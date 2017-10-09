«Пух» и «Дади»

Самые редкие машины: «Дади» — копия «Прадика», вездеход «Пух» для русской грязи и недосягаемая Tesla

Новосибирские автолюбители при выборе машины, как правило, сталкиваются с десятком-другим марок — массовые «японцы», «немцы», «корейцы», что-то из Китая, немного Америки. А ведь автомобильных марок в России и мире превеликое множество, и некоторые неведомые модели вполне себе тихонько продаются, их можно купить и стать обладателем уникального авто. Каталог одного из крупнейших автопорталов страны Авто.ру на сегодня включает в себя 148 производителей, по которым есть предложения о продаже, и ещё 94 марки, по которым предложений нет или эти машины ушли в небытие. О некоторых интересных и забавных редких моделях — в обзоре НГС.АВТО.

SEAT


«Пух» и «Дади» (фото)


Начнём с недооценённой на нашем рынке испанской марки SEAT. Вся Европа кишит этими недорогими и экономичными автомобилями, но у нас можно увидеть единичные предложения разве что хэтчбека SEAT Ibiza, года этак 2007-2008-го. Просят за такой хетчбэк около 300 000 рублей, у него моторчик 1,2–1,4 л, «механика» или «автомат». 



Saturn


«Пух» и «Дади» (фото)


Автомобиль с космическим названием Saturn — не что иное, как детище концерна General Motors. Марка просуществовала всего 25 лет — с 1985-го по 2010-й. В Новосибирске можно купить, например, внедорожник Saturn Vue 2002 года выпуска с «автоматом», полным приводом и 2,2-литровым мотором за 350 000 рублей. Большой просторный чистопородный «американец».



Rover 


«Пух» и «Дади» (фото)


Британская марка Rover отличается от более известного бренда Land Rover отсутствием слова Land и печальной судьбой. Марку пытались возродить китайцы, но ничего не получилось и такие машины больше не выпускаются. В нашем регионе имеется на продаже около десятка экземпляров  Rover 75 выпуска 2000–2001 годов. Это такой приятный глазу седан классических британских форм, с автоматом и 1,8-литровым мотором. Просят за машину 250 000 – 300 000 рублей



Mercury 


«Пух» и «Дади» (фото)


Это прекрасное слово более известно местной публике как марка лодочных моторов и катеров. А ведь американские автомобили Mercury долгое время занимали рыночную нишу между массовыми моделями Ford и люксовыми Lincoln (в рамках концерна Ford Motors). В Новосибирске можно найти какой-нибудь редкий Mercury Cougar конца 90-х годов — это 2-литровое спорткупе с «автоматом» за 200 000 рублей



Dadi 


«Пух» и «Дади» (фото)


Автомобиль с этим забавным названием — китайское произведение по мотивам Land Cruiser Prado. Пикап Dadi Smoothing 2007 года можно купить всего за 100 000 – 150 000 рублей и ни в чём себе не отказывать. «Механика», 2,4 л, не жалко царапать — вози себе дрова да уголь потихоньку.



Daimler


«Пух» и «Дади» (фото)


Британская марка Daimler не имеет никакого отношения к немецкому концерну Daimler AG (который Mercedes-Benz и все-все-все). Английская компания Daimler Motor Company, как и многие местные, пережила сложные времена, слилась c Jaguar, досталась индийской Tata Motors, и в итоге эти люксовые автомобили закончились в 2009 году на модели Daimler Super Eight. Такую 8–9-летнюю машину сейчас можно купить за 2 000 000 рублей — здесь роскошная отделка уровня Bentley, 4-литровый мотор и уходящий в прошлое британский автомобильный дух.



PUCH 


«Пух» и «Дади» (фото)


Австрийский производитель Steyr-Daimler-Puch, закрытый в 2001 году, выпускал военную технику, и в частности вот такой вот симпатичный вездеходик Puch Pinzgauer 712. Экземпляры 80-х годов выпуска стоят довольно дорого: 1 500 000 – 2 000 000 рублей. Трехосный автомобиль оснащен 2,5-литровым мотором, «механикой», полным приводом, спальными местами, лебёдкой, багажниками на крыше — в общем, на таком и в русскую тайгу не страшно. 



Tesla


«Пух» и «Дади» (фото)


Закончим обзор вполне уже известной маркой Tesla, которая, однако, в Сибири почти не представлена. Американский электрокар за короткое время завоевал популярность в США и Европе, в нашей Москве «Теслы» тоже есть, порядка нескольких сотен. Ближайший экземпляр Tesla Model S можно найти в Челябинске — за машину с 362-сильным двигателем просят 3 300 000 рублей.  



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 663
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено