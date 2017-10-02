Резня на Залесского: убийцу нашли по каплям крови

Подробности: где и как поймали новосибирца, который признался в убийстве 19-летней студентки НГТУ

В ночь на 29 сентября сибиряк жестоко убил 19-летнюю девушку и изрезал ножом её подругу в доме на улице Залесского. После чего сбежал из квартиры, выкинул улики и спешно уехал в Мариинск, где прятался у знакомого. Там его и задержали полицейские. Мужчина сразу признался в убийстве, пояснив, что не понимает, как это произошло: он просто хотел приятно провести вечер с девушками из интернета, но переборщил со спиртным. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности страшного убийства.

По информации СК, 39-летний новосибирец познакомился с погибшей 19-летней Викторией Х. в интернете и договорился о «встрече для совместного времяпровождения». Примерно в третьем часу ночи сибиряк приехал в квартиру на Залесского, где вместе с погибшей были ещё две девушки, 20 и 30 лет. Гость уединился в одной из комнат вместе с Викторией, но приятного знакомства не получилось.





«Мужчина нанёс ей имеющимся при себе ножом не менее шести ножевых ранений, от которых та скончалась на месте.





Далее злоумышленник нанёс несколько ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке и, завладев принадлежавшими убитой им потерпевшей мобильным телефоном и пятью тысячами рублей, с места преступления скрылся», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.





По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, встреча была в съёмной квартире. Предполагаемый убийца в гости пришёл уже пьяным — настолько, что до сих пор не может вспомнить, что же произошло. Свидетельницы лишь говорят, что Вика и ночной гость почти сразу закрылись в комнате, а вскоре из-за двери донеслись ужасные крики. «Из-за чего произошёл конфликт — сам не помнит, сильно пьяный был. Вроде как не хотела девушка что-то делать, передумала». Разозлившись, мужчина схватился за нож. «Пока резал — вторая (20-летняя девушка. — А.И.) ломилась в дверь, крики услышала. Потом поняла, чем дело пахнет, и убежала на кухню. Он дверь на кухню сломал, её несколько раз пырнул. Третья (30-летняя девушка. — А.И.) на балконе спряталась. А он её и не искал», — рассказал НГС.НОВОСТИ источник в органах следствия.





Когда мужчина понял, что натворил, он схватил вещи погибшей и выбежал из квартиры. Тогда прятавшаяся на балконе женщина вызвала «скорую» — медикам удалось спасти только 20-летнюю девушку, Виктория умерла до приезда врачей.





По словам собеседника, у мужчины не было раньше проблем с законом, до августа было постоянное место работы. «Он (подозреваемый. — А.И.) для себя делает выводы, что состояние сильнейшего опьянения сказалось», — подчёркивает источник. Мужчина в тот же день выкинул улики — одежду и банку пива со своими отпечатками.





Но его следы нашли по каплям крови — убийца порезался, когда бил девушку. «Собака по следам сразу нашла эти вещи, мы всё это изъяли», — пояснил собеседник.





Подозреваемый пытался скрыться от следствия — он уехал в Мариинск, в Кемеровскую область, и прятался в квартире у знакомого. Однако уже на следующий день, 30 сентября, мужчину задержали полицейские. «Установили его по тому, что он через сеть интернет познакомился, они созванивались. Сотовый телефон был установлен по биллингу. Телефон стал "светиться" в Мариинске в субботу, там его и поймали», — рассказали автору в правоохранительных органах.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям — покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийство, сопряжённое с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ). В совокупности мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.





По словам родственников погибшей, девочка была студенткой и нигде не работала. Близкие друзья Виктории, с которыми удалось пообщаться корреспонденту НГС.НОВОСТИ, признались, что они не знали о том, чем девушка занималась.





Марина, подруга погибшей, рассказала, что Виктория училась в НГТУ на факультете иностранных языков. «Где-то работала, иногда прогуливала пары из-за работы, — вспоминает девушка. — Ленивая немного была, хотя всегда смекалка её выручала, всё сдавала вовремя. Думаю, что на переводчика она пошла только потому, что ей языки хорошо давались, по пути наименьшего сопротивления, так сказать».







По словам подруг, погибшая жила в обычной среднестатистической семье, много рассказывала про свою маму, которая недавно переехала из Новокузнецка в Новосибирск.





Однако учиться девочке не нравилось. А в последнее время она стала появляться на учёбе очень редко.





«Вика была хорошим человеком, помогала при возможности. Они была весёлой, с ней всегда можно было поговорить на любую тему, она ничего не скрывала», — вспоминает однокурсница Виктории Карина.





Анастасия, которая знала Викторию близко, вспоминает, что та буквально несколько месяцев назад рассталась с парнем. По словам девушки, они вместе жили в Заельцовском районе, где — не помнит, но точно не в доме на улице Залесского. Расстались, как вспоминает Анастасия, «вроде бы из-за бытовухи».





Происшествие на улице Залесского — уже второе громкое убийство молодой девушки в этом году в Новосибирской области. Напомним, в августе в Мошковском районе вернувшийся из армии сибиряк забил свою подругу кувалдой — следователям он заявил, что сделал это, потому что не хотел заводить детей.