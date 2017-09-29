Поезженные машины: красавчик из «фольги»

Несмотря на тонкий металл, народ полюбил этого «корейца» — но теперь его сняли с производства

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — KIA Rio третьего поколения. Тот самый, который брат-близнец «Соляриса» и который не имеет ничего общего со своими предками, кроме имени. Автомобиль начал продаваться в 2011 году и за 6 лет дослужился до звания самой популярной новой модели среди россиян. Да, это звание то и дело у него отбирают то «Лада Гранта», то «Солярис», но тем не менее. Популярна машина и в Новосибирске, о её проблемах и ценах по годам — в обзоре НГС.АВТО.   


Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Седан KIA Rio появился в магазинах во второй половине 2011 года, уже после старта продаж «Соляриса», который тогда устроил настоящий шок на автомобильном рынке. Rio, как продукт единого корейского концерна, был построен на шасси, узлах и агрегатах Solaris, имел те же преимущества и недостатки. 



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Внешний вид автомобиля маркетологи назвали «спортивным и молодёжным», на том и порешили. Rio действительно выглядит более сбитым и целостным, нежели первый Solaris. 



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


В салоне тоже всё по- другому — приборка о трёх колодцах, строгая передняя панель, никаких корейских извилистых линий.



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Автомобиль оснащался двигателями 1.4 или 1.6 л, мощностью 107 или 123 л.с. Привод — только передний. Трансмиссия — «механика» или гидротрансформаторный «автомат». Первые автоматы были 4-ступенчатыми, допотопными. После рестайлинга модель получила хороший современный 6-скоростной агрегат. 



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Машину полюбили за невысокую цену (практически рубль в рубль с «Солярисом»), надежность, экономичность, неприхотливый салон, дешевизну в обслуживании, ну и за внешний вид. Недаром постепенно Rio начал вытеснять Solaris  с первого места в топе самых продаваемых новых иномарок. А в некоторые месяцы Rio вообще опережал абсолютно все машины, скинув с пьедестала «Ладу Гранту».



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Недостатками автомобиля владельцы называли слишком тонкое железо, сильно сминаемый кузов, прыгающую заднюю подвеску на первых экземплярах, появление сверчков в салоне, слабое лакокрасочное покрытие, быстрый износ ступичных подшипников. В некоторых машинах начинала стучать рулевая рейка из-за износа крестовины карданного вала. 



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


У третьего Rio был один рестайлинг, в 2015 году. Уже вовсю использовались важнейшие для холодных условий опции — подогревы руля, форсунок, лобового стекла. Изменились фары, бамперы, добавились новые цвета.



Поезженные машины: красавчик из «фольги»


Сейчас эта машинка уже ушла на покой, на смену ей пришёл Rio четвертого поколения. Но на «вторичке» представлено огромное количество этих автомобилей в любом состоянии. Посмотрим на цены: экземпляры первых годов (2011–2012) с «автоматом» предлагаются за 500 000 – 560 000 рублей. 


Машины средних годов (2013–2014) выставлены за 570 000 – 630 000 рублей.


Ну а рестайлинговые 2015–2016 годы стоят 650 000 – 750 000 рублей.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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