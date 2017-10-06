Крепкий хозяйственник и борец с сугробами: кто такой Андрей Травников

6 октября Кремль сообщил об увольнении губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. На его место президент Владимир Путин назначил малоизвестного в Сибири политика Андрея Травникова — он успел отличиться на нескольких ответственных постах, в том числе в кресле мэра Вологды. Бывшие коллеги новоиспечённого врио губернатора Новосибирской области, политологи, журналисты, а также федеральные эксперты рассказали, чем им запомнился Травников и чего от него ждать новосибирцам. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Об отставке губернатора НСО Владимира Городецкого за два года до истечения его полномочий сообщил сайт Кремля. Он стал восьмым главой российского региона, которого Владимир Путин отправил в отставку за последние пару недель. До этого руководители сменились в Нижегородской, Самарской, Орловской областях, Дагестане и в некоторых других регионах, в частности в Красноярском крае, который возглавлял новосибирец Виктор Толоконский.







Из того же сообщения Кремля стало известно и о том, кто займёт кресло Городецкого — им, к удивлению многих, стал бывший мэр Вологды Андрей Александрович Травников.







За 46 лет жизни Травников успел поработать на нескольких ответственных постах: первым заместителем мэра Череповца (с 2010 по 2012 год), где он, кстати, и родился, первым заместителем губернатора Вологодской области (2012–2014), заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (2014–2016). Мэром Вологды он проработал меньше года — с ноября 2016-го до сегодняшнего дня.







Карьерный рост Травникова начался с работы на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»), где он познакомился с будущим губернатором региона Олегом Кувшинниковым. Это знакомство и подтолкнуло его карьеру вверх, считает известный в Вологде политолог Андрей Патралов.







«Он человек несклонный к публичным эффектным появлениям и ярким речам.





Он такой технократ, не только в тренде, но и по своей природе. Дел за ним больше, чем слов. Его встречи сухие, носят деловой характер. Отторжения никакого у жителей Вологды у него, конечно, нет, но и они сдержанны в похвалах к нему. В должности мэра он проработал меньше года, поэтому ему было трудно что-то сделать, чтобы в чём-то отличиться. Знаете, у нас старинный город, который пересекает трасса Архангельск – Москва, и большегрузы и лесовозы плохо пишутся на узких улицах Вологды. Три очереди окружной дороги были сделаны его предшественниками, а четвёртую очередь, которая окончательно должна была освободить город от транзитного транспорта, он достроил. Лет пять не приступали к ней. <...> Он сформировал новую команду живущей в формате деловых встреч, совещаний и отчётов», — описал Патралов Травникова.





Политолог вспомнил о ещё одном позитивном изменении в Вологде при мэре Травникове — он запустил ремонт дворов в городе, а ещё активно занимался развитием туризма. Андрей Патралов говорит о Травникове как о состоявшемся управленце, хозяйственнике и малоэмоциональном человеке, который больше делает, чем говорит.





С такой характеристикой согласился и другой вологодский политолог и гражданский активист Артём Филатов: «За почти год работы мэром он проявил себя сдержанным и хладнокровным управленцем. Он не смог решить наиболее значимые проблемы, но в принципе он сделал ту работу, которая позволила Вологде нормально функционировать как центру области. Принял несколько довольно жёстких решений, будь это отмена финансирования областной баскетбольной команды, штрафные санкции ввёл в отношении подрядчика главного по уборке снега (были недовольны этим очень много людей). Проявил характер, как хладнокровный управленец.





По сути, он боролся с наследием предыдущего мэра», — говорит он.







Теперь уже коллега нового новосибирского губернатора, а также его друг — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников — поделился своим мнением о Травникове на своей официальной странице «ВКонтакте».







«Я знаю Андрея Александровича Травникова уже больше пятнадцати лет и рад, что люди из моей команды добиваются высоких профессиональных успехов. <…> Я могу охарактеризовать Андрея Александровича как современного и компетентного руководителя, который прошёл все ступени профессионального роста в системе муниципальной и государственной службы. Поэтому я убеждён, что он сумеет применить свои опыт и знания для работы в качестве главы Новосибирской области и оправдает доверие главы государства», — поздравил он Травникова с назначением.







Встреча Владимира Путина с Андреем Травниковым, на которой обсуждалась его новая должность





Нахваливает новосибирского губернатора и депутат Госдумы РФ Алексей Канаев. «Считаю, Новосибирскому краю повезло. <…> Опытный управленец, с хорошим сплавом знаний в промышленном секторе, муниципальном хозяйстве, политике. Очень вдумчивый, последовательный и порядочный человек», — написал он во «ВКонтакте».







Симпатию Травников на посту мэра завоевал и у журналистов. Как рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель редактора одного из крупнейших местных изданий ИА «Вологда Регион» Даниил Туров, Травников любил еженедельные пресс-конференции, на которых отвечал на любые вопросы без подготовки.







«Андрей Травников зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник.





Он всерьёз взялся за оптимизацию городской логистики: занялся решением проблем с общественным транспортом, начал внедрение в Вологде "зелёной волны", увеличил масштабы ремонтов улиц города. Чтобы приучить подрядчиков, убирающих вологодские улицы, к качественной работе, лично контролировал этот процесс, проверяя улицы в пять утра и штрафуя коммунальщиков за некачественную уборку. При нём в Вологде стали разрабатываться и внедряться гастрономические бренды, к примеру "Масляные пиры" (гастрономический фестиваль. — К.Ш.)», — рассказал он о бывшем мэре.





В СМИ Травников светится часто, многие комментарии он публикует на своей странице «ВКонтакте», однако чего-то кардинального и провокационного в его речах нет. Такой вывод можно сделать на основе сёрфинга по страницам местных изданий.







Судя по всему, Травников не стесняется комментировать скандалы — в том числе федерального масштаба. Местному изданию «Вологда Регион» он заявил по поводу показа «Матильды», что не считает нужным запрещать показ, как это сделали в других регионах страны. Кроме того, он боролся за повышение финансирования для своего города на федеральном уровне — он предложил увеличить отчисления от НДФЛ на 5%, а вырученные деньги направить на решение социальных вопросов, ремонт и строительство дорог, а также развитие системы ЖКХ. Также, судя по заголовкам местных СМИ, Травников внимательно относится к жалобам местных жителей. Будучи на посту мэра, он поручил усилить контроль за застройщиками, которые разводят грязь на улицах города.







Московский политтехнолог Алёна Август успокоила новосибирцев тем, что решение о назначении вологжанина губернатором НСО не случайно.





«Сейчас ставятся большие задачи по интенсивному развитию страны в целом, причём это происходит в сложных экономических и политических условиях, поэтому все эти решения имеют под собой чёткие основания.





Владимир Владимирович, наш президент, любит нас удивлять, но это не значит, что его решения случайны. Это решение не одного дня.





<…> Я была в Вологде буквально недели две назад. Город хоть и немолодой, но довольно ухоженный; естественно, не без проблем (как и другие города, которые не имеют огромного бюджета), он находится в регионе, который богат по сути только лесами. Можно сказать о том, что при его руководстве обстановка в городе довольно благополучная, и мы знаем о том, что Вологда никогда не славилась негативными новостями», — заметила она.







По словам политологов, вслед за новым губернатором в Новосибирск придёт и новая команда:





«Его скамейка запасных может формироваться из трудовых коллективов Вологды и Череповца, благодаря его опыту здесь», — говорит Андрей Патралов. Но Алёна Август считает, что Травникову в свою команду следует принять именно новосибирцев, а жителям НСО — не бояться первого в истории региона губернатора–«варяга».





«Я думаю, это слово (варяг. — К.Ш.) мы вообще скоро забудем, потому что совсем не место рождения и проживания являются определяющим для профессионала, а другие качества. Тем не менее важным фактором является и то, что необходимо по максимуму использовать тех людей, которые уже в регионе есть. Чтобы не оставались за бортом новой команды те, кто приносит региону пользу. Это то, что пропагандирует наш президент: оценка профессиональных качеств», — говорит она.





Новость о назначении нового губернатора НСО удивительным образом сроднила новосибирцев с жителеями Вологды: и те и другие в предвкушении того, как выстроится работа Травникова. «Он возглавлял список скамейки запасных на место губернатора Вологодской области, поэтому мы с огромным интересом следим за тем, куда уехал наш потенциальный губернатор», — говорит Патралов.





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