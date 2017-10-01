«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку

Джип Lexus с огромными колёсами раскидывает грязь по городу, а Audi ООО разгоняет пешеходов

В новом, 41-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовое месиво осенней грязи, блокирование общественного транспорта и новые правила парковки по разметке.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Открывает выпуск прекрасный «Лексус» 001 новейшей модели. У него мощные колёса, такими самое то раскатывать грязь и разносить её по городу. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Ещё одно месиво. «Улица Колхидская. Так паркуется бОльшая часть Западного жилмассива. А потом эти люди обвинят всех вокруг за грязь на дорогах, пыль в воздухе и разруху вокруг их дома», — размышляет читатель Павел.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


И ещё одно —  в самом центре на улице Октябрьской. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


«Возле дома Есенина, 27 не смог пройти с коляской в детский сад из-за припаркованных авто, и слева и справа впритирку к бордюру», — жалуется читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


«Маленькая машинка на маленьком газоне, почти незаметная. Район 2-ой гимназии на Троллейном. Парковалась бабушка», — делится наблюдениями Вячеслав.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


«Красный проспект около ТЦ "Европа",  "Ауди" полностью перегородила тротуар», — пишет нам читатель Альберт.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Автомобили перекрыли тротуар возле Оперного театра. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Это «Порше Макан» с номером 111. Белому красавчику можно всё.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


«Гоголя, 42. Очередной сказочный чудила бросил свой тазик в парковочном кармане для общественного транспорта. Видимо, теперь все должны через это ведро перелетать», — живописуют возмущенные пассажиры.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Просто встал и заблокировал проезд. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


«Чудак бросил своё авто прямо на проезжей части на кольце пл. Калинина. Троллейбус стал объезжать и чуть не оторвался от проводов», — сообщает Екатерина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 — помесим грязюку


Ну а это новые правила парковки по разметке. Вставать надо не между линиями, а строго посередине над ними. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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