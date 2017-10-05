Автоприметы: не фотографироваться и не мыть

Почему нельзя фотографироваться с машиной и что помешает любви в авто на первом свидании

Среди автомобилистов, как и в других сообществах, тоже существуют свои приметы, связанные с машинами. Нельзя фотографироваться с авто, нельзя пи́сать на колёса, зато надо обязательно поливать машину алкоголем после покупки. Портал НГС.АВТО собрал самые реальные, самые смешные и самые неожиданные автоприметы.









Самой реальной и массовой в нашем рейтинге стала примета о том, что если помыть машину, то обязательно пойдёт дождь. Как бы ни было забавно, это подтвердит огромное число автовладельцев. Ну конечно, это просто совпадение.





«Нельзя на своей машине показывать, как где-то на какой-то машине нанесены повреждения. На своей машине чужие повреждение показывать не стоит. Это как на себе болячки не показывают», — делится знаниями о приметах руководитель новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России» (ФАР) Вячеслав Ашурков.





«Если недавно сделал покраску какого-нибудь элемента, то не стоит кому-то хвалиться, что ты это сделал. Якобы это навлечёт сглаз и этот элемент опять пострадает», — продолжает эксперт.









«Нельзя в машине говорить, что ты собираешься её продавать. Потому что она начинает тебе мстить, начинает что-нибудь ломаться. А вообще, если ты к автомобилю с любовью, то и он к тебе так же. Соответственно и наоборот».





А это примета по поводу повреждений покрышек. «Не надо пи́сать на колесо, потому что его пробьёт обязательно на дороге. И собак, которые пи́сают на колесо, надо отгонять, а то колесо обязательно проколется», — рассказывает директор сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев.





«Автомобиль всегда перед продажей начинает ломаться. Через два часа показывать покупателю, а что-нибудь сломалось. Это значит, машина не хочет, чтобы её продавали», — добавляет специалист.









«Есть примета обмывать новый автомобиль, обливать толстым слоем алкоголя, чтобы не сломалась. У меня один раз друзья в –30 машину пивом облили, пришлось на мойку ехать. Как с кораблями, только не надо бутылку о машину разбивать!».







Неожиданная на первый взгляд примета — нельзя фотографироваться со своей машиной. На самом деле это пошло от лётчиков и автогонщиков, которые не фотографируются со своими самолётами и болидами — якобы навлечёт аварию.









Есть приметы, связанные и с машиной, и с любовными делами. Если приехать на свидание на грязном автомобиле, то секса не жди.





А вот перед дальней дорогой машину, наоборот, мыть не надо.





Ну и самая курьёзная в нашем рейтинге примета. Если сбить кошку, то если она отлетит направо по ходу движения — это к деньгам. Ну а если налево — наоборот, не к деньгам.









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