Самый лучший RAV4

Тест-драйв с читателем: Алина и её «равчик-коротыш» первого поколения — девушка и «дедушка»

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Алина и её «равчик-коротыш», как говорят в народе. Это самое первое поколение знаменитого Toyota RAV4 самого первого года выпуска — машина неплохо сохранилась и в свои 23 года почему-то не ломается и радует свою хозяйку. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО.

Toyota RAV4, короткобазный, 1994 г.в. Бензиновый атмосферник 2,0 л мощностью 135 л.с., 4-скоростной гидротрансформаторный «автомат», постоянный полный привод.


Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Вот он, прародитель современных огромных RAV4 — короткобазный трёхдверный «дедуля» самого первого, 1994 года выпуска. Алина купила этого «коротыша» в 2014 году по случаю — автомобиль нуждался в большом ремонте и продавался за 180 000 рублей. Пришлось заменить двигатель, детали подвески — это ещё около 80 000. Сейчас, говорит девушка, такая стоит 300 000 рублей.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


«Хозяин за ней не следил, масло не лил, машину убил. Поменяли стойки, все сайлентблоки, резинки, все жидкости. И всё, машина ожила». Дальше машину доводили постепенно. Поменяли печку — было холодновато в салоне, перекрасили кузов по причине отслаивающегося лака.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


«За эти 3,5 года ничего не ломалось, кроме радиатора и бензонасоса. Радиатор потёк — взяли китайский за 3500 рублей. Бензонасос обошёлся в 1500. Из косметики — покрасили машину, лобовик поменяли. "Облить" машину вместе с пластиковыми обвесами, которые в "Рапторе", обошлось в 55 000 рублей».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Алина говорит, что эта 23-летняя машина очень крепкая и металл совершенно не ржавеет, в отличие от автомобилей следующего поколения. «Мне приехали в заднюю дверь, на "рафике" повреждений никаких, маленькая вмятинка. А "Форд Фьюжн", который въехал, он своим ходом уже не уехал — на эвакуаторе тащили, он весь развалился».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


«Два раза в год загоняю машину на диагностику, меняю всё, что просится под замену. Тормозной шланг, тормозные диски, жидкости. В коробке, в редукторе все жидкости поменяли».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Пластик здесь полностью жёсткий, но за счёт этого он хорошо сохранился — не ободрался, не пропитался пылью, не изменился в цвете. В целом салон находится в удовлетворительном состоянии, материалы крепкие.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Комплектация обычная, без излишеств — электрозеркала, электростеклоподъёмники, кондиционер.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Задние места имеют такие вот форточки для притока свежего воздуха.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


На самих местах, конечно, тесно, но забираться туда удобно.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Старый добрый мотор 3SFE шумит, но вполне энергично тянет эту машинку — вес-то всего около 1200 кг. «По динамике вообще нареканий нет, едет отлично, дорогу держит. Тем более мы поставили колёса на 17, он дорогу стал держать гораздо лучше. Обгоняет без проблем, отзывается моментально».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Но все кочки автомобиль считывает старательно, а на бездорожье, говорит Алина, машина склонна к «козлению» из-за короткой базы. Зато везде проходит. «За грибами недавно ездили, по глине — без проблем. В гору едет хорошо, с горы тоже. Зимой очень удобно на нём — любая каша, ему всё по плечу, везде может припарковаться, где паркуются более серьёзные внедорожные машины. Как лягушка, перепрыгивает».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


У автомобиля серьёзный клиренс — по паспорту 205 мм, а на 17-х колёсах просвет ещё внушительней.



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


«Потребляет бензина много. Если в спокойном режиме ездить, то в литров 12 можно уложиться в городе, а если интенсивно ездить — 14. Зимой — до 16 литров. По трассе литров 10».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


«Маловат багажник, у нас двое детей, и выехать всей семьей проблематично, приходится ехать на двух машинах, чтобы взять с собой коляски, автокресла и кота».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Ну а теперь три главных плюса и минуса этого автомобиля по версии владельца. «Плюсы — это проходимость, а также надёжность — машина не подводит, в любой ситуации едет. Ещё очень дёшево обслуживать именно старые "Тойоты", хотя не экономим, масла нормальные льём. Из минусов — ест много по сравнению с современными автомобилями. Салон деревянный, не совсем комфортный, нету мягенького. Ну и шумоизоляция — звук отовсюду: и мотор слышно, и колёса».



Самый лучший RAV4 (фоторепортаж)


Тем не менее менять автомобиль в ближайшие три года Алина не собирается. Да, говорит, скорее всего, и продавать его не будут, оставят как раритет.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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