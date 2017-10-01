Гостинцы от Батьки: репортаж с белорусской ярмарки

Новосибирцы выстраиваются в очереди у вокзала — за колбасой, яблоками и сгущёнкой «как в СССР»

30 сентября на привокзальной площади открылась белорусская ярмарка — продавцы из дружественной страны несколько дней ехали в Сибирь, чтобы выставить на прилавки свои продукты, обувь и одежду по ценам «от производителя». Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на открытии и узнали, зачем новосибирцы выстраиваются в огромные очереди перед палатками с колбасой, сколько у белорусов стоят шубы и зачем горожане расхватывают дорогие яблоки.

Выступление белорусских ансамблей





Утром 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования, вышедшие прогуляться по площади Гарина-Михайловского, вероятно, несколько удивились, увидев стоянку фур прямо перед зданием железнодорожного вокзала: на машинах привезли продукты и товары, которые будут продавать здесь до конца недели.





Белорусская ярмарка открылась выступлением ансамблей в народных костюмах, которые весело пели и зажигательно танцевали, чем наверняка поднимали настроение сосредоточенным горожанам, занимавшим очереди.





Мэр Анатолий Локоть и губернатор Владимир Городецкий на открытии ярмарки





Большая часть посетителей ярмарки, по наблюдению корреспондента, — пожилые люди, часть которых приходит сюда не в первый раз, другие перепутали её с социальной ярмаркой и удивлялись дороговизне продуктов.







Очереди из 10–15 человек выстраивались практически у каждой палатки. Люди, отвечая на вопрос корреспондента, что здесь продают, отвечали: «Не знаем, сейчас очередь дойдёт, и посмотрим».







Очереди на Белорусской ярмарке





Пройти мимо палаток с колбасой и салом действительно сложно — рядом с ними в воздухе пахнет дымком, а связки вяленой говядины, подвешенные к потолку, в холодный осенний день обретают какую-то особую притягательность.









Женщина, купившая несколько штук, даже не смогла вспомнить, сколько кусочек стоит (оказывается, 700 рублей за килограмм).







Прилавок на ярмарке





Цены на ярмарке стали для многих разочарованием, некоторые посетители с досадой вспоминали, что в «первые разы было всё дешевле», можно было даже коробками покупать. А сейчас «всё не так».







На этот набор колбасы (плюс сосиски) покупательница потратила 1000 рублей





По наблюдению корреспондента, цены на ярмарке действительно практически те же, что и в магазинах города. Однако люди объясняли свое желание выстоять очередь тем, что здесь «всё натуральное», «по ГОСТам», «как в Советском Союзе».







Масло и сыры на Белорусской ярмарке





Больше всего, пожалуй, возмущались яблоками, которые, правда, всё равно покупали. Фрукты действительно крупные, красивые, сладкие (в некоторых местах их даже предлагают попробовать), но цены не низкие —130–150 рублей за 1 кг.







Яблоки в среднем стоят 130–150 рублей за 1 кг





Некоторый ажиотаж был у палатки с консервированными продуктами, причем там не только квашеная капуста, кабачковая икра и огурцы. Гвоздь программы — борщ и щи — да, именно банки с надписями «Борщ» и «Щи» новосибирцы сметали с прилавка (по 60 рублей за пол-литровую банку). По словам продавца, самый популярный продукт у новосибирцев, — зеленый горошек. Разберут, полагает он, за три дня.







Банка 0,5 л консервированного супа — 60 рублей





«Я сама из Белоруссии, только что приехала вчера, — смеётся одна из посетительниц ярмарки Ольга Анатольевна. — Наша продукция очень вкусная. Это и зефир, и шоколад, колбасы. У нас пока ГОСТы ещё существуют, у нас маленький клочок Советского Союза остался. А цены — да так же, как в Белоруссии, у нас тоже это дорого».







Жительница Белоруссии приехала в Новосибирск в гости





Площадка ярмарки действительно чем-то напоминает Советский Союз, прежде всего очередями, причём не важно за чем. А ещё исполнением песни «Олеся» группой музыкантов.







Один из хитов на прилавках — это сгущёнка, которую покупали как минимум по две баночки (90 рублей за штуку) в одни руки. «Говорят, что хорошая, натуральная», — поделилась одна из покупательниц.





Сгущёнка и тушёнка пользовались особенной популярностью — баночки покупали как сувениры





Кроме продуктов белорусы привезли одежду и обувь. Обувь, правда, только в одной палатке — модели простые, но сделано всё из натуральных материалов. Женские сапоги, например, можно купить за 3500 рублей.







Палатка с обувью





Рядом палаточный «салон» с мехами. Средняя цена норковой шубы — около 100 тысяч рублей. Головные уборы — от 5 тысяч рублей. По словам продавца, несмотря на то что Китай неподалеку, у них уже есть в Новосибирске постоянные клиенты, которые понимают, что «у нас всё не вытянутое и не крашеное».







Меховой отдел на ярмарке





«Четвёртый год подряд ездим. У нас шесть своих зверохозяйств, своё производство, сами отшиваем, — рассказала продавец минских шуб Анна. — Люди приходят и даже в такой обстановке (показывает на палатку) покупают изделия, благодарят». Девушка отметила, что в Новосибирске какая-то своя атмосфера — тут прохладнее, но это сплачивает.





Продавец минских шуб





Продавец штор из Гомеля поделилась наблюдениями, что в Новосибирске ещё не оценили модных веяний (шторы ленточками), а у них и в Москве «этим уже наелись». Портьеры из полиэфира здесь стоят от 1000 рублей.





Белорусские шторы





Что касается трикотажа, этим товаром посетителей не удивили, а особенно ценами на них. Хлопковые пижамы и сорочки — примерно по 700 рублей, водолазки — по 500.





Хлопковые пижамы и сорочки





Также на ярмарке есть покрывала из натуральных тканей, игрушки, детское питание, — всего в Новосибирск приехали представители 28 предприятий.





Белорусская косметика





Ярмарка работает с 10 до 19 часов до 8 октября — так что можно зайти хотя бы ради интереса, чтобы вспомнить, а кому-то просто узнать, как шла торговля на рынках в застойные времена.

