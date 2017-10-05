5 звёзд за 40 тысяч: новосибирцы скупают путёвки на море

Туроператоры назвали 4 страны, в которые можно дёшево улететь из Новосибирска на Новый год

5 звёзд за 40 тысяч: новосибирцы скупают путёвки на море

Жители Новосибирска начали раскупать путёвки в тёплые страны на Новый год и январские каникулы. Как правило, снежному сибирскому городу они предпочитают азиатские пляжи, но в этом сезоне туроператоры их заманивают и новыми курортами. О том, куда отправляются новосибирцы и что их ждёт за 40 тысяч рублей, — в материале НГС.НОВОСТИ.

По словам Натальи Куцевол, председателя правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири, самые дешёвые путёвки — на конец ноября и начало декабря, когда цены на отели немного снижаются.


«Это такая ценовая ямка. Как раз для тех людей, которые хотят сэкономить, — объясняет Наталья. — В этот период цены падают: перед Рождеством стоимость в гостиницах снижается. С 20 декабря, перед католическим Рождеством, — это уже новогодний период, здесь цены взлетают в два, а то и в два с половиной раза, и так до 15 января примерно». Она отметила, что в это время в Юго-Восточной Азии, как и, например, в ОАЭ, всё ещё теплое море.


Директор представительства TEZ TOUR в Новосибирске Галина Машухова рассказала, что жители города начали бронировать путёвки на новогодние каникулы ещё с августа — раннее бронирование закончилось в сентябре. Из-за достаточного спроса ценник на туры не опустился, в отличие, например, от путёвок 2014 года, когда Таиланд, Турция и Европа небывало подешевели для сибирских туристов.


НГС.НОВОСТИ изучили предложения туроператоров по трём самым популярным у новосибирцев зимним направлениям на море, а также одному — в Европе, нашли самые заманчивые цены и узнали, чего ожидать от такого отдыха.


Таиланд


Остров Ко Чанг в Таиланде
Остров Ко Чанг в Таиланде


Одну из самых дешёвых новогодних путёвок в Таиланд предлагает «Банк горящих туров» — за 40,4 тысячи с человека. В стоимость 9-дневной путёвки (с заездом 24 декабря) включены авиаперелёт, трансферы, медицинская страховка и номер в трёхзвёздочном отеле Пхукета, правда, без питания. Пятиэтажный отель с видом на сад и три бассейна находится в километре от пляжа. За отдельную плату можно заказать спа-процедуры, а ещё рождественский и новогодний ужин 24 и 31 декабря. Судя по отзывам, в отеле не самый вежливый персонал, а большинство номеров давно не ремонтировались.


Ещё один недорогой вариант в Паттайе, но с более приятной гостиницей, НГС.НОВОСТИ нашли в «Агентстве горящих туров» — за 42,6 тысячи с человека и заездом 24 декабря. В недельный тур включены перелёт, трансфер, завтрак и отель на берегу моря — до ближайшего пляжа всего 3–5 минут пешком.


Доплатив 6 тысяч, можно отправиться на другой тайский курорт — остров Самуи. Цены на путёвки начинаются от 48 тысяч рублей.


Вьетнам


Остров Фукуок
Остров Фукуок


Новинка сезона — это чартер на остров Фукуок. Это самый большой остров Вьетнама, он расположен в 15 км от берегов Камбоджи. Туристов Фукуок привлекает своей малолюдностью, чистыми пляжами и приятными морскими волнами. «Если учесть, что во Вьетнаме не всем нравится, когда большие волны, то остров Фукуок предлагает спокойное, ласковое и комфортное море», — рассказывает Наталья.


Первый рейс на остров отправляется из Новосибирска 25 декабря. В сети бюро «Мой горящий тур» предлагают путёвку с 27 декабря по 7 января на двоих за 132 тысячи рублей. Проживание — в скромном отеле прямо на берегу Сиамского залива с завтраком и прокатом мотобайков. Вообще цены на путевки до Фукуока достигают 300 тысяч за двоих. Самые дорогие — с проживанием в пятизвёздочном отеле с панорамными окнами и видом на море. 


Китай


Одна из бухт острова Хайнань
Одна из бухт острова Хайнань


Вообще, Хайнань — самый бюджетный вариант среди новогодних предложений туроператоров. Так, TEZ TOUR предлагает путёвку за 80 тысяч на двоих — это 6-дневный тур с вылетом 29 декабря и проживанием в пятизвёздочном отеле, который находится в 600 метрах от моря. Дешевле туда отправиться уже в январе — недельная путёвка на двоих тогда будет стоить 72 тысячи рублей. Правда, до пляжа далеко — целых 3 километра. Доплатив 3 тысячи, можно взять номер в отеле поближе и даже, возможно, с видом на Южно-Китайское море. В худшем случае — на сад.


Чехия


Карлов мост в Праге
Карлов мост в Праге


Путёвки сюда тоже недорогие — около 50 тысяч рублей на человека за 6 ночей с 26 декабря по 2 января. На эти деньги можно рассчитывать на скромный, но приличный пражский пансион в тихом районе в 20 минутах езды до центра. Отличный вариант для неприхотливых туристов.


Немного дороже — 58 тысяч — трёхзвёздочный отель рядом с историческим центром Праги и завтраком, а за 63 тысячи — в четырёхзвёздочном отеле с видом на исторические достопримечательности.


Более дешёвые варианты — от 40 тысяч — предлагают в Карловы Вары (те же 6 ночей с 26 декабря). За эти деньги можно поселиться в бюджетном трёхзвёздочном отеле в 10 минутах ходьбы от знаменитых минеральных источников.


Любителям горных лыж предлагают туры в Марианские Лазни — примерно за 47–50 тысяч рублей. С такой путёвкой можно рассчитывать на трёхзвёздочный отель экономкласса неподалёку от средневековых замков и горнолыжных трасс разной сложности.


Ранее Наталья Куцевол с другими новосибирскими экспертами в области туризма рассказала о популярных курортах и ценах на летние направления, а также о том, как не нарваться на мошенников, продающих подозрительно дешёвые путёвки.

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