьетнама на неисправном самолёте.