«Уродец» — любимец девушек

Тест-драйв: самый страшный и самый красивый «Ниссан» вернулся на рынок — ему вырезали важный агрегат

Nissan Juke отсутствовал на российском рынке 1,5 года — из-за кризиса компания решила остановить продажи автомобиля, который ввозился из-за границы и был не слишком выгоден. Однако с окончанием кризиса и по просьбам трудящихся «Ниссан» решил вернуть свой хит в магазины и вроде не прогадал — дилеры говорят, что машину активно покупают, причём не только девушки, но и мужчины. Об одном из самых противоречивых и скандальных автомобилей на российском рынке — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Nissan Juke (предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») либо боготоворят за нестандартный дизайн и россыпь глаз-фар, либо активно ругают за то же самое. В общем-то, в своём втором пришествии «Джук» фактически не изменился. Ещё последний рестайлинг принес модели весь современный внешний антураж.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Здесь ксеноновая оптика, а светодиодные ходовые огни игриво оформлены таким вот уголком. Юбка переднего бампера напоминает губу огромного насекомого, который вот-вот и заглотит что-нибудь с дороги.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Задние фонари с чистыми белыми вставками и насыщенным красным цветом сильно смахивают на Murano.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Juke, очевидно, неплохо выглядит в ярких цветах — девушкам ведь нравятся жёлтенький, зелёненький или красненький. Но и в чёрном цвете таких машин хватает на дорогах.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Машина имеет защитный пластиковый обвес и модные чёрные колёсные диски.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Проследуем в салон. В этом экземпляре интерьер не по-женскому строг. Всё из пластика в чёрном цвете, чёрные кожаные сиденья, рояльный глянец. Освежают салон хром и вставки под алюминий.  



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Круглые дверные ручки в стиле «Порше». Глянец вокруг дефлекторов обдува.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Мягкие кожаные вставки на дверях в зоне контакта с рукой.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Пластик везде жёсткий — выглядит, скажем так, по среднему. Зато козырёк «приборки» обшит кожей с прострочкой.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Руль удобный, современный, но подогрева нет. Есть круиз-контроль и лимитер. Кнопки-качельки перелистывания радиостанций нажимать приятно, а вот кнопки громкости звука мелковаты. 



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Клавиши подогрева сидений сдвинуты в самый зад центрального тоннеля. Чтобы до них дотянуться, приходится сворачивать голову и выгибать руку как акробат.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Удобный глубокий бардачок — влезет пачка А4.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Кроме круиза автомобиль оснащён другими технологичными системами: контроля мёртвых зон, кругового обзора. Последнюю систему вообще не ожидаешь увидеть на таком небольшом автомобильчике. Однако же она работает и вполне передаёт состояние окружающего пространства даже на таком маленьком экранчике. Забавно, как здесь звучат сигналы парктроника: вместо противного писка говорящая мультяшная женщина быстро проговаривает оставшееся до преграды расстояние.  



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Экран мультимедиа, да, маловат, но в принципе на нём всё видно удовлетворительно. В том числе и навигационую карту, которая, как обычно на «японцах», не слишком расторопна.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Жалко, что нет подлокотника, он здесь однозначно необходим.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Сзади садиться тесно, но ехать можно даже троим взрослым. Какое-то время.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Багажник объемом 354 литра имеет добротный толстый пол, под которым есть ещё одно отделение.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Если разложить задние сиденья, места хватит для перевозки небольшого холодильника или духовки. А если сдвинуть и сложить передние сиденья, то лёжа даже может поместиться человек среднего роста. 



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


В нынешнем прайсе на «Джука» только один мотор — 1,6-литровый, мощностью 117 л.с. В паре с вариатором он тянет машинку до сотни за 11,5 секунд.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Больше нет никаких вариантов, и машина даже лишилась полного привода, который был возможен до ухода «Джука» с рынка в 2016 году.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Едет автомобиль со своим единственным мотором в принципе удовлетворительно, надо просто продавливать педаль газа в пол. Пока педаль в полу, вариатор держит обороты двигателя на максимуме, и машина разгоняется, как троллейбус. Чуть отпустил педаль — всё, виртуальная передача переключилась, обороты упали.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


«Джук» мало кренится и отлично цепляется колёсами за асфальт. На нём сложно сорвать заднюю ось даже при выключенной системе стабилизации.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Подвеска довольно зажатая, в машине потряхивает. Но управляемость на высоте, нос идёт за рулём понятно и предсказуемо.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


Nissan Juke — автомобиль не из дешёвых, стоит больше миллиона. Всё-таки собирают его в Великобритании, в городе Сандерленде. В минималке цена 1 099 000 рублей — но за эти деньги вы уже получите кожаный руль, климат-контроль, круиз/лимитер, цветную мультимедиа, подогрев передних сидений, шторки и фронтальные/боковые подушки безопасности.



«Уродец» — любимец девушек (фоторепортаж)


В максимальной версии за 1 279 990 рублей добавляются кожаные сиденья, контроль мёртвых зон, контроль рядности движения, навигация, ксенон, задняя тонировка, бесключевой доступ, круговой обзор, всякие цветные вставки и накладки. Но это кстати, уже ценовая территория более серьёзного и утилитарного Nissan Qashqai. За 1 323 000 рублей можно купить 115-сильный «Кашкай» на вариаторе с кожаным рулём, климат-контролем, обогревом лобового стекла, колёсами 17-го размера, системой Start-Stop, подогревом передних сидений, подлокотником и круиз-контролем.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru. 

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