Ни пуха ни пера: где и почём в Новосибирске купить пуховик

НГС обошёл магазины — и нашёл способ не замерзнуть всего за 2 тысячи рублей

Пока листья жёлтые и снег не выпал, можно бродить по аллеям и вспоминать о прошедшем лете. Но зима, как известно, приходит неожиданно. Особенно для тех, кто не успел купить зимнюю одежду. В магазинах уже прочно обосновались пуховики и парки, вытеснив сарафаны и шорты в закутки с распродажей. НГС.НОВОСТИ нашли несколько вариантов зимних курток в разных магазинах города и узнали, какие наполнители могут заменить традиционные пух и перо.

Пуховик, пожалуй, самая традиционная зимняя одежда — всё-таки это практично, тепло и недорого. Насколько недорого, зависит от наполнителя, ткани, бренда и магазина, в котором она продаётся. С первого взгляда цену пуховика определить не всегда возможно. Самые дешёвые куртки корреспонденты нашли в пределах 2 тысяч рублей.





Зимние куртки в магазине «Вселенная одежды» в среднем 2–3 тысячи рублей





В магазине «Вселенная одежды» на улице Дуси Ковальчук цены на мужские и женские куртки колеблются в пределах 2–3 тысяч рублей.





Женские пуховики, «Вселенная одежды», 2330 рублей, искусственный наполнитель





Правда, природу наполнителя понять трудно — по словам продавцов, здесь либо синтепон, либо холлофайбер. Остаётся только измерять толщину и прислушиваться к ощущениям.











Кроме наполнителя при выборе зимней одежды стоит обратить внимание на ткань — это может быть тонкий полиэстер, который вряд ли будет непродуваемым. Либо плотная ткань с шерстью.





Мужская зимняя куртка (в составе ткани есть шерсть), «Котон», 3999 рублей





Однако наполнитель — это всё-таки первый вопрос, который интересует покупателей, которые ищут именно пуховик. Сегодня им уже не всегда называют куртку, наполненную именно натуральными материалами.





Пуховики (70% пух, 30% перо), 6999 рублей, Sela







В последние годы в магазинах всё чаще появляются модели из синтепуха, биопуха или экопуха. Биопух, как объяснили в магазине Sela, — смесь натурального пуха и искусственных волокон, за счёт которых при стирке вещь не сминается.





Мужские пуховики (80% пух, 20% перо), чёрный — 8999 рублей, синий — 6999 рублей





Кроме того, в составах встречается синтепух, экопух — называют его по-разному, но суть одна. Это искусственный наполнитель. По сути, это то же самое, что синтепон или холлофайбер, только сделан уже по новым технологиям и его свойства практически не уступают натуральным наполнителям.









При этом цены на одежду с натуральным пухом или искусственным практически не отличаются. На вопрос, что из них всё-таки теплее, ни один из опрошенных консультантов не дал однозначного ответа.





Пуховики в Incity. Серый — пух/перо (50х50), 5999 рублей. Бежевый — пух/перо (50х50), 5999 рублей









Принято считать, что всё-таки натуральный пух. Но тут, по словам продавцов, есть несколько факторов. В том числе соотношение пера и пуха. Оптимальное — 30х70, то есть 30% пера и 70% пуха. При этом утиный считается теплее. 100% пуха не бывает никогда, так как он просто не сможет держать форму.





Пуховик в Colin's. Двойной пуховый пакет, очень тёплый. 80% пуха, 20% пера. 11 990 рублей.

До –25…–30 градусов





Главный минус натурального — сомнительные перспективы сохранить свойства и внешний вид одежды после первой стирки. Гарантию даже не дадут теннисные шарики, которые вкладывают в карманы пуховика, чтобы пух не слипся в один комок при стирке. Искусственный пух, в свою очередь, не сминается и быстро сохнет. К тому же на него точно не будет аллергии.





Чёрный женский пуховик — пух/перо, 7990 рублей, Colin's

Бордовый женский пуховик — пух/перо, 6990 рублей, Colin's





Однако если пуха много, например 90%, это не говорит о том, что вещь тёплая. Здесь уже подключаются толщина наполнителя и ткань одежды. При этом искусственные наполнители так же хорошо сохраняют тепло.





Мужские пуховики в O'HARA от 5500 рублей





В торговых центрах зимние коллекции выставили уже практически во всех магазинах одежды. Но в некоторых пока представлены только модели на тёплую зиму, до –20 градусов.





Новая модель в O'HARA с добавлением верблюжьей шерсти





В специализированном магазине O'HARA на Красном проспекте ещё остались модели из прошлой коллекции, которые можно купить со скидкой. В новых моделях порядок цен — от 6,5 тысяч, как на женские, так и на мужские куртки.





Пуховик «для стильных мерзлячек» (пух/перо), 7998 рублей,

O'HARA





Плюс синтетического пуха, как пояснила продавец, — это его легкость. Температурный режим на пуховиках производитель обычно не указывает, так как это городские модели, которые не предназначены для тех, кто идёт в экспедицию, например.





Пуховое пальто (пух 70%, перо 30%) — 8990 рублей





На распродаже в O'HARA пуховики по 3900 рублей





Кстати, не стоит бояться заходить и в магазины шуб. Например, в «Снежной Королеве» в ТЦ «Аура» — вполне приличный ассортимент пуховиков, причём разных моделей.





Пуховые пальто в «Снежной Королеве», 15 990 рублей





Например, то, что у продавцов принято называть «классикой»: как правило, под этим подразумеваются сдержанные женственные модели спокойных оттенков.





Пуховик горчичного цвета (90% пух, 10% перо), 15 990 рублей





Цены на женские и мужские модели — от 7990 рублей.





Пуховик-пальто (90% пух, 10% перо), 10 990 рублей





Кстати, даже если вы не будете экономить и купите самый тёплый пуховик, никто не даст гарантии, что в нём вы не замёрзнете. Тут есть один рецепт, который в один голос дают все консультанты, — накиньте дополнительную кофточку, хотя бы лёгкую. Многослойность в одежде даст ощутимый эффект, даже если куртка «холодная».