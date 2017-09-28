Главный отличник города: кто такой Валентин Пармон, ставший главой СО РАН

27 сентября в Москве прошли выборы нового председателя Сибирского отделения Российской академии наук. Больше половины голосов получил академик Валентин Пармон, теперь признанный во всём мире учёный сменит на посту академика Александра Асеева, руководившего СО РАН в последние 9 лет. НГС.НОВОСТИ расспросили коллег Пармона из Института катализа СО РАН о новом председателе и собрали в один материал всё, что известно о заслугах учёного и его позиции по отношению к реформе РАН.

Валентину Николаевичу Пармону 69 лет. Он родился в Германии, за год до провозглашения ГДР, в городе Бранденбурге, который сегодня называется Бранденбургом-на-Хафеле. Известно, что его отец был военным.







В 24 года Пармон уже был в Москве, там он окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ. В своё время из этого института выпустились два нобелевских лауреата, три летчика-космонавта, 150 академиков и бывший президент РАН Владимир Фортов. В то время Пармон получал самую престижную в Советском Союзе Ленинскую стипендию целых шесть лет подряд (по правилам она устанавливалась на год, но её могли продлевать, в 1960-е она составляла примерно 80 рублей в месяц). В 70-х Пармон работал в Институте химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН.







У Валентина Пармона два ордена России, орден Франции, медаль Республики Беларусь и звание «Почетный гражданин Новосибирской области»

В 1977 году будущий академик перебрался в Сибирь и стал старшим научным сотрудником в Институте катализа СО РАН им. Г.К. Борескова, который возглавил спустя 18 лет работы в учреждении. Руководил институтом Пармон ещё дольше — с 1995 по 2015 год, сегодня он является его научным руководителем. Пока он занимался наукой — катализом, фотокатализом, возобновляемыми источниками энергии и переработкой нефтепродуктов, он последовательно становился кандидатом физико-математических наук (1975), доктором химических наук (1984), членом-корреспондентом РАН (1991) и академиком РАН (1997).





«Валентин Николаевич, будучи директором, был немного сверху над личностными отношениями сотрудников института разного уровня; в лабораториях, в дирекции он вел себя как третейский судья в спорах между коллегами. Выслушивал мнения всех сторон, иногда принимал жёсткие административные решения, иногда призывал к примирению. Он умный администратор», — рассказывает сегодня его коллега, заместитель директора по научной работе, доктор химических наук Вадим Яковлев.







Коридоры Института катализа СО РАН





Учёный секретарь института, доктор химических наук Денис Козлов тоже отзывается о бывшем директоре комплиментарно. «Я знаю его с 1996 года, тогда я был студентом у него в группе по термодинамике. Я пришёл в Институт катализа, потому что он много мне рассказал [о нём] тогда и очаровал меня катализом. Собственно, в институте я и прошёл всю [карьерную] цепочку. При Валентине Николаевиче я защищал и кандидатскую, и докторскую диссертацию, он мне помогал в моей работе. Поэтому я его знаю как выдающегося учёного, прямо с большой буквы.





У него колоссальная работоспособность, это просто удивительно. Это человек, влюблённый в работу. Он трудоголик в квадрате», — считает Козлов.







В 2016 году Валентину Пармону присудили международную премию в области энергетики «Глобальная энергия» (в её наблюдательный совет входят Владимир Богданов, Михаил Горбачёв, Аркадий Дворкович, Сергей Кириенко, Алексей Миллер, Игорь Сечин и другие). Исследования академика во многом посвящены нефтепереработке, объясняет Козлов. «До настоящего времени большая часть нефти остаётся непереработанной, и Россия продает её часто в виде печного топлива или мазута. Достижения Валентина Николаевича позволяют увеличить выработку бензина, дизельного топлива и, в общем, увеличить ВВП страны, я бы так сказал. По-моему, на каждый рубль, который государство потратило на разработки Валентина Николаевича, отдача составила больше 15 рублей в виде экономии и дополнительной прибыли», — пояснил коллега избранного председателя СО РАН.







Победил с перевесом







Вечером 27 сентября в Москве сибирские академики проголосовали за то, чтобы Валентин Пармон возглавил СО РАН. За эту должность с ним боролись научный руководитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков и заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Валерий Верниковский. Пармон набрал 78 голосов из 151.







Президент РФ Дмитрий Медведев вручает Валентину Пармону Государственную премию в 2009 году

«Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим. Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской Академии наук», — передавало его слова издание «Наука в Сибири».







Перед выборами академика уже поддержали на президиуме СО РАН, поэтому он стал первым в списке для голосования. После этого теперь уже бывший председатель отделения, доктор физико-математических наук, профессор, академик Александр Асеев во всеуслышание возмутился, опубликовав в издании «Наука в Сибири» своё обращение к коллегам.





В частности, он раскритиковал позицию Пармона, который в своей программе заявлял, что необходимо сотрудничать с ФАНО.





«Завершая свою деятельность, считаю своим долгом сказать об угрозе, нависшей над РАН и СО РАН из-за непродуманных и катастрофических для Академии реформ 2013 года <…> С сожалением должен констатировать, что годы навязанных Академии преобразований привели к расколу в академическом сообществе и некоторые наши коллеги приняли активное участие в этой недостойной для академического сообщества кампании, в том числе члены СО РАН и одновременно — члены научно-координационного совета ФАНО академики В.Н. Пармон, Н.А. Колчанов и В.В. Власов», — писал Асеев.







Академик Александр Асеев не поддерживал кандидатуру Валентина Пармона





Напомним, в 2013 году Госдума приняла во втором чтении законопроект о реорганизации РАН, в соответствии с которой РАН, РАМН и РАСХН объединялись, а всё их имущество переходило под управление созданного при Правительстве РФ Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Таким образом, правительство получало возможность участвовать в назначении директоров институтов, лишать академиков званий. Академики во главе с бывшим председателем СО РАН Александром Асеевым выходили на массовые митинги против реформы.







Тем не менее Пармон решил примирить сибирское отделение с ФАНО и работать уже в условиях нового закона.





«Академия наук уже четвёртый год живёт в новом и оказавшемся весьма недружественным нам законодательном поле. Но нравится нам закон или нет, его надо соблюдать, кропотливо работая с общественностью и всеми органами власти для его корректировки», — писал он всё в той же «Науке в Сибири» неделю назад.







Коллеги Валентина Пармона по Институту катализа, с которыми пообщались НГС.НОВОСТИ, поддерживают его программу и его позицию. «В Академии есть противостояние сторон — некоторые хотят сохранить устои, которые были раньше, а другие считают, что надо по-новому выстраивать взаимоотношения и с властью, и с промышленностью, и с образованием. Противостояние отражается и на СО РАН. Валентин Николаевич как раз за новые изменения, поэтому я надеюсь, что всё изменится к лучшему», — сказал Вадим Яковлев.





Сибирским учёным сегодня в первую очередь не хватает уверенности в том, что их работа приносит пользу, уверен он. «Людям нужно показать, что они не просто так получают свои зарплаты, но ещё и причастны к какой-то большой созидательной деятельности, — это то, чего нам как раз не хватало с 90-х годов. <…> У него большие связи с "Роснефтью", "Газпромнефтью", "СИБУРом". Он учёный с мировым именем, эти связи теперь могут использоваться на благо не только Института катализа, но и других институтов СО РАН», — считает Вадим Яковлев.





Валентин Пармон собирается развивать СО РАН, принимая условия скандального закона





По словам Дениса Козлова, в последние пару лет, как раз после введения реформы, в институтах «как будто бы ничего не происходило» из-за того, что закон фактически ограничил роль Академии. «Издавались какие-то постановления, выходили определённые документы, но единообразующей идеи не было, которая бы консолидировала усилия институтов, всё это протекало достаточно вяло. Насколько я знаю, у Валентина Николаевича консолидация — один из ключевых пунктов, выживать сообща проще, чем поодиночке», — рассказывает учёный.







Козлов считает, что без сотрудничества с ФАНО сегодня невозможно всерьёз развивать Сибирское отделение, так как академики на местах теперь не управляют средствами. «Сейчас они вынуждены быть в положении просящего», — сказал он. Единственный способ получать больше денег на оборудование, содержание институтов и другие расходы из Москвы сегодня — это объединение, повторяет он, «чтобы в Москве мы выглядели как единая, монолитная структура. Так было бы проще привлекать дополнительные финансы на развитие проектов», — заключил собеседник.