«Через 40 минут ТЦ будет взорван»

28 сентября по Новосибирску второй раз за месяц прошлась волна экстренных эвакуаций — неизвестные позвонили в несколько городских торговых центров, школ и вузов и сообщили о заложенных бомбах. Всего полицейские проверили более 40 зданий и продолжают работать до сих пор. О том, как проходили эвакуации в Новосибирске, что делать, если оказался в заминированном здании, и что думают о тревожных звонках владельцы торговых центров — в материале НГС.НОВОСТИ.

«Через 40 минут вас взорвут»







«Внимание! По техническим причинам просим вас экстренно покинуть здание!» — такие сообщения сегодня услышали сотни новосибирцев, которые с утра оказались в крупных торговых центрах города. В десятках зданий по всему городу прошла массовая эвакуация, которая также коснулась школ, вузов, автовокзала и аэропорта.







Эвакуация в «Ауре»





Первыми тревожные звонки получили ТЦ «Галерея Новосибирск», «Сан Сити», «МЕГА» и «Амстердам», позднее к ним присоединились ТРЦ «Аура», «Эдем», «Кристалл», кинотеатр «Победа», а также нескольких школ. Сообщения о минировании коснулись почти всех районов города (о том, как развивались события, читайте в нашем онлайн-репортаже).







Карта эвакуции из школ и ТЦ Новосибирска





Посетители и работники терпеливо ждали окончания эвакуации — многие думали, что в городе проходят учения. Но, например, в ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» на площади Маркса после начала эвакуации всех сотрудников отпустили домой. Об этом рассказала НГС.НОВОСТИ Юлия Немилостивых, руководитель отдела маркетинга ООО «Левобережное», которое владеет «Калейдоскопом».







«Где то около двух-трёх часов позвонили в один из наших салонов (завод «Сибит». — К.Ш.) и сказали, что через 40 минут торговый центр будет взорван. Представители сообщили об этом на свой завод, а служба безопасности завода уже сообщила службе безопасности торгового центра "Калейдоскоп". Мы уже обратились в полицию, нам сказали эвакуироваться. <…> Паники никакой не было, у нас часто проходят учения», — объяснила она. По её словам, к 18:00 кинологи ещё не приехали.





«Мы уже замёрзли!»







На лавочке у «Ауры», съёжившись от холода, сидят две девушки: «Сидим тут уже час, замерзаем. Не знаем, сколько ещё. Мы работаем тут в бутике на втором этаже. По громкоговорителю сказали, что по техническим причинам [эвакуируют]. Мы вывели покупателей и сами спокойно вышли, покушать сходили. <...> Говорят, что позвонили и сказали о минировании. Не знаем, как реагировать. Наверное, всё-таки какие-то учения, не может же быть так, что прямо по всему городу бомбы», — рассказали они корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Эвакуация в «Ауре»





В стороне слышится возмущённый женской голос: «Все выбежали, все раздетые, разутые, мы уже замёрзли!». Заботливая администрация торгового центра напоила замёрзших покупателей чаем и разрешила погреться в салонах своих бесплатных микроавтобусов.







На тот момент эвакуацию в «Ауре» объявили уже час назад. Сотрудников не отпускали домой, но и о том, как идут проверки в здании, ничего не говорили. «Магазин откроется, когда мы со всем разберёмся. Угроза теракта. Сообщение о минировании было», — коротко отвечает охранник на расспросы эвакуированных покупателей.







Эвакуация в «Сибирском молле»





Подобная ситуация сложилась у торговых центров «Амстердам», «Калина-центр», «Сибирский молл», Golden Field и других. Их покупатели разошлись спустя час после начала эвакуации. За порядком следили охранники, полицейские и сотрудники МЧС — они отгоняли всех, кто приближался к оцепленному зданию. В «Амстердаме», к слову, охранники по одному запускали сотрудников, чтобы те смогли взять с собой вещи — хотя бы куртки и телефоны.







«Занятий не будет!»







Вместе с недоумевающими покупателями у «Ауры» столпились подростки — ученики школы № 202, которых тоже эвакуировали из-за сообщений о бомбе. «Нас отпустили с занятий, — с неприкрытой радостью говорит подросток. — Моим друзьям сначала звонили с одного и того же неизвестного номера и сбрасывали. А потом уже позвонили в школу и сказали, что там бомба. Сейчас все школы эвакуируют. Вы что, новости не читаете?» — удивился парень.







Новости об эвакуации радуют только школьников — их отпустили с занятий.







Эвакуация в школе № 202





У школы № 178 толпятся весёлые подростки. На вопрос: «Вас эвакуировали?» — школьники хором ответили: «Да!». «У нас бомбу заложили, всех эвакуировали из школы и сказали идти домой. Никого не пускают, везде полиция, но мы даже не испугались, наоборот, весело было», — радуются они. Полицейские оцепили территорию вокруг школы.







В соседнем аэрокосмическом лицее школьники бурно обсуждали эвакуацию 178-й, с которой у лицея общий кованый забор. «А нас почему не эвакуируют?» — удивлялись они. Мужчина в возрасте, представившийся корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудником службы безопасности, пояснил, что пока лицей работает в обычном режиме, никого не эвакуируют, но в случае опасности готовы экстренно вывести всех учеников и сотрудников.







Эвакуация в школе № 211





Тем временем к школе № 178 подъехали полицейские «уазики» и спасатели МАСС. Через минуту капитан полиции разрешил учителям завести в школу детей начальных классов. Учителя быстро построили малышей, а полицейский заботливо спрашивал проходящих мимо детей: «Ну как, ребята, не замёрзли? Давайте скорее в школу, грейтесь!».







«Провели эвакуацию школы, оцепили территорию, часть учеников была отправлена по домам, — объяснил уже корреспондентам полицейский. — Сотрудники провели визуальную проверку здания школы — никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Ребятишек младших классов решили вернуть в классы, пока их не забрали родители. После обследования здания кинологами с собаками снимем полностью оцепление. Сейчас часть сотрудников отправится в другие школы, есть приказ проверить все учебные заведения независимо от поступивших сигналов».







Некоторых школьников выгнали на улицу без одежды. «Сначала сработал сигнал тревоги. Потом всем сказали, чтобы не паниковали, но вещи брать не разрешили и одеваться тоже.





Всех перевели через дорогу в четвёртую гимназию. А потом уже сказали, что был звонок о бомбе, а сейчас в школе работают специалисты. Следом в родительский WhatsApp написали, что учитель попросил забрать детей из гимназии, уроков уже не будет, а вещи останутся в школе до завтра», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одной из учащихся школы № 168.





Эвакуация в НГТУ





«Повезло» и студентам НГТУ — после тревожных сообщений все занятия решили отменить.





«Все уходят домой: и преподаватели, и студенты. Нам сказали, что это надолго. Причину не объяснили толком. Сказали, что кинологи приедут только часа через два. Непонятно. Все планы сорвались», — рассказала завкафедрой филологии вуза Галина Мандрикова. По её словам, в аудиториях и коридорах зазвучала сирена, после чего охранники вывели всех студентов и преподавателей на улицу.







Эвакуация в НГТУ





Студентов эвакуировали и из всех общежитий, которые расположены в районе станции метро «Студенческая». В отличие от школьников, им разрешили одеться и взять необходимые вещи.





Эвакуация началась около 15:00. Кинологов не было на месте как минимум два часа — всё это время студентам пришлось провести на улице, а после того, как вновь открыли ТЦ «Амстердам», — в его кафе и забегаловках. «Завтра с утра на пары, а тут такой бардак!» — сетовала замёрзшая студентка на крыльце одного из общежитий.







Это новая волна







Подобные массовые сообщения о минировании получили сегодня торговые центры и школы в Иркутске, Москве и Московской области, а двумя неделями ранее подобная волна прокатилась по Новосибирску, Омску, Челябинску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу, Москве и многим другим городам страны. За две недели до сегодняшнего дня, по данным РИА Новости, полиция эвакуировала около полумиллиона человек в более чем 100 городах России, при этом ни одно из сообщений о бомбах не подтвердилось.







Эвакуация в одном из торговых центров Омска 11 сентября





Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что тогда звонки с угрозами совершили люди, связанные с ИГИЛ — запрещённой в России террористической группировкой. По его словам, звонки поступили из-за рубежа от нескольких человек и их объявят в розыск. Недавно имена подозреваемых появились в нескольких федеральных СМИ — позднее эту информацию опровергли в ФСБ.







Без паники







Первое, что советуют новосибирцам, оказавшимся в эпицентре эвакуации, — не паниковать. По словам начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрия Фокина, нужно следовать инструкциям охранников, идти по стрелкам и указателям к выходу.







Пожарная машина на площади Калинина





«Рекомендуется идти к выходу быстрым ускоренным шагом, не бегом. Вперёд пропускать женщин, детей. Если вы видете, что человек медленно идёт, плохо идёт или пожилой — помогать ему, — советует он. — Дальше спецслужбы осуществляют недопуск людей в здание, держат их на расстоянии на тот случай, если, не дай бог, произойдёт трагедия и надо будет проводить военно-спасательные и другие неотложные работы».







Полицейские и спасатели вынуждены выезжать на все объекты, куда поступила информация об опасности, даже если она кажется ложной. «Я считаю, что тот человек, который производит эти звонки, он должен и будет найден и должен понести соответствующее наказание. И это должно быть освещено для всех, чтобы понимали, что это не проходит безнаказанно», — считает начальник МАСС.







Торговый день потерян







Пока спасатели и полицейские прочёсывали торговые центры, их директора и управляющие подсчитывали убытки. В ТВК «Калейдоскоп», например, решили в четверг вечером уже не открываться.







Эвакуация в «Метромаркете»





«Арендаторов мы распустили, потому что пока мы откроемся, всё равно дня торгового уже не будет. Это не торгово-развлекательный центр, это центр серьёзных покупок, люди должны быть спокойны. <…> Очень хлопотная, неприятная и тревожная ситуация. Игнорировать такие звонки мы не имеем права. Я считаю, мы поступили правильно, потому что речь идёт о риске жизни людей. Все наши материальные и финансовые потери уходят на второй план. <...> У нас потерян торговый день, потеряны определённые покупатели. За убытками нужно обращаться к арендаторам. Вопрос в том, что делать с этой ситуацией по всему городу?» — задаётся вопросом Юлия Немилостивых.







Угроза миновала?







О ситуации в городе доложили мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Он назвал волну сообщений о минировании «телефонным терроризмом».







«Надо называть вещи своими именами — это телефонный терроризм, когда по звонкам о минировании приходится выполнять весь комплекс работ. 10 школ, 16 торговых объектов, Заксобрание, автовокзал (мэр комментировал ситуацию около 14:30. Позднее число объектов увеличилось. — К.Ш.) — те объекты, по которым поступали сообщения с угрозой о минировании. Вынуждены были и силовые структуры, и спасатели, и администрация принять участие, остановить занятия. Сейчас правоохранители ведут расследование, я очень надеюсь, что те, кто подверг город таким непростым испытаниям, будут найдены», — заявил Локоть.







Официальных заявлений о прошедшей волне звонков от полиции нет до сих пор. В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что проверки продолжаются до сих пор. Количество проверенных зданий и эвакуированных людей пока не подсчитывают. Но есть все шансы, что опасности город сегодня миновали — ни одно из сообщений об угрозах на этот момент не подтвердилось.

