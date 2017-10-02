Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска

Тысячи водителей тут ежедневно подставляются под удар — НГС снял на видео, как их правильно проехать

Новосибирск взбудоражила история водителя Максима Фадеева, который много раз попадает в ДТП на одних и тех же перекрёстках — и всегда оказывается невиновным. Другие участники аварий заподозрили Фадеева в умышленном планировании так называемых подстав — пользуясь минутной невнимательностью, водитель провоцирует столкновения ради выгоды по страховке. НГС.НОВОСТИ решили обследовать 8 самых опасных перекрёстков города, где вы по привычке или по невнимательности можете оказаться виновником ДТП. Либо наоборот — поймать в бок удар от зазевавшегося водителя, когда вы едете строго по ПДД.

Площадь Труда


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Самое огромное кольцо Новосибирска — площадь Труда. Ежедневно через него проходят по 5-6 рядов автомобилей и давно уже нет речи о движении по правилам (съезд с кольца из крайнего правого ряда). Люди просто привыкли к такой ситуации, да и масса машин тут огромная. 


Зелёная стрелка — разрешённая траектория движения

Красная стрелка — запрещённая траектория, или на которой водитель обязан уступить


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Мы движемся по кольцу со стороны Ватутина и поворачиваем в сторону Станиславского в крайней правой полосе, включив левый поворотник. Автомобили, которые едут в сторону Широкой и съезжают с кольца, обязаны уступить, но не тут-то было. Вот огромный «пазик» совершенно не видит помехи, вот «Хонда Аккорд» уверенно следует своим курсом. 



Действительно, кольцу нужна реконструкция: отмена знаков кольцевого движения, нанесение новой разметки с пополосным движением. 


Перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Красина


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Это тот самый перекрёсток, на котором очень часто бьёт чужие машины дорожный каратель Максим Фадеев. Если о правилах съезда с кольца кто-то ещё помнит, то особенности движения под стрелку многие водители совсем позабыли. 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Мы едем по проспекту со стороны Трикотажной и желаем развернуться с левым поворотом. Тем временем водители, которые едут по Красина со стороны Кошурникова под зелёную стрелку и поворачивают направо на проспект Дзержинского, абсолютно уверены, что помех быть не может. Поэтому совершенно не собираются пропускать автомобиль, разворачивающийся на свой полноценный зелёный.



Перекрёстку нужна реконструкция, запрет разворота или замена зелёной стрелки на полноценную секцию.


Площадь Калинина


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Ещё одно магистральное кольцо, где транспорт съезжает с круга в несколько рядов. 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Мы движемся со стороны «Гагаринской» и поворачиваем налево в сторону магазина «Чемпион» по внешнему радиусу кольца. Масса автомобилей идёт по кольцу в сторону аэропорта, поэтому почти никто не задумывается о правилах съезда с круга. Кольцо также нуждается в установке знаков пополосного движения и отмене кругового движения. 


Улица Богдана Хмельницкого


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


В принципе такая ситуация повторяется на многих улицах, где есть разрывы в двойной сплошной, но здесь их особенно много. 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Автомобили, желающие повернуть в разрыв налево или развернуться, носом заезжают на встречную полосу, тем самым создавая помеху транспорту, идущему прямо. 



При этом многие поворачивающие автомобили даже не стоят, а медленно протискиваются сквозь разрыв, и в случае столкновения их вина однозначна. 


Развязка на Берёзовой роще


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Здесь также установлены знаки кольцевого движения, однако водители привыкли съезжать с круга в несколько рядов.


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Мы едем по Кошурникова со стороны «Золотой Нивы», заезжаем на кольцо и совершаем левый поворот по внешнему радиусу. Но этот тёмный кроссовер, которому надо в сторону ДК «Строитель», вовсе не хочет уступать.


Площадь Трубникова 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Ещё одна магистральная кольцевая развязка, пропускающая огромный поток в северном направлении. 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Движемся по кругу со стороны центра, поворачиваем налево на Железнодорожную. Но людям надо прямо, на север, поэтому нечего тут ехать не как все. 


Перекресток Октябрьской магистрали и  улицы Каменской


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


При движении прямо по Каменской через перекрёсток в сторону здания МВД для автомобилей горит основной зелёный. А машинам, которые едут от ГПНТБ и поворачивают с Октябрьской магистрали направо на Каменскую, горит зелёная стрелка. 


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Однако не все помнят, что тут, оказывается, ещё кто-то может ехать через магистраль с правом преимущества, поэтому столкновения не исключены. 


Пересечение Фрунзе и Ипподромской


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


На улице Фрунзе над Ипподромской обустроено кольцо с въездами-подъёмами и съездами-спусками.


Проклятые перекрестки: 8 самых опасных дорог Новосибирска


Мы движемся по Фрунзе со стороны «Сибирского Молла» и съезжаем налево, вниз, на Ипподромскую. Но те водители, кому надо прямо в центр, едут и средним, и левым рядом, забыв о приоритете. 

 


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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