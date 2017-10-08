«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов

Джип Land Rover ООО пускает газы в окна, и как машины продолжают парковаться на памятнике героям ВОВ

В очередном, 42-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джипы под окнами и на газонах, страдания Академгородка и вандализм на памятнике героям Великой Отечественной войны.


«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Начинаем с модного «Рэндж Ровера» с номерами ООО. «Железнодорожная, 15. Автолюбителей прям так и тянет поставить свои автомобили у нас под окнами, мало того что ставят, так ещё и стоят с включённым двигателем и все выхлопные газы нам в окно, ну очень приятно», — жалуется жительница дома Марина.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


«Большой клиренс и маленький мозг автоматически даёт право так парковаться», — юморит читатель Роман.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Какой красивый и мощный «Кадиллак». И номер хороший.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


«Микрорайон "Родники", двор у дома Свечникова, 4/1, стоит так постоянно! Видимо, особо не заботясь о мамочках с малыми детьми на колясках и велосипедах. Тротуар по дороге в детский сад», — жалуются местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


«Регулярно по утрам вижу на тротуаре УАЗ охранного агентства "Капитан" и курящих возле него сотрудников ГБР. Пересечение Советской и Орджоникидзе», — сообщает Вадим.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Академический городок, интеллигенция, и опять всё как у обычных людей: есть «Крузак» — встаю где хочу.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Какие всё-таки в Академгородке красивые зелёные дома и травка. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


«Запаркованный "Инфинити" в арке на Челюскинцев, 15 практически перекрыл проезд», — телеграфирует Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Ну маленько промахнулся по разметке, чего такого. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Этот газончик создан специально под ширину Lexus LX570.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


«Авто, припаркованный рядом с домом по Семьи Шамшиных, 30, напротив "Энергосбыта". Судя по остаткам наклеек на дверях, водятел частый гость штрафстоянки», — язвит читатель Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ООО — потравим жильцов


Ну и напоследок — о безобразном состоянии памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. «Ещё одна уже традиционная фотография со стелы в честь победы в ВОВ во дворе дома Забалуева, 76. Интересно тут то, что подобная фотография, отправленная на сайт МВД, не вызвала интереса ни у ГИБДД, ни полиции. Они не видят тут ни нарушения ПДД, ни осквернения памятника», — рассказывает Павел.


Мы уже писали об этой стеле в мае, до Дня Победы. Памятник по-прежнему находится в ужасающе плачевном состоянии, очевидно, муниципалитет не чинил его к празднику и не собирается делать этого. Пока скандал до Москвы не дойдёт.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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