Джип Lexus с огромными колёсами раскидывает грязь по городу, а Audi ООО разгоняет пешеходов

В новом, 41-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовое месиво осенней грязи, блокирование общественного транспорта и новые правила парковки по разметке.





Открывает выпуск прекрасный «Лексус» 001 новейшей модели. У него мощные колёса, такими самое то раскатывать грязь и разносить её по городу.













Ещё одно месиво. «Улица Колхидская. Так паркуется бОльшая часть Западного жилмассива. А потом эти люди обвинят всех вокруг за грязь на дорогах, пыль в воздухе и разруху вокруг их дома», — размышляет читатель Павел.













И ещё одно — в самом центре на улице Октябрьской.













«Возле дома Есенина, 27 не смог пройти с коляской в детский сад из-за припаркованных авто, и слева и справа впритирку к бордюру», — жалуется читатель Сергей.













«Маленькая машинка на маленьком газоне, почти незаметная. Район 2-ой гимназии на Троллейном. Парковалась бабушка», — делится наблюдениями Вячеслав.













«Красный проспект около ТЦ "Европа", "Ауди" полностью перегородила тротуар», — пишет нам читатель Альберт.















Автомобили перекрыли тротуар возле Оперного театра.













Это «Порше Макан» с номером 111. Белому красавчику можно всё.













«Гоголя, 42. Очередной сказочный чудила бросил свой тазик в парковочном кармане для общественного транспорта. Видимо, теперь все должны через это ведро перелетать», — живописуют возмущенные пассажиры.















Просто встал и заблокировал проезд.













«Чудак бросил своё авто прямо на проезжей части на кольце пл. Калинина. Троллейбус стал объезжать и чуть не оторвался от проводов», — сообщает Екатерина.















Ну а это новые правила парковки по разметке. Вставать надо не между линиями, а строго посередине над ними.





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