«Уродец» — любимец девушек
Тест-драйв: самый страшный и самый красивый «Ниссан» вернулся на рынок — ему вырезали важный агрегат
Nissan Juke отсутствовал на российском рынке 1,5 года — из-за кризиса компания решила остановить продажи автомобиля, который ввозился из-за границы и был не слишком выгоден. Однако с окончанием кризиса и по просьбам трудящихся «Ниссан» решил вернуть свой хит в магазины и вроде не прогадал — дилеры говорят, что машину активно покупают, причём не только девушки, но и мужчины. Об одном из самых противоречивых и скандальных автомобилей на российском рынке — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.
Nissan Juke (предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») либо боготоворят за нестандартный дизайн и россыпь глаз-фар, либо активно ругают за то же самое. В общем-то, в своём втором пришествии «Джук» фактически не изменился. Ещё последний рестайлинг принес модели весь современный внешний антураж.
Здесь ксеноновая оптика, а светодиодные ходовые огни игриво оформлены таким вот уголком. Юбка переднего бампера напоминает губу огромного насекомого, который вот-вот и заглотит что-нибудь с дороги.
Задние фонари с чистыми белыми вставками и насыщенным красным цветом сильно смахивают на Murano.
Juke, очевидно, неплохо выглядит в ярких цветах — девушкам ведь нравятся жёлтенький, зелёненький или красненький. Но и в чёрном цвете таких машин хватает на дорогах.
Машина имеет защитный пластиковый обвес и модные чёрные колёсные диски.
Проследуем в салон. В этом экземпляре интерьер не по-женскому строг. Всё из пластика в чёрном цвете, чёрные кожаные сиденья, рояльный глянец. Освежают салон хром и вставки под алюминий.
Круглые дверные ручки в стиле «Порше». Глянец вокруг дефлекторов обдува.
Мягкие кожаные вставки на дверях в зоне контакта с рукой.
Пластик везде жёсткий — выглядит, скажем так, по среднему. Зато козырёк «приборки» обшит кожей с прострочкой.
Руль удобный, современный, но подогрева нет. Есть круиз-контроль и лимитер. Кнопки-качельки перелистывания радиостанций нажимать приятно, а вот кнопки громкости звука мелковаты.
Клавиши подогрева сидений сдвинуты в самый зад центрального тоннеля. Чтобы до них дотянуться, приходится сворачивать голову и выгибать руку как акробат.
Удобный глубокий бардачок — влезет пачка А4.
Кроме круиза автомобиль оснащён другими технологичными системами: контроля мёртвых зон, кругового обзора. Последнюю систему вообще не ожидаешь увидеть на таком небольшом автомобильчике. Однако же она работает и вполне передаёт состояние окружающего пространства даже на таком маленьком экранчике. Забавно, как здесь звучат сигналы парктроника: вместо противного писка говорящая мультяшная женщина быстро проговаривает оставшееся до преграды расстояние.
Экран мультимедиа, да, маловат, но в принципе на нём всё видно удовлетворительно. В том числе и навигационую карту, которая, как обычно на «японцах», не слишком расторопна.
Жалко, что нет подлокотника, он здесь однозначно необходим.
Сзади садиться тесно, но ехать можно даже троим взрослым. Какое-то время.
Багажник объемом 354 литра имеет добротный толстый пол, под которым есть ещё одно отделение.
Если разложить задние сиденья, места хватит для перевозки небольшого холодильника или духовки. А если сдвинуть и сложить передние сиденья, то лёжа даже может поместиться человек среднего роста.
В нынешнем прайсе на «Джука» только один мотор — 1,6-литровый, мощностью 117 л.с. В паре с вариатором он тянет машинку до сотни за 11,5 секунд.
Больше нет никаких вариантов, и машина даже лишилась полного привода, который был возможен до ухода «Джука» с рынка в 2016 году.
Едет автомобиль со своим единственным мотором в принципе удовлетворительно, надо просто продавливать педаль газа в пол. Пока педаль в полу, вариатор держит обороты двигателя на максимуме, и машина разгоняется, как троллейбус. Чуть отпустил педаль — всё, виртуальная передача переключилась, обороты упали.
«Джук» мало кренится и отлично цепляется колёсами за асфальт. На нём сложно сорвать заднюю ось даже при выключенной системе стабилизации.
Подвеска довольно зажатая, в машине потряхивает. Но управляемость на высоте, нос идёт за рулём понятно и предсказуемо.
Nissan Juke — автомобиль не из дешёвых, стоит больше миллиона. Всё-таки собирают его в Великобритании, в городе Сандерленде. В минималке цена
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой