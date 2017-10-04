Посади своего губернатора: неожиданная игра от НГС

Уже вторую неделю в стране идёт волна отставок глав регионов — старожилы-губернаторы уступают своё место новым политикам. Большинство новых глав моложе своих предшественников и имеет опыт работы в Москве. Обновление губернаторского корпуса ещё не закончилось, и авторитетные издания и политологи один за другим выдают прогнозы о скорой смене власти и в Новосибирской области. Эти данные подхватывают новосибирцы — журналисты и политологи не прекращают обсуждать вероятную дату увольнения и наперебой называют сменщиков губернатора Владимира Городецкого. НГС.НОВОСТИ собрали имена «претендентов» на пост руководителя НСО, которые чаще всего фигурируют в разговорах так называемых экспертов, и предлагают читателям сделать свой выбор. Но не по имени, а по короткому резюме соискателей.

42 года, уроженец Алтая, давно живёт в Новосибирске. В некоторой степени self-made man — пришёл в свою компанию и дослужился до самых высот. Не так давно пошёл в политику и уехал работать в Москву. Но поговаривают, что не прочь вернуться. Женат, воспитывает дочь.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

69 лет, уроженец Смоленской области. Давно живёт в Новосибирске и сменил тут несколько высоких должностей. Один из самых узнаваемых новосибирцев. Хорошо знаком горожанам, причём настолько, что они с трудом представляют себе жизнь без него.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

58 лет, уроженец и житель Новосибирска, но много работал в Москве. Инженер по образованию. От остальных участников рейтинга отличается политическими взглядами и цветом волос. Женат, воспитал сына и дочь.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, я выберу другого.

49 лет. Профессиональный юрист, к тому же преподаёт в вузе. Коллеги отзываются о нём как о крайне интеллигентном и честном человеке. Во власти уже достаточно давно — и те, кто во власти вместе с ним, многим ему обязаны.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, я выберу другого.

Единственная женщина в нашем списке, хоть и не сибирячка по рождению. В прошлом врач, сейчас трудится в Москве, но связи с Новосибирском не потеряла — она тут хорошо известна. Никогда не скрывала своих традиционных взглядов на вопросы воспитания и семьи.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

58 лет, родился в Новосибирске. Долго работал в сфере ЖКХ и транспорта — поэтому его называют «крепким хозяйственником». Однажды упустил шанс получить высокий пост, но всё равно остался в верхах — трудится на высокой должности. Женат, воспитал сына.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

31 год. Рискует стать самым молодым губернатором в России. У него столичное образование (сразу три диплома) и опыт работы в федеральном министерстве экономического блока. Из-за возраста, разумеется, ходит в заместителях. Холост, детей нет. Пользуется социальными сетями и ездит на работу на метро.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

44 года, родился в Новосибирске, но несколько лет назад уехал в Москву. Профессионал в сфере финансов — в своё время умудрился пересчитать все деньги в Новосибирской области, за что и получил должность в столичных кабинетах. Женат, двое детей.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

57 лет, живёт в Новосибирске, но трудоустроен ни много ни мало в Кремле. Кадровый военный, но сейчас ушёл в запас — всё равно дисциплинирован и строг, следит за порядком в Новосибирске.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.

64 года, новосибирец. Настоящий долгожитель местной политики. Успел поработать в другом городе, разумеется, на ответственной должности — но потом вернулся. Считается хорошим дипломатом. Женат, воспитал двоих детей.

Да, я хочу такого губернатора. Кто это?

Нет, выберу другого.





Поздравляем! Вы прошли тест! Справедливости ради, НГС.НОВОСТИ отказались от подведения итогов голосования, чтобы избежать подозрений в симпатии к тому или иному политику или тем более в накрутках результатов. В конце концов, полномочия действующего губернатора Владимира Городецкого истекают только в 2018 году, официальных заявлений о его отставке Кремль не делал, а сам он уже откровенно признавался, что сплетни об отставке только мешают работать.