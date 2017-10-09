«Пух» и «Дади»

Новосибирские автолюбители при выборе машины, как правило, сталкиваются с десятком-другим марок — массовые «японцы», «немцы», «корейцы», что-то из Китая, немного Америки. А ведь автомобильных марок в России и мире превеликое множество, и некоторые неведомые модели вполне себе тихонько продаются, их можно купить и стать обладателем уникального авто. Каталог одного из крупнейших автопорталов страны Авто.ру на сегодня включает в себя 148 производителей, по которым есть предложения о продаже, и ещё 94 марки, по которым предложений нет или эти машины ушли в небытие. О некоторых интересных и забавных редких моделях — в обзоре НГС.АВТО.

SEAT









Начнём с недооценённой на нашем рынке испанской марки SEAT. Вся Европа кишит этими недорогими и экономичными автомобилями, но у нас можно увидеть единичные предложения разве что хэтчбека SEAT Ibiza, года этак 2007-2008-го. Просят за такой хетчбэк около 300 000 рублей, у него моторчик 1,2–1,4 л, «механика» или «автомат».









Saturn









Автомобиль с космическим названием Saturn — не что иное, как детище концерна General Motors. Марка просуществовала всего 25 лет — с 1985-го по 2010-й. В Новосибирске можно купить, например, внедорожник Saturn Vue 2002 года выпуска с «автоматом», полным приводом и 2,2-литровым мотором за 350 000 рублей. Большой просторный чистопородный «американец».









Rover









Британская марка Rover отличается от более известного бренда Land Rover отсутствием слова Land и печальной судьбой. Марку пытались возродить китайцы, но ничего не получилось и такие машины больше не выпускаются. В нашем регионе имеется на продаже около десятка экземпляров Rover 75 выпуска 2000–2001 годов. Это такой приятный глазу седан классических британских форм, с автоматом и 1,8-литровым мотором. Просят за машину 250 000 – 300 000 рублей.









Mercury









Это прекрасное слово более известно местной публике как марка лодочных моторов и катеров. А ведь американские автомобили Mercury долгое время занимали рыночную нишу между массовыми моделями Ford и люксовыми Lincoln (в рамках концерна Ford Motors). В Новосибирске можно найти какой-нибудь редкий Mercury Cougar конца 90-х годов — это 2-литровое спорткупе с «автоматом» за 200 000 рублей.









Dadi









Автомобиль с этим забавным названием — китайское произведение по мотивам Land Cruiser Prado. Пикап Dadi Smoothing 2007 года можно купить всего за 100 000 – 150 000 рублей и ни в чём себе не отказывать. «Механика», 2,4 л, не жалко царапать — вози себе дрова да уголь потихоньку.









Daimler









Британская марка Daimler не имеет никакого отношения к немецкому концерну Daimler AG (который Mercedes-Benz и все-все-все). Английская компания Daimler Motor Company, как и многие местные, пережила сложные времена, слилась c Jaguar, досталась индийской Tata Motors, и в итоге эти люксовые автомобили закончились в 2009 году на модели Daimler Super Eight. Такую 8–9-летнюю машину сейчас можно купить за 2 000 000 рублей — здесь роскошная отделка уровня Bentley, 4-литровый мотор и уходящий в прошлое британский автомобильный дух.









PUCH









Австрийский производитель Steyr-Daimler-Puch, закрытый в 2001 году, выпускал военную технику, и в частности вот такой вот симпатичный вездеходик Puch Pinzgauer 712. Экземпляры 80-х годов выпуска стоят довольно дорого: 1 500 000 – 2 000 000 рублей. Трехосный автомобиль оснащен 2,5-литровым мотором, «механикой», полным приводом, спальными местами, лебёдкой, багажниками на крыше — в общем, на таком и в русскую тайгу не страшно.









Tesla









Закончим обзор вполне уже известной маркой Tesla, которая, однако, в Сибири почти не представлена. Американский электрокар за короткое время завоевал популярность в США и Европе, в нашей Москве «Теслы» тоже есть, порядка нескольких сотен. Ближайший экземпляр Tesla Model S можно найти в Челябинске — за машину с 362-сильным двигателем просят 3 300 000 рублей.









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