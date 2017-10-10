«Наука оказалась в долине смерти»

Бывший глава СО РАН Асеев рассказал, почему поссорился с Пармоном и что будет с Академгородком

После отставки Александр Асеев планирует изучать последствия реформы РАН
После отставки Александр Асеев планирует изучать последствия реформы РАН

На прошлой неделе состоялись выборы председателя СО РАН — новым главой Сибирского отделения стал академик Валентин Пармон, которого на выборах поддержало больше половины сибирских учёных. Его предшественник — академик Александр Асеев, который управлял СО РАН предыдущие девять лет, открыто критиковал политику Пармона и результаты реформы РАН. После ухода с высокого поста Александр Асеев дал НГС.НОВОСТИ интервью, в котором подробно рассказал про свои конфликты с нынешней верхушкой Сибирского отделения, про свою борьбу с ФАНО. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

НГС.НОВОСТИ: Вы девять с половиной лет были председателем СО РАН. Как Сибирское отделение изменилось за это время?


Александр Асеев: Это очень непростой вопрос. Современная история СО РАН в период моего председательства разбита надвое: был период спокойной жизни и нормального развития до 2013 года, а есть реформа 2013 года — ужасная, катастрофическая, нелепая и антинаучная. Первые пять лет моего председательства были лучшими годами моей жизни, потому что я работал со всеми научными центрами — от Тюмени до Якутска. Добрые и конструктивные связи были со всеми губернаторами и главами регионов, с ведущими вузами, предприятиями реального сектора экономики и госкорпорациями. 


Но реформа 2013 года сломала высокоэффективную, высокоинтегрированную и отлаженную десятилетиями упорного труда систему СО РАН талантливых сотрудников отделения и моих предшественников — великих учёных и председателей СО РАН академиков М.А. Лаврентьева, Г.И. Марчука, В.А. Коптюга, Н.Л. Добрецова. И началась неравная борьба с «реформаторами» и их апологетами в академической среде.


До сих пор спорят, кто автор реформы и зачем всё это делалось. Моя гипотеза состоит в следующем:


люди, которые в правительстве и в администрации президента курируют науку, поняли, что для бизнеса она может быть такой же прибыльной, как добыча нефти или газа.


В 90-е эти люди «обчистили», будем говорить так, свой родной дом — нашу великую Россию, а теперь они вспомнили, образно говоря, что в каком-то чулане ещё от родителей остался старый сундук с умными, но непонятными им книжками, то есть наука РАН. И они решили пустить его в бизнес-оборот приёмами, характерными для не совсем цивилизованного российского бизнеса.


НГС.НОВОСТИ: На какие исследования реформа повлияла негативно? Каких результатов из-за неё не удалось достичь?


А.А.: За редким исключением реформа оказала колоссальное деструктивное воздействие.


Вспомним, что ещё сто лет назад наука делалась в колбочках и пробирочках, в конных походах по Средней Азии, с помощью наблюдений в простейшие телескопы и микроскопы. Современная наука — это высокоиндустриализованная система, которая требует новейшего и сложнейшего оборудования, это всё очень дорого. Уже в последние годы советского времени проблема нехватки современного научного оборудования обострилась до предела. А в 90-е годы наступила полная разруха: уровень финансирования упал более чем в 20 раз, началась «утечка мозгов». Но мы жили надеждой, что этот период кончится, что мы патриоты и переживём все временные невзгоды вместе со своей страной.


Потом настали относительно благополучные «нулевые» годы — спасибо нашему тогда ещё совсем молодому президенту Владимиру Путину. Он научился часть сырьевых доходов обращать на пользу стране, людям и обществу. Я стал председателем на излёте 2010-х, мы тогда вкладывали деньги в основном не в зарплату (то есть в их проедание), а в переоснащение институтов и лабораторий самым современным научным оборудованием. Это принесло хорошие научные результаты, заказы высокотехнологических предприятий и обеспечило приток в науку молодых способных кадров. Мы быстро вырвались в лидеры и в РАН, и в мире.


Казалось, что мы схватили жар-птицу за хвост, и так всё и будет в дальнейшем. Но моё частное мнение состоит в том, что


при этом мы превратились в опасного конкурента для тех бизнес-структур, которые сделали свою ставку на прибыльность науки. 


В нашем государстве, в бизнесе хорошо поняли, что наука — это очень правильная и хорошая вещь. И движущей силой борьбы с академией является стремление оседлать те финансовые потоки, которые идут и будут идти в науку во всевозрастающих объёмах.


НГС.НОВОСТИ: То есть реформа в итоге затормозила все исследования?


А.А.: Да, это был страшный удар. Мы в СО РАН встретили реформу 2013 года хорошим ростом всех финансовых показателей: бюджетных и внебюджетных доходов, капитальных вложений в оборудование и строительство, заработной платы. Но нас, как птицу на взлёте, подстрелили из всех стволов. Конкурента надо было «пристрелить», чтобы не путался под ногами у правильных финансистов, которые лучше знают, как эти деньги использовать.


Недавно летел с нашими коллегами из знаменитого на весь мир Института ядерной физики им. Г.И. Будкера в самолёте из Москвы, они летели из Гамбурга. Там ввели в строй XFEL — новый и самый мощный в мире европейский рентгеновский лазер на свободных электронах. Его строительство обошлось в 1,2 миллиарда евро, вклад России — 300 миллионов евро. Я их спросил с некоторой иронией, как это положено в среде физиков: «Ну у вас же в ИЯФе этот лазер гораздо лучше?». А они мне говорят: «Это не так, там столько денег вложено, что нам никогда этого не достичь». Тогда я им говорю: «А если бы вам дали 300 миллионов евро?». «Не сыпь соль на рану», — ответили. То есть мы вложили деньги в чужой проект, но что это даст? 


Последствия реформы оказались в том, что российские сотрудники на родине оказались не востребованы,


и в лучшем случае мы будем работать за рубежом на условиях хозяев дорогого и уникального оборудования.


НГС.НОВОСТИ: Реформу приняли четыре года назад, но вы до сих пор продолжаете высказываться против. Какой в этом смысл? Что можно этим изменить?


А.А.: Смысл есть, и очень большой. Четыре года ушли бесследно. Закон, который пообещали изменить и приспособить для развития, а не для разрушения РАН, не претерпел никаких изменений, пока не произошла катастрофа в марте этого года. Напомню, что усилиями «реформаторов» были сорваны выборы президента РАН, и бывший президент РАН — выдающийся учёный и организатор науки академик Владимир Фортов — заплатил за это своей карьерой и здоровьем. Он сделал всё для организации сотрудничества с ФАНО (Федеральное агентство научных ор­га­ни­за­ций. — Н.Г.), но в конечном счёте пришёл к выводу о разрушительности действий этой организации для российской науки.


Во время прошедших в мае и в июне этого года встреч президента с академиками все практически единодушно высказались против ФАНО. Говорили, что это грубая ошибка, что наукой, как и любой технически сложной производственной структурой, нигде в мире не управляют бухгалтера, пусть даже очень продвинутые. То же самое говорили на недавнем общем собрании РАН и все претенденты на должность президента РАН. И нам совместными усилиями удалось пробить брешь в обороне «реформаторами», казалось бы, неприступного ФЗ-253 2013 года о реформе государственных академий наук. Закон «размочили», как говорят футболисты, и президент дал отмашку для того, чтобы избирать президента академии не двумя третями, а половиной голосов, иначе новые выборы в сентябре бы точно сорвались, и после этого академию бы просто распустили.


Я считаю, большая победа, что выборы состоялись и что это произошло благодаря изменениям в законе. Это принципиально важная вещь. Потому что и на встрече с новым главой РАН Александром Сергеевым Путин сказал: «Ну и работайте над законом дальше». То есть можно менять ситуацию, дано благословение на высшем уровне. Сейчас при наличии энергии, если РАН сможет консолидироваться, можно пересмотреть решение по региональным научным центрам и вернуть их в систему РАН.


До реформы бюджетные деньги приходили в регионы, бюджет СО РАН в предреформенный 2013 год составлял около 15,5 млрд рублей. Была хорошо отлаженная и эффективно действующая система — всё это приходило, распределялось по институтам от Тюмени до Якутска, а теперь деньги остались в Москве.


Прямо скажем, регионы в очередной раз обидели.


ФАНО — это и есть монополизация. Думаете, у них есть финансовые полномочия и возможность привлекать дополнительные ресурсы? Никаких. Они только смотрят за порядком, чтобы отчётность была вовремя, чтобы увольняли ненужных людей вовремя, а нужных принимали. Чтобы были налоги заплачены, земля оформлена, чтобы в нужный момент можно было всё это акционировать, а потом приватизировать.


НГС.НОВОСТИ: Как до реформы следили за порядком?


А.А.: У нас в СО РАН была мощная финансовая служба, собственная ревизионная комиссия. Можете мне поверить, нас постоянно проверяло громадное количество контрольных и проверяющих органов: Федеральное казначейство, Счётная палата, налоговая инспекция, финансовый надзор, Министерство образования и науки, сама академия имела проверяющие регионы службы, ФСБ, МВД, прокуратура разных уровней и так далее. Многие из них считали и считают систему работы финансовых, имущественных и земельных служб в СО РАН образцовой. Поэтому следовать мнению обывателей и «реформаторов», что академики занимались какими-то махинациями с финансами, имуществом и землями, — это абсолютно недопустимо.


НГС.НОВОСТИ: Как можете прокомментировать результаты сентябрьских выборов?


А.А.: Я лично не так всё планировал. Президиум Сибирского отделения поддержал генеральных технологов — академиков Евгения Каблова (генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. — Н.Г.) и Геннадия Красникова (генеральный директор АО «НИИМЭ», председатель Совета директоров ПАО «Микрон». — Н.Г.). И вот эти люди — главные технологи, каждый из которых выполняет важные государственные работы, — выступали у нас и сказали своё мнение о том, что на электронику и авиацию тратится столько денег, что если бы академия могла принять участие хотя бы в 10% работ, то её бюджет бы удвоился и проблемы развития науки были бы решены. И они прямо говорят, мол, давайте мы вам всё это организуем, и предложили поддержать их в качестве будущих президентов РАН.


Но академия просто не поняла, что ей предложили, что нужно отложить решение многих нерешаемых и невостребованных проблем современной фундаментальной науки и переключиться на решение актуальных задач государственной важности. Надо заняться конкретной работой, по крайней мере, на этом этапе. Создавать новую энергетику и развивать топливно-энергетический комплекс страны, решать проблемы оборонной, продовольственной, фармацевтической и экологической безопасности, обеспечивать социально-экономическое развитие регионов, предлагать решения по освоению Арктики, развивать квантовые, новые биологические и медицинские технологии. Заняться робототехникой, беспилотными аппаратами и искусственным интеллектом, развивать отечественные операционные системы... Потому что скоро нас могут отключить от SWIFT (Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. — Н.Г.) с вытекающими отсюда тяжёлыми последствиями и так далее. Задач громадное количество. 


Я приложил много усилий, объясняя, что Ломоносов, конечно, изучал атмосферу Венеры и природу атмосферного электричества, но одновременно с этим он наладил под Петербургом производство цветного стекла и занимался горным делом. Но самая главная инновация, которой он занимался, — он писал оды во славу императрицы. Это был госзаказ того времени. 


Сейчас, конечно, оды излишне писать, но делать полезные для власти дела, безусловно, надо.


НГС.НОВОСТИ: В отличие от Каблова и Красникова Сергеев не концентрируется на прикладных вещах? 


А.А.: Он в этом смысле человек неоднозначный. Он директор Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, но на самом деле он больше теоретик, нежели прикладник. Когда он у нас здесь был, мы с ним немного поспорили. У него установка на развитие в системе РАН установок мегасайенс (общее название масштабных научных проектов вроде адронного коллайдера. — Н.Г.). Я ему говорю, мол, вот мы жалуемся на правительство, что нет бюджета и поддержки, а мы что предлагаем? Он обещает, например, построить установку лазерного излучения петаваттной мощности для управляемого лазерного обжатия термоядерных зарядов стоимостью в несколько миллиардов рублей. С её помощью, может быть, удастся взорвать вакуум, и, может быть, появится принципиально новый источник энергии.


Я ему объясняю, что наше правительство — это ставленники крупного бизнеса. В конечном счёте как бизнес скажет, так будут действовать и президент, и правительство. И вот мы бизнесу предлагаем мегасайенс.


Его не продашь, не получишь доход. Если не получишь дохода, ничего не проофшоришь. Зачем нашему бизнесу мегасайенс?


В этом плане проекты уважаемого академика А.М. Сергеева требуют тщательной проработки, иначе бизнес и власть опять потеряют интерес к РАН. Но поскольку его выбрали с большим перевесом на общем собрании, то я ему желаю всяческого успеха, и мы будем всячески поддерживать А.М. Сергеева в качестве действующего президента РАН. Результаты нового курса в руководстве РАН и работы её нового президента будут ясны уже через полгода или год.


НГС.НОВОСТИ: По каким показателям?


А.А.: Наиболее сильным предвыборным тезисом академика А.М. Сергеева было высказывание о том, что РАН сегодня находится в «долине смерти». Если в ближайшие два года финансирование РАН не будет увеличено хотя бы в 1,5–2 раза, она просто сама исчезнет. Академики многие в возрасте. Молодёжь понимает, что даже если они добьются успеха в науке, с ними поступят как со старшими коллегами-академиками: унизят, разгонят и уволят.


Лучше пойти в частный бизнес или в фирмы технопарка, где можно обеспечить себе материальное благополучие,


стабильный доход, возможность обеспечить семью, вести более качественный образ жизни, отдыхать с семьей, путешествовать.


НГС.НОВОСТИ: Коллеги нового председателя СО РАН Валентина Пармона отзываются о нём исключительно положительно, но у вас с ним публичный конфликт. Можете объяснить почему?


А.А: Суть конфликта состоит в том, что нас разъединяет отношение к реформам науки и к ФАНО, деятельность которой я считаю разрушительной для РАН. Но ФАНО распоряжается бюджетом академических институтов, и многие члены РАН попали в зависимость от ФАНО. Это относится в первую очередь к тем уважаемым учёным, которые являются членами научно-координационного совета ФАНО (НКС ФАНО). Я считаю, что работа в научно-координационном совете ФАНО несовместима с выполнением членами РАН уставных требований по поддержке и развитию Российской академии наук.


НГС.НОВОСТИ: То есть это не человеческая претензия?


А.А.: Нет, организационная и идеологическая. У нас около десятка академиков входят в НКС ФАНО. Их используют для обоснования и прикрытия тех действий, которые ФАНО совершает. Агентство в чём-то, может быть, организация и полезная: имущество оформляет, земельные отношения регулирует. Но у них очень неприятная тенденция — они всё оптимизируют.


Когда хороших физиков объединяют со специалистами по оленеводству, я с этим согласиться не могу, это просто абсурд.


Наши члены НКС всё это одобряют. Я боюсь, что академик В.Н. Пармон данной ему властью председателя СО РАН согласится с ликвидацией ФАНО юридических лиц наших ведущих институтов путём объединения в научных центрах СО РАН и здесь, в Новосибирске. С этим я никогда не соглашусь и буду с этим бороться.


Мы с В.Н. Пармоном давние очень хорошие близкие друзья и коллеги. Но он перешёл в научно-координационный совет ФАНО с формулировкой: «Правительство нам пошло навстречу, сделало эту систему, надо в ней работать». А я говорю, что это ошибка. Надо развивать и совершенствовать систему РАН, делать её такой же эффективной, какой она всегда была, а правительство надо убеждать в нашей правоте.


А за деньгами на исследования надо идти не в ФАНО за сокращающимся, как шагреневая кожа, бюджетным ресурсом, а в министерства и ведомства, крупные корпорации, 


такие как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос», «Сибур», «Ростех», РЖД, ОАК и другие. Заниматься прикладными вещами трудно и тяжело, но других вариантов нет — значительные средства есть только там.


НГС.НОВОСТИ: Но Пармон же как раз сотрудничал с крупными корпорациями?


А.А.: Да, но когда у него перестало получаться, он не стал уступать дорогу более молодым, как это сделал я, а решил, что его новая должность даст ему преимущества.


Вот мне неделю назад исполнился 71 год, и я добровольно покидаю должность председателя СО РАН. Дело в том, когда мы приходим в любое министерство, там сидят 30–35–40-летние молодые люди. Я для них уже не отец, а дед. И для некоторых, может быть, и прадед. Валентин Николаевич два раза мне проигрывал на выборах председателя, в 2008 и 2013 году, а когда я решил уйти, он понял, что его звёздный час настал. Дай бог ему удачи, раз его поддержали, пусть работает, но я лично против этого.


У нас есть масса прекрасных молодых успешных людей, и надо им дать дорогу.


НГС.НОВОСТИ: Какое лично у вас сейчас осталось непосредственное влияние на СО РАН?


А.А.: На общем собрании я сказал, что всем очень благодарен, но сейчас освобожусь для работы над критическим анализом ситуации в нашей науке, имея в виду и деятельность ФАНО. Здесь надо быть абсолютно честным и не лакировать действительность в угоду «реформаторам». Для начала надо понять, к чему приводит ликвидация юрлиц академических институтов в Красноярске и планируемая ФАНО реструктуризация наших научных центров в Иркутске, Якутске и Улан-Удэ.


НГС.НОВОСТИ: Как изменится Академгородок в ближайшие годы? Будут ли его застраивать?


А.А.: Конечно, да. Знаете, как я стал председателем? В 2005 году Путин приехал в Академгородок с поручением: создать здесь технопарк на основе тех инновационных фирм, которые в большом количестве появились здесь на основе разработок институтов СО РАН. Наши академики очень обрадовались, и академик Н.Л. Добрецов, который был председателем, подписал все свободные земли Академгородка (28 гектаров) отдать под технопарк — московской бизнес-структуре под названием «Росевродевелопмент».


Когда меня избрали, мне принесли документы с оформленным разрешением на то, чтобы заложить все эти земли в коммерческие банки. Приехали представители «Росевродевелопмента», у нас состоялось большое совещание. Я высказал сомнение в правильности этого шага, имея в виду уникальность и высокую ликвидность земель Академгородка, и я сказал: «Вы же и есть банк. Вот вам земля, начинайте строить жильё, спортивные сооружения, детские площадки, парковки и т.д.». Они мне сказали, что это обычная практика бизнеса, они не хотят тратить свои банковские деньги. Они получат деньги на строительство, сюда из города выйдут несколько колонн строительной техники, и Академгородок воссияет как центр нашего любимого Новосибирска или даже Москвы. Вот только науки и высоких технологий уже почти не осталось ни в центре Новосибирска, ни в центре Москвы. И не останется и в Академгородке.


Я был наивный, ещё малоопытный, и высказал крамольную мысль: «Я чего-то не понимаю? Заложите вы землю, а вдруг очередной финансовый кризис, дефолт, например? И владелец частного банка попадёт в трудное положение, перепродаст эту землю, да не раз, появятся пятые-шестые покупатели, для которых судьба Академгородка безразлична, и от Академгородка вскоре останутся рожки да ножки». Девелоперы меня ругали, мы разошлись во мнениях с моим тогдашним заместителем Д.Б. Верховодом. И что вы думаете? Ровно через месяц, в августе, грянул дефолт 2008 года. Так я со своими коллегами, поддержавшими меня в то время, спас городок, но про это мало кто знает. После дефолта девелоперов как ветром сдуло, а


мы остались со знаменитым высказыванием М.А. Лаврентьева: «Средства вкладывать надо не в здания, а в людей с идеями». Талантов у нас, слава богу, много!


НГС.НОВОСТИ: Напоследок расскажите, что это вообще за работа — быть председателем СО РАН?


А.А.: Это колоссальное жизненное достижение. Я горжусь и счастлив, что был руководителем такой выдающейся структуры, как Сибирское отделение. Был рад продолжить дело великих учёных! СО РАН — это удивительно мощная система с громадным творческим потенциалом. Тут люди самые образованные и умные:


приходишь в любой институт — тебе все двери открыты, всё рассказывают, и мне со всеми интересно.


Это гигантский авторитет одной из лучших научных организаций мира, это прекрасные отношения с губернаторами, главами регионов, жителями Сибири. Я объездил всю Сибирь по несколько раз. Но с точки зрения добычи ресурсов — тяжёлая, малоблагодарная, но необходимая работа. Несмотря на финансовые и организационные проблемы текущего момента, реформу РАН, наши ведущие институты успешно работают, и для меня это, наверное, самое важное в жизни. 

Прочтений: 3109
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено