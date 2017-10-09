«Местные затаили обиду»

Если к отставке губернатора Владимира Городецкого новосибирцы уже были морально готовы, то персона, сменившая его на посту главы Новосибирской области, для всех оказалась неожиданной . Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил столичных и новосибирских экспертов объяснить, почему именно Андрей Травников встал во главе области, почему президент Владимир Путин выбрал на эту роль не местного политика.

Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН (Москва): «Не думаю, что президент хорошо знает Травникова, просто речь идёт о новой генерации людей, в которую он (Травников. — И.К.) достаточно хорошо вписывается. Эти люди не связаны с крупным бизнесом в прошлом, эти люди — выдвиженцы президента, это следующая генерация [людей], имеющих достаточно хороший управленческий опыт. Думаю, люди по этим критериям были подобраны в администрации президента. Тут, скорее, рука [замглавы администрации президента Сергея] Кириенко ощущается, который нашёл эту фигуру, представил её президенту — и президента эта фигура устроила.







Я недостаточно хорошо знаю Новосибирскую область, чтобы говорить, есть ли там какие-то местные лидеры, достойные возглавить губернаторский пост, но это всё вписывается в общую систему, которая сложилась при Кириенко, который занимается внутренней политикой:





они стараются выдвигать фигуры нейтральные в ситуации, когда существуют какие-то внутренние конфликты.





Мы видим это и в Дагестане, мы видим это и в массе других регионов, где вокруг предыдущего губернатора сложилась какая-то конфликтная ситуация, элита поделена на кланы и группировки. Тут лучше двигать человека со стороны, чем предоставлять [власть] какому-то одному клану. Это способ разруливания конфликтов: выдвижение нейтральных людей, не вовлечённых во внутренние конфликты региона.







Травников, я считаю, безусловно, останется губернатором, потому что об этом говорит вся сложившаяся практика назначений исполняющих обязанности губернаторов: здесь вероятность 99,5% что он останется, если что-то не произойдёт за время выполнения обязанностей — что-то чрезвычайное, что ему пойдёт во вред, и сами власти посчитают, что совершили ошибку и он не годится. Ну а насколько он справится, говорить пока рано. Думаю, [будет] не хуже, чем предыдущий губернатор. Предполагаю, что реакция [местных элит] противоречивая, но достаточно сдержанная: что ожидать от губернатора Травникова, пока никто не знает. А преждевременно с ним ссориться и встречать его в штыки тоже никто не хочет. На всё нужно время, чтобы местные элиты и местные СМИ определились с отношением к этой фигуре».







Степан Львов, руководитель департамента исследований ВЦиОМ (Москва): «Знаю, что в Вологодской области сильная управленческая школа — и губернатор, и его заместители. Я могу судить по тем коллегам, с кем приходилось сталкиваться в Вологодской области по работе. Весьма сильная квалифицированная управленческая школа. А вот сказать, почему действительно именно он (Андрей Травников. — И.К.), я не могу».







Травников — фигура, к которой сейчас все будут присматриваться и оценивать, в том числе и в Москве





Вячеслав Смирнов, политтехнолог, директор Института политической социологии (Москва): «Травников — опытный управленец и вполне может справиться с таким непростым и "красным" регионом, как Новосибирская область. Современная кадровая политика требует особенно внимательно присматриваться к местным кадрам. Именно по этой причине часто выходцы из региона и не получают назначения на свою родину. Взаимозависимость региональной элиты известна. После детальной проработки вопроса предпочтение отдаётся кандидатам, способным эффективно решать задачи в стрессовой ситуации. Травников мотивирован на работу, видит перед собой задачу по обеспечению и экономическому развитию области. Нацелен на поступательное развитие и объединение всех конструктивных сил региона. Местные жители отнесутся [к этому назначению] по-разному. [Местные] элиты, как всегда, затаят обиду. Но пусть благодарят президента, что им не назначили губернатора из Красноярского края в качестве компенсации за правление там [Виктора] Толоконского».







Алексей Мазур, новосибирский политолог: «Не уверен, что президент знал Травникова до его назначения. Думаю, он узнал его в тот момент, когда назначил в Новосибирскую область. Во всяком случае на сайте президента упоминания Травникова до этого назначения нет. Думаю, там события развивались так: сначала было принято решение об отставке Городецкого, потом они (федеральные власти. — И.К.) попали в ситуацию, что нет подходящих кандидатур в Новосибирске. Они, думаю, поискали среди условных "тяжеловесов" типа Сергея Неверова, Александра Жукова (оба — вице-спикеры Госдумы. — И.К.), но те отказались, зная, что такое Новосибирская область и её политическая элита. И тогда стали искать в условном кадровом резерве. А сам Травников рассматривался в качестве возможного кандидата [в губернаторы] на Вологодскую или Мурманскую область, как говорят местные жители.





И когда возникла проблема с Новосибирском: надо выбирать губернатора и непонятно, кого ставить. А тут есть вроде готовый кандидат.







Конечно, в полуторамиллионном город есть люди, кто мог бы возглавить Новосибирскую область и сделать это более или менее хорошо, но проблема в том, что большая часть этих людей не является участниками политической системы. Политическая система у нас устроена таким образом, что в ней важно быть членом какой-то группировки, родственником какого-нибудь действующего генерала, но не эффективным управленцем. Была группа чиновников, среди которых назывались [кандидатами]: заместитель полпреда [Вадим] Головко, вице-губернатор Юрий Петухов и бывший министр финансов НСО [Леонид] Горнин. Но в администрации президента, думаю, решили, что они не справятся с ситуацией.







Каковы шансы, что Травников победит на губернаторских выборах в сентябре следующего года? Как в известном анекдоте про блондинку: 50 на 50. Для этого нужно понимать, что собой представляет Травников и насколько он может справиться с этой задачей. Об этом сейчас не знает никто, включая самого Травникова. Думаю, что через месяц мы уже сможем уверенно говорить об этом. Где-то месяц у него есть на то, чтобы выбрать правильные или неправильные решения.







Первая реакция [местной элиты, жителей] была: шок и возмущение. Но это не самый плохой вариант. Прислали человека, который прошёл все ступени карьеры — от простого рабочего до мэра Вологды».