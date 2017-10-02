Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска

Тысячи водителей тут ежедневно подставляются под удар — НГС снял на видео, как их правильно проехать

Новосибирск взбудоражила история водителя Максима Фадеева, который много раз попадает в ДТП на одних и тех же перекрёстках — и всегда оказывается невиновным. Другие участники аварий заподозрили Фадеева в умышленном планировании так называемых подстав — пользуясь минутной невнимательностью, водитель провоцирует столкновения ради выгоды по страховке. НГС.НОВОСТИ решили обследовать 8 самых опасных перекрёстков города, где вы по привычке или по невнимательности можете оказаться виновником ДТП. Либо наоборот — поймать в бок удар от зазевавшегося водителя, когда вы едете строго по ПДД.

Площадь Труда









Самое огромное кольцо Новосибирска — площадь Труда. Ежедневно через него проходят по 5-6 рядов автомобилей и давно уже нет речи о движении по правилам (съезд с кольца из крайнего правого ряда). Люди просто привыкли к такой ситуации, да и масса машин тут огромная.





Зелёная стрелка — разрешённая траектория движения



Красная стрелка — запрещённая траектория, или на которой водитель обязан уступить











Мы движемся по кольцу со стороны Ватутина и поворачиваем в сторону Станиславского в крайней правой полосе, включив левый поворотник. Автомобили, которые едут в сторону Широкой и съезжают с кольца, обязаны уступить, но не тут-то было. Вот огромный «пазик» совершенно не видит помехи, вот «Хонда Аккорд» уверенно следует своим курсом.









Действительно, кольцу нужна реконструкция: отмена знаков кольцевого движения, нанесение новой разметки с пополосным движением.





Перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Красина









Это тот самый перекрёсток, на котором очень часто бьёт чужие машины дорожный каратель Максим Фадеев. Если о правилах съезда с кольца кто-то ещё помнит, то особенности движения под стрелку многие водители совсем позабыли.









Мы едем по проспекту со стороны Трикотажной и желаем развернуться с левым поворотом. Тем временем водители, которые едут по Красина со стороны Кошурникова под зелёную стрелку и поворачивают направо на проспект Дзержинского, абсолютно уверены, что помех быть не может. Поэтому совершенно не собираются пропускать автомобиль, разворачивающийся на свой полноценный зелёный.









Перекрёстку нужна реконструкция, запрет разворота или замена зелёной стрелки на полноценную секцию.





Площадь Калинина









Ещё одно магистральное кольцо, где транспорт съезжает с круга в несколько рядов.









Мы движемся со стороны «Гагаринской» и поворачиваем налево в сторону магазина «Чемпион» по внешнему радиусу кольца. Масса автомобилей идёт по кольцу в сторону аэропорта, поэтому почти никто не задумывается о правилах съезда с круга. Кольцо также нуждается в установке знаков пополосного движения и отмене кругового движения.





Улица Богдана Хмельницкого









В принципе такая ситуация повторяется на многих улицах, где есть разрывы в двойной сплошной, но здесь их особенно много.









Автомобили, желающие повернуть в разрыв налево или развернуться, носом заезжают на встречную полосу, тем самым создавая помеху транспорту, идущему прямо.









При этом многие поворачивающие автомобили даже не стоят, а медленно протискиваются сквозь разрыв, и в случае столкновения их вина однозначна.





Развязка на Берёзовой роще









Здесь также установлены знаки кольцевого движения, однако водители привыкли съезжать с круга в несколько рядов.









Мы едем по Кошурникова со стороны «Золотой Нивы», заезжаем на кольцо и совершаем левый поворот по внешнему радиусу. Но этот тёмный кроссовер, которому надо в сторону ДК «Строитель», вовсе не хочет уступать.





Площадь Трубникова









Ещё одна магистральная кольцевая развязка, пропускающая огромный поток в северном направлении.









Движемся по кругу со стороны центра, поворачиваем налево на Железнодорожную. Но людям надо прямо, на север, поэтому нечего тут ехать не как все.





Перекресток Октябрьской магистрали и улицы Каменской









При движении прямо по Каменской через перекрёсток в сторону здания МВД для автомобилей горит основной зелёный. А машинам, которые едут от ГПНТБ и поворачивают с Октябрьской магистрали направо на Каменскую, горит зелёная стрелка.









Однако не все помнят, что тут, оказывается, ещё кто-то может ехать через магистраль с правом преимущества, поэтому столкновения не исключены.





Пересечение Фрунзе и Ипподромской









На улице Фрунзе над Ипподромской обустроено кольцо с въездами-подъёмами и съездами-спусками.









Мы движемся по Фрунзе со стороны «Сибирского Молла» и съезжаем налево, вниз, на Ипподромскую. Но те водители, кому надо прямо в центр, едут и средним, и левым рядом, забыв о приоритете.









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