Поезженные машины: красавчик из «фольги»

Несмотря на тонкий металл, народ полюбил этого «корейца» — но теперь его сняли с производства

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — KIA Rio третьего поколения. Тот самый, который брат-близнец «Соляриса» и который не имеет ничего общего со своими предками, кроме имени. Автомобиль начал продаваться в 2011 году и за 6 лет дослужился до звания самой популярной новой модели среди россиян. Да, это звание то и дело у него отбирают то «Лада Гранта», то «Солярис», но тем не менее. Популярна машина и в Новосибирске, о её проблемах и ценах по годам — в обзоре НГС.АВТО.









Седан KIA Rio появился в магазинах во второй половине 2011 года, уже после старта продаж «Соляриса», который тогда устроил настоящий шок на автомобильном рынке. Rio, как продукт единого корейского концерна, был построен на шасси, узлах и агрегатах Solaris, имел те же преимущества и недостатки.













Внешний вид автомобиля маркетологи назвали «спортивным и молодёжным», на том и порешили. Rio действительно выглядит более сбитым и целостным, нежели первый Solaris.













В салоне тоже всё по- другому — приборка о трёх колодцах, строгая передняя панель, никаких корейских извилистых линий.













Автомобиль оснащался двигателями 1.4 или 1.6 л, мощностью 107 или 123 л.с. Привод — только передний. Трансмиссия — «механика» или гидротрансформаторный «автомат». Первые автоматы были 4-ступенчатыми, допотопными. После рестайлинга модель получила хороший современный 6-скоростной агрегат.













Машину полюбили за невысокую цену (практически рубль в рубль с «Солярисом»), надежность, экономичность, неприхотливый салон, дешевизну в обслуживании, ну и за внешний вид. Недаром постепенно Rio начал вытеснять Solaris с первого места в топе самых продаваемых новых иномарок. А в некоторые месяцы Rio вообще опережал абсолютно все машины, скинув с пьедестала «Ладу Гранту».













Недостатками автомобиля владельцы называли слишком тонкое железо, сильно сминаемый кузов, прыгающую заднюю подвеску на первых экземплярах, появление сверчков в салоне, слабое лакокрасочное покрытие, быстрый износ ступичных подшипников. В некоторых машинах начинала стучать рулевая рейка из-за износа крестовины карданного вала.













У третьего Rio был один рестайлинг, в 2015 году. Уже вовсю использовались важнейшие для холодных условий опции — подогревы руля, форсунок, лобового стекла. Изменились фары, бамперы, добавились новые цвета.













Сейчас эта машинка уже ушла на покой, на смену ей пришёл Rio четвертого поколения. Но на «вторичке» представлено огромное количество этих автомобилей в любом состоянии. Посмотрим на цены: экземпляры первых годов (2011–2012) с «автоматом» предлагаются за 500 000 – 560 000 рублей.





Машины средних годов (2013–2014) выставлены за 570 000 – 630 000 рублей.





Ну а рестайлинговые 2015–2016 годы стоят 650 000 – 750 000 рублей.









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