14 братьев Новосибирска: Севастополь

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска» . Каждую неделю мы публикуем репортаж из нового города. В прошлых выпусках мы рассказывали об армянском Ереване и корейском Тэджоне , а ещё про родину Филиппа Киркорова — болгарскую Варну . Сегодня наш рассказ о единственном российском городе среди побратимов Новосибирска — Севастополе, который облюбовали сибирские туристы. О том, что обязаны увидеть здесь новосибирцы и чем примечательны местные чебуреки, — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Что такое Севастополь







Севастополь — это город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. В Севастополе живёт более 400 тысяч человек — чуть меньше, чем на всём левом берегу Новосибирска. Климат в Севастополе очень приятный — температура воздуха в городе редко опускается ниже ноля, а купаться в море можно уже с мая и по октябрь.







Одна из многочисленных бухт Севастополя





«Это такой классический приморский южный город. Если на набережную не выходить, то можно подумать, что ты в Краснодаре, Сочи или Одессе, — описывает Севастополь житель Новосибирска Антон Соловьянов, который побывал в Крыму с семьёй летом прошлого года. — Все они очень похожи узкими улицами и южной застройкой, из песчаника, видимо. Там почти все русские, украинцев очень мало. В основном народ завязан на морской флот. Мы там побывали как раз перед Днём ВМФ».





Севастопольская улица





Как появился Севастополь







У Севастополя богатая история. Вообще принято считать, что город образовался в 1783 году — 234 года назад. Но в античности — в VI–V веке до нашей эры — на месте нынешнего Севастополя располагалась греческая колония Херсонес, ставшая одним из полисов Древней Греции и частью рабовладельческой республики. В последующие годы город побывал в составе Римской империи, Византии, Киевской Руси, Османской империи, в основном из-за своего выгодного географического расположения. Частые захваты постепенно разрушали город, а добили Херсонес набеги монголо-татар — от некогда красивого древнегреческого порта сейчас остались лишь руины.





Руины Херсонеса под Севастополем





Новую историю Севастополя отсчитывают с июня 1783 года, когда земли Крымского ханства, образовавшегося на останках Херсонеса, стали частью Российской империи и, более того, её главным черноморским военным портом. Поэтому город рос как мощная морская крепость. В советские годы Севастополь был частью СССР, а после его распада — частью Украины. Во время всем известных событий 2014 года Севастополь вместе с Крымом стал частью России и одним из трёх (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) городов федерального значения.







Что посмотреть в Севастополе







Благодаря массе событий, которые Севастополь и его древнегреческий предшественник пережили за многие столетия, город богат на исторические достопримечательности. Самая колоритная — это останки Херсонеса, которые входят в историко-археологический музей-заповедник. Это восстановленные руины древнего города: узкие улицы, дома и храмы. Здесь проводят много экскурсий, так что скучать туристам не придётся.











Удивляют туристов и открыточные достопримечательности. Например, памятник затопленным кораблям в виде колонны с двуглавым орлом. А ещё Графская пристань, которую построили к приезду Екатерины II в 1787 году.







Графская пристань





Примечательны и севастопольские музеи. Самый популярный — панорама «Оборона Севастополя». Это уникальная картина, расположенная в оригинальном круглом здании. Она рассказывает об одном из эпизодов героической обороны города в 1855 году во время его штурма англо-французскими войсками.







Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»





«На вертикальной стене по кругу расположена картина, затем она спускается вниз и переходит как бы в 3D: там телега, одна часть нарисована, другая — вот она: там колесо, песок насыпан, какая-то палатка, реальные модельки. На фоне нарисованы взрывы, а на переднем стоит настоящая пушка, из которой стреляли. Обо всём рассказывает экскурсовод», — говорит Антон и добавляет, что билет стоит около 350 рублей, как, в принципе, и в другие музеи Крыма.







Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»





Кстати, любопытно, что в Новосибирске полотно восстанавливали после того, как оно пострадало после авиационных ударов в Великую Отечественную войну. Тогда солдатам удалось спасти 2/3 картины.





Музей «Балаклава»





Ещё один военный памятник — военно-морской музейный комплекс «Балаклава». Это бывший подземный засекреченный завод по ремонту подводных лодок, который строили как бункер.





Диорама «Штурм Сапун-Горы»





Если вы находитесь в Севастополе, вам стоит побывать в ещё одном интересном музее — это диорама «Штурм Сапун-горы». Полукруглое здание расположено на вершине этой горы. Внутри — экспозиция об обороне города в 1941–1942 годы и освобождении его в мае 1944 года, а также одна из самых больших в мире диорам. Фигуры людей на ней изображены в натуральную величину.





Но главная достопримечательность Севастополя — это все-таки море. В окрестностях города располагается огромное количество пляжей, гостиниц и баз отдыха, где ежедневно отдыхают тысячи туристов.







Набережная Севастополя





«Я была только на одном пляже — в парке Победы. Пока идёшь до него (там много деревьев вдоль аллеи), можно покормить белок, их там очень много. Они как будто ручные, как голуби у нас. Сам пляж чистый, много чего продают: сувениры, еда, но там всегда просто очень много народу! Но там много и других пляжей, особенно диких. Местные туда приходят с палатками и просто на пикник», — говорит жительница Новосибирска Виктория, которая путешествовала по Крыму в 2012 году.





Что поесть в Севастополе





В прибрежных ресторанах и кафе Севастополя цены довольно высокие, говорят туристы. Любителям сэкономить рекомендуют питаться в столовых, где большой ассортимент. А вообще, национальная кухня Крыма больше татарская — это чебуреки, долма, шашлыки и другие блюда из баранины.







«Чебуреки в Крыму очень вкусные, просто суперские. Их катают на валиках, как отжимали бельё старые советские машинки стиральные, так они прокатывают тесто. Очень тоненькое тесто, я такие чебуреки никогда не видел», — говорит Антон.







У городских пляжей туристам предлагают, кажется, всё: от сувенирных магнитиков и местной еды до одежды и косметики





Также, по его словам, в Севастополе подают «шикарный» кофе: «Это очень густой, по густоте чем-то на сироп похожий кофе, кажется, что как будто тянется. Он стоил в районе 110 рублей».





Как связан Севастополь с Новосибирском





Севастополь — первый и пока единственный российский город-побратим сибирской столицы. В 2014 году, после того как представители обоих городов заключили соглашение о сотрудничестве, тогда еще и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло (напомним, сейчас он полпред по Сибирскому федеральному округу) в видеообращении пригласил новосибирцев в гости.





Туристам предлагали бесплатно сфотографироваться на фоне такого панно





«Я рад тому, что мы сегодня подписали соглашение с Новосибирском. От души желаю руководству города здоровья, терпения в работе на благо своего города и России, а всем новосибирцам — знать, что на берегу Черного моря в городе-герое Севастополе их всегда ждут в гости и им всегда рады!» — заявил он.





Оба города согласились сотрудничать в области промышленности, науки, культуры и туризма.





Севастопольцы живут морем





Как добраться до Севастополя





Самолётом до Симферополя, а потом на автобусе до Севастополя. В ближайшие выходные, по данным сервиса Яндекс.Авиабилеты, билет на рейс «Новосибирск – Симферополь» в один конец будет стоить от 9 до 12 тысяч рублей. Билеты на автобус из крымской столицы до Севастополя стоят около 160 рублей. Можно добраться и на электричке — билеты стоят около 100 рублей.





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