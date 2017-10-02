Секретные штучки

Как бесплатно включить в своей машине скрытые опции, за которые дилеры берут десятки тысяч рублей

Современные автомобили в большинстве своём — это такой набор функций, за каждую из которых производитель берёт с покупателя дополнительные деньги. Таковы законы автомобильного рынка, без опций и дополнительных пакетов сейчас никуда. Между тем технологически многие опции уже заложены в возможности автомобиля, просто в «бедных» комплектациях они программно деактивированы. Вот и получается, что трудозатраты на функционал ценой в тысячи рублей — всего лишь установка одной галочки в программе автомобиля. Об этих скрытых функциях, а также просто о некоторых полезных возможностях современных массовых авто — в обзоре НГС.АВТО.

Секретные штучки

Renault Duster


Достаточно простой автомобиль, но и у таких есть скрытые функции, которые, как правило, активируются определенными сочетаниями нажатий штатных кнопок в машине.


— Возможности штатной радиосистемы. При удерживании кнопки MENU более 5 секунд появляется дополнительный экран, который показывает температуру в салоне и напряжение бортовой сети.




Секретные штучки

— Автоматическое запирание центрального замка при скорости более 10 км/ч. Активируется длительным нажатием (5 секунд) на кнопку центрального замка при включенном зажигании.


— Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении заднего хода. Достигается путём удаления провода номер 40 из разъёма S1 центрального электронного коммутационного блока в салоне.






Hyundai Solaris


Секретные штучки

Один из самых массовых автомобилей России, казалось бы, изучен вдоль и поперёк. Но нет, пытливые автовладельцы открывают всё новые и новые функции, заботливо спрятанные производителем в недра электронных мозгов.


— Автоматическое запирание центрального замка при скорости 15 км/ч и выше. Решается изменением конфигурации настроек при помощи диагностического сканера.





Секретные штучки

— Индикация на приборной панели статуса всех дверей (открыто/закрыто). Соответствующая графика на «приборке» уже есть, потребуются сканер и переделка электроцепей дверей.


— Автоматическая разблокировка центрального замка при выключении зажигания, установка осуществляется сканером. 








Родственные Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid


Секретные штучки

Более совершенные в плане электроники автомобили имеют побольше скрытых функций. Все функции активируются при помощи диагностического сканера профессиональным настройщиком.


— Изменение звука непристёгнутого ремня.


— Включение задних габаритных огней вместе с дневными ходовыми огнями.


— Автоматическое закрывание стёкол при дожде, когда автомобиль заперт (если стёкла не были подняты). 



Секретные штучки

— Деактивация АМ-диапазона в радиосистеме.


— Включение эффекта стробоскопа — при мигании дальним светом происходит перемигивание фар в противофазе с противотуманками или ходовыми огнями.


— Автозапирание и авторазблокировка центрального замка.






Ford Focus III


Секретные штучки

Один из самых продвинутых современных автомобилей имеет около 200 настроек в прошивке. В зависимости от комплектации и цены автомобиля производитель перед продажей машины просто оставляет выключенными или, наоборот, подключает различные функции.


— Помощь при трогании в гору — система предотвращает скатывание назад, особенно это актуально на «механике». Изменяется сканером в конфигурации автомобиля. 


— Контроль давления в шинах. Функция работает во всех комплектациях, сравнивает показания скорости вращения всех колёс от системы ABS. Если показатели какого-либо колеса изменились, значит, оно спустилось — загорается лампочка. Включается сканером. 



Секретные штучки

— Круиз-контроль и лимитер. Обе возможности прошиты изначально во всех комплектациях «Фокуса», нужны только штатные кнопки круиза (3500 рублей) и активация функции сканером.


— Включение/отключение автонагрева заднего стекла при запуске двигателя при температуре ниже +5 градусов. 


— Автоматический подъём всех стёкол при запирании автомобиля. 


— Эффект стробоскопа — перемигивание фар дальнего света с противотуманками. 


— Автозапирание и авторазблокировка центрального замка.



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