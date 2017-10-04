Бизнес в декрете: развела тут БазАрт

Иногда большое количество детей не является, как ни странно, преградой для бизнеса, а, наоборот, становится стимулом. Сибирячка Алла Пчелинцева придумывала себе занятия, которые приносили ей доход, как раз во время декретных отпусков. Поначалу это были авторские открытки, а в очередном декрете — ежедневники и блокноты из кожи, заинтересовавшие как рядовых новосибирцев, так и российских звёзд шоу-бизнеса, а также колдунов с ведьмами. В рубрике «Маленький, но гордый бизнес» — новый материал о собственном деле, начатом с нуля и приносящем стабильный доход.

Мать троих детей Алла Пчелинцева — мастер по производству кожаных ежедневников под брендом BazArt, пользующихся успехом не только в Новосибирске, но и далеко за его пределами. Именно дети послужили поводом начать бизнес, который стал приносить определённую прибыль. После рождения второго ребёнка в начале 2000-х Алла, занимавшаяся ранее рекламой и пиаром, увлеклась изготовлением объёмных открыток ручной работы.







«Открытки продавались, и довольно хорошо. Продавали через "Топ-книгу", которая оценивала их где-то примерно в 100 рублей. Мы получали где-то 40–45 рублей за открытку. Я придумывала макет, а девчонки сидели по домам и делали тиражи. Двести-триста штук одного вида выпускали… Но успех этого предприятия зависел от крупного ритейлера», — рассказала Алла Пчелинцева, заметив, что всё свернулось, когда «Топ-книга» «умерла», а больше никто не заинтересовался большими тиражами авторских открыток.







Началась история с блокнотами в 2010 году, и сейчас это уже маленький бизнес под брендом BazArt





Очередной бизнес возник в 2010 году после рождения третьего ребёнка. Алла и её подруга решили, что надо чем-то заняться, и после обсуждения вариантов остановились на изготовлении блокнотов с обложками из кожи. Никто из них абсолютно ничего не знал про такую работу, поэтому приходилось всё «изобретать» с нуля: где брать кожу, как крепить к ней бумагу, как на коже рисовать, как и чем клеить...







«Сначала были бесконечные вложения, продажи пошли позже. Мы делали разные дизайны, брали разные цвета кож, разные конструкции… Мы всё фотографировали и размещали на сайте. Инвестиций у нас никаких не было — денег нам никто не давал, а мы нигде не кредитовались. Это было такое домохозяйское хобби. <…> Но и на рекламу мы не потратили за всё время ни копейки. Этим можно гордиться?» — улыбнулась Алла.







«Это было такое домохозяйское хобби. На рекламу мы не потратили за всё время ни копейки»,— улыбается Алла Пчелинцева





Блокноты и ежедневники изготавливали вручную: вручную сшивались страницы в бумажные блоки (часто страницы были с нужной заказчику линейкой, инициалами, даже фотографиями близких), вручную эти блоки пришивались к обложке, вручную расписывалась по заказу клиента обложка: копировали всё — от картин известных мастеров до фотографий детей, любимых музыкантов или животных.







«Большая часть продукции, о которой мы раньше не думали, — деловые подарки. Например, подарок директору — строгий кожаный блокнот с его инициалами. Есть ещё корпоративные блокноты, которые дарят партнёрам как бизнес-подарок. Был у нас интересный заказ из Москвы, когда заказали штук пятьдесят именных блокнотов для докторов. И каждый блокнот был подписан: доктору такому-то, профессору такому-то», — заметила Алла.







Самые дорогие блокноты — те, на обложках которых приходится изображать известные картины или портреты музыкантов, родственников и т.д.





Себестоимость блокнота, как уточнила женщина, примерно половина от стандартной цены. Стандартный, формата А5, с обычной кожаной обложкой любого цвета, сшитый вручную, стоит 4800 рублей. Дополнительные детали — кармашки, петельки, имена или инициалы, увеличивают цену. Больше всего на цену повлияет рисунок на обложке. Блокноты выпускаются в единичных экземплярах, за исключением корпоративных, тираж которых может достигать и сотни штук. Один из самых дорогих блокнотов, вспомнила Алла, из-за сложного рисунка с рыбами стоил 12 500 рублей. Подарок уехал в Европу.







«Прекрасно продаётся "Поцелуй" Климта, Ван Гога "Звёздную ночь" заказывают нередко… Вот у таких блокнотов себестоимость намного выше, чем у простых. Половина цены, наверное, уходит на оплату труда художника. <…> Мне рисовать уже времени не остаётся. Я занимаюсь документооборотом, общаюсь с заказчиками, делаю макеты, закупаю материал, крою, но тут у меня есть помощники — девчонки делают простые блокноты», — объяснила Алла, уточнив, что в рабочем процессе задействовано не больше шести человек.





Сейчас вместе с Аллой трудятся несколько человек: максимально — до шести





По словам владелицы марки BazArt, бизнес на блокнотах и еженедельниках очень сезонный. Сильно загружен период с октября по январь, когда люди возвращаются из отпуска и начинают задумываться о подарках к различным праздникам. В ноябре-декабре активно подключаются московские компании с корпоративными заказами. Алла улыбается: возможно, это происходит потому, что москвичам очень нравятся наши цены.







Практически полностью пустые месяцы — летние: прибыли хватает только на самое необходимое. В такой месяц производится не менее 15 блокнотов. Во время корпоративных заказов количество единиц товара в месяц может достигать 100. Работать Алле Пчелинцевой часто приходится где-то с обеда и до двух ночи: днём — в мастерской, вечером и ночью — дома.







Продукцию BazArt заказывают не только рядовые новосибирцы, но и знаменитости — например, блокнотами работы Аллы пользуются Леонтьев и Кашпировский





«Когда не сезон, заказы бывают самыми интересными. Люди так и пишут: мне надо вот такой-то девушке подарить, вот она так-то выглядит, тем-то занимается, выбирают и обсуждают все детали… Или — какому хорошему мужчине, которому лет 35–40, он директор, его надо поразить в сердце, чтобы вообще, как я понимаю, в долгосрочной перспективе выйти за него замуж. И такие чудеса случаются. Вот я вижу, как наш клиент — девица, добавившаяся ко мне "ВКонтакте", дарит блокнот на какой-нибудь праздник, а спустя несколько месяцев она уже замужем за тем, кому мы делали блокнот», — с улыбкой рассказала мастер.







Самый дорогой блокнот стоит более 12 000 рублей, стандартные — 4800 рублей





Блокноты заказывают в подарки и знаменитостям, и просто крупным начальникам: продукцией BazArt пользуются руководители новосибирских предприятий, местные музыканты, адвокаты и юристы, глава областной ГИБДД Сергей Штельмах, психотерапевт и целитель Анатолий Кашпировский, который приезжал недавно в Новосибирск, российский певец Валерий Леонтьев. Последнему его фанаты заказывали блокноты дважды.







«Редко очень, когда заявляют, кому делается подарок. Как правило, приходят люди, которые очень хорошо одеты, и хотят сделать подарок своему дорогому другу, который является очень статусным директором. И ежедневник у него лежит на столе, и все должны видеть, что он дорогой. <…> Есть ряд людей, которые говорят, что его блокнот не надо выкладывать в сеть. Вероятно, чтобы подарок не увидели раньше времени. Колдуны и ведьмы обычно просят не выкладывать. Они заказывают книги заклинаний», — сообщила Алла Пчелинцева.







Алла задумывается о расширении бизнеса, но ещё до конца не готова к такому шагу





Из обрезков шкур изготавливаются побочные продукты: чехлы для зажигалок, браслеты, брелоки, закладки, органайзеры для проводов, обложки на документы. В ход идёт кожа крупного рогатого скота — коровья. «Свинины нет», — уточнила Алла, пояснив, что об этом специально спрашивали заказчики из Чечни и Татарстана.







«Почему не расширяемся? У меня просто не хватает сил порой. Особенно когда идут в декабре корпоративные заказы. Работаешь тогда круглыми сутками. Уже ты не хочешь делать ничего. Уже не знаешь, зачем тебе эти деньги… Я не умею расширяться, я же художник, а этому надо учиться. Может, когда дети будут оставлять мне больше свободного времени», — задумчиво заметила Алла Пчелинцева.

