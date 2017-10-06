«Ему давно пора на пенсию»

Главная новость дня — отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого . По каким-то негласным традициям официальной подачи важных государственных новостей, это серьёзное кадровое решение было озвучено лишь в самом конце рабочей недели, хотя разговоры о том, что новосибирский губернатор подал в отставку, ходили несколько дней. Но в новосибирском правительстве всё отрицали до последнего . Корреспонденты НГС.НОВОСТИ спросили у горожан, знают ли они об увольнении, что думают об этом и как оценивают временную замену губернатора на мэра Вологды Андрея Травникова.





Герман, музыкант: «Слава богу! Давно пора. (Смеется.) А что вы хотите услышать, я не знаю… Вместо него кто-то с Ростовской… А, Вологда! Да... Но я не знаю этого человека (мэра Вологды Андрея Травникова. — И.К.), зато Городецкий нам всем известен. Ну сколько можно… Человеку уже надо отдыхать».











Дмитрий, работник финансового сектора: «Главную новость, что губернатора уволили, знаю. Отлично! Кого вместо него назначили? Знаткова. Да, Знатков. Нет? А кто? Травников? Ну, хорошо… По Травникову ничего [не могу сказать], по Городецкому — давно пора было убирать. Он же колхозник».











Марина, директор по рознице Альфа-Банка: «Да, я в курсе, что Владимир Филиппович уволен сегодня с поста губернатора. Меняется целая веха для нас всех, новосибирцев. Пожелание всего самого хорошего и здоровья Владимиру Филипповичу. А нам всем — удачи и успехов с новым руководством. Конечно, интересно, кто же всё-таки будет, потому что я так и не поняла толком. Я оцениваю любые повороты положительно. Наверное, красноярская команда здесь будет у нас, правильно? Травников? Вологда? Ну тогда это совсем всё по-новому, какой-то вакуум, неизвестность. Будем ждать всего самого хорошего».









Александр, студент: «Не слышал… По этому поводу у меня нет особо мыслей никаких, потому что я ничего не заметил. Вот он подал в отставку, а для меня ничего не изменилось. Мне нет до этого дела — меня это не интересует. Да, я живу здесь. Но какая для меня разница, кто там находится? Если будут какие-то изменения в худшую или в лучшую сторону, я это замечу, а так… Ну подал человек в отставку — это его какое-то дело… И за Вологдой я не следил».











Оксана, домохозяйка: «Я не знаю главной новости. Городецкий в отставке? Отлично. Но я абсолютно далека от политики. Наверное, ура? Я не знаю, если честно. Уже столько лет сижу в декрете, и у меня абсолютно никаких… Если бы что-нибудь глобальное, масштабное, всемирное, я бы, может, вам что-то сказала. А за что Городецкого убрали? Он сам ушёл? Для меня это новость, если честно».











Владимир, инженер университета связи: «Насколько я информирован, это — не подтверждённая новость. Подтвердили? Жалко, конечно. Человек остался без работы, а ему надо семью кормить, детей, внуков. Я от политики далёк, это — чисто по-человечески… Про Травникова впервые слышу, будем надеяться, что он оправдает надежды новосибирцев».











Александр, программист: «Единственное, что я думаю [по поводу этой новости]: а из Вологды товарищ, он что может сказать? Вологда не сопоставима ни по размеру, ни по другим параметрам с Новосибирском. Странный выбор, скажем так. Я думаю, что лучше не будет. Хуже — тоже. Вряд ли. Это какие-то игры там где-то, которые никого реально не затронут».











Олег, сотрудник Сбербанка: «Думаю, на его место придёт не менее худший представитель власти, который будет так же продолжать… улучшать жизнь наших новосибирцев». (Улыбается.)











Ирина, индивидуальный предприниматель: «Я думаю, что их будут тасовать: сюда Толоконского, туда Городецкого. (Улыбается.) Это моя фантазия, скажем так… Травников? А кто это? Вологда? Вау, круто! Значит кого-нибудь из них — в Вологду. Их тасуют, понимаете, тасуют».











Ксения, директор медклиники: «Я слышала об этой новости, следила за ней. Думаю, что Городецкому давно пора на пенсию. Все готовятся к выборам 18-го года — убирают старых проверенных партийцев, которые уже набили оскомину. История всегда идёт по спирали и [аналогии с ранним советским периодом] безусловно есть. Но не 37-й год. Это нормальное развитие партийной системы: убрать людей, у которых есть отрицательная сильная репутация. Таким образом омолодить кадры свои и как бы получить большую лояльность. Мэра Вологды я не знаю, поэтому ничего не могу сказать про него. Но, думаю, что это — молодые технократы, которые и должны омолодить партию, дать ей новый шанс».