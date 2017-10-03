Ни женщин, ни денег: обнародован бюджет области на 2018 год

Министр экономического развития Ольга Молчанова и министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко рассказали о своих прогнозах на будущий год. 2017 год впервые за последние несколько лет показывает положительную динамику по некоторым показателям, однако у области всё ещё много слабых мест: от низких доходов населения и строительства до уменьшающегося коэффициента естественного прироста населения из-за недостатка женщин фертильного возраста. Этот анализ стал основой для нового бюджета на будущий год, там тоже не всё так просто — область будет собирать больше налогов, чтобы успеть подтянуть хвосты по майским указам президента. Подробнее о прогнозах в материале НГС.НОВОСТИ.

Свои прогнозы о будущем Новосибирской области министр экономического развития Ольга Молчанова и министр финансов Виталий Голубенко презентовали 2 октября на заседании правительства. В них они традиционно спрогнозировали, как будет развиваться регион в ближайшие годы и каким будет бюджет в 2018 году.







2017-й глазами минэкономразвития





В целом, считает Ольга Молчанова, Новосибирская область растёт по всем показателям, а по тем, где не растёт, — вот-вот собирается. К примеру, по её оценкам, в 2017 году промышленное производство в Новосибирской области составило 100,7% к августу предыдущего года. В частности, сильно подскочила добыча полезных ископаемых (142%), в основном из-за деятельности АО «Сибирский Антрацит», отметила министр. От показателей предыдущего года отстаёт обрабатывающее производство (99,6%), однако Молчанова сказала, что министерство это «не смущает», так как до конца года показатель вернётся к прошлогоднему за счёт гособоронзаказа.





Пока что на десятые доли процентов отстаёт и сельское хозяйство (всё выровняется под новый год после уборки зерновых, уверены в министерстве), обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и утилизация отходов, грузооборот автомобильного транспорта.





Самые низкие показатели в строительстве и вводе жилья (83 и 75,7% соответственно по сравнению с 2016 годом). Их министр называет «проблемными», однако подробно комментировать этот момент на заседании она не стала. В тексте прогноза сказано, такая ситуация складывается из-за низких доходов населения.







Ольга Молчанова

Есть у области показатели, которые не росли с 2014 года, однако по новому прогнозу они уходят в плюс. К ним относятся розничная торговля (101% к августу 2016 года), опт (110,7%), платные услуги (103,4%).





«Это наша особенность — ни в одном регионе больше такого разрыва [между оптом и розницей] нет, у нас оборот розницы в два с лишним раза меньше, чем объём опта.





Наличие этого показателя должно служить хорошим ориентиром — чем больше товаров будет переваливаться через Новосибирскую область на север и восток страны, тем больше будет вклад этого показателя в экономику региона», — сказала Ольга Молчанова.







Реальные располагаемые доходы населения тоже, согласно отчёту, выросли (100,8% за январь-июль 2017 года к тому же периоду прошлого года). Средняя зарплата, по данным министерства, в 2017 году стала чуть больше 32 тысяч рублей, это 104,3% процента от уровня предыдущего года. Впрочем, выросли и потребительские цены — они составили 101,6% к декабрю 2016 года, посчитали в министерстве.





Сдерживают экономику региона, по мнению Молчановой и её коллег, прежде всего недостаточное благосостояние населения, недостаток инвестиций и другие факторы. Поэтому региону необходимо в первую очередь окончательно восстановить промышленность, простимулировать инвесторов и обеспечить людей рабочими местами, считают в министерстве.





Большого прилива инвестиций в основной капитал в этом году особо не ждут, авторы прогноза указали, что они сохранятся на прошлогоднем уровне. «Говорить о том, что мы сможем обеспечить рост инвестиций на 20%, практически не приходится. Увеличить на 5–7% возможно, и над этой задачей нужно работать», — говорит министр.





Кроме того, область находится на пути к демографическому кризису — и хотя численность населения увеличивается, коэффициент естественного прироста сегодня отрицательный. «Мы долго анализировали с минздравом и с органами статистики [почему, оказалось, что]





количество женщин фертильного возраста существенно уменьшилось, в разы. Чтобы стимулировать рождение третьего и четвёртого ребенка, нужно принимать существенные меры.





Поэтому из-за уменьшения количества женщин детородного возраста у нас коэффициент естественного прироста имеет отрицательные значения, как и в РФ», — объяснила Молчанова. При этом миграционный прирост в регионе стабильно высокий (как из других регионов, так и из ближнего зарубежья).







Прогнозы по бюджету





Прогнозы минэкономразвития легли в основу планирования бюджета на 2018 год, который представил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Он обратил внимание, что проект в этом году презентуется на две недели раньше обычного «для более спокойного рассмотрения законопроекта».







Министр финансов Виталий Голубенко

В бюджете растет доля социальных расходов, отметил Голубенко, поэтому необходимо, чтобы доходы их покрывали: «Чтобы у нас расходы, которые необходимо финансировать достаточно ритмично, не зависели от источников финансирования».





Второй целью стало снижение долговой нагрузки, его планируют достигать «по мере роста собственных доходов». Кроме того, в 2018 году будут подводиться итоги исполнения некоторых майских указов президента, отданных Владимиром Путиным в 2012 году. На то, чтобы всё успеть, придётся потратить значительную часть бюджета. Пока что законопроект не учитывает трансферты для субъектов РФ, они окончательно распределятся только между чтениями в Госдуме РФ.





На 2018 год собственные доходы областного бюджета по планам составят 112,7 млрд рублей (с приростом 106,7%). При прогнозировании в министерстве учли риски снижения поступлений, «так как прибыль финансового сектора очень чувствительна к макроэкономическим колебаниям, решениям ЦБ по таргетированию инфляции и изменениям ключевой ставки», — сказал министр.







Поступления НДФЛ увеличатся до 107% (с учётом темпов роста по начисленным зарплатам). Кроме того, в этом году дотационные регионы решили отказаться от части дотаций взамен на дополнительные отчисления по НДФЛ. Акцизы на нефтепродукты (автобензин и дизельное топливо) увеличатся примерно на 4%. «К сожалению, с 2018 года все субъекты РФ ожидает снижение норматива отчисления в бюджет субъектов РФ. В этом году акцизы на нефтепродукты зачисляются у нас по нормативу 61,7% из 100, в следующем году будет 57,4%», — отметил Голубенко. С января отменится льготное налогообложение для организаций по движимому имуществу, отсюда в бюджет ещё попадут 2 млрд рублей.





В итоге прирост доходов области должен составить 7 млрд рублей.







Самой «финансовоёмкой» задачей Голубенко назвал исполнение майских указов президента, согласно которым должна проиндексироваться зарплата бюджетников, в том числе и тех, которые не были охвачены майскими указами. «Если по указнным категориям работников рост бюджета обеспечивался, то по неуказнным таких гарантий бюджет не предоставлял», — сказал Виталий Голубенко. Так что в следующем году расходы области увеличатся примерно на 10 млрд рублей и составят около 112 млрд.







«Нельзя не отметить, что бюджетная потребность главных распорядителей была выше предусмотренных бюджетных ассигнований, которые исходят из реальных финансовых возможностей. Дополнительная потребность, которая по итогам была оценена, составляет около 25 миллиардов рублей», — сообщил министр. Направления, дополнительные потребности в которых не покрывает бюджет, — это внедрение новых федеральных стандартов в сфере здравоохранения, среднего профобразования, физкультуры и спорта, выполнение дорожных работ, а также обеспечение населения лекарствами.