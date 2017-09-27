Дорогой мой «Субарик»

Тест-драйв: он дороже «Тойоты», но его любят и покупают — за что такая честь

Subaru Forester последнего поколения, несмотря на стоны «субароводов», всё ещё держится на плаву, хотя до выхода следующего кузова уже немного осталось. Фактически это один из двух автомобилей, которые делают компании Subaru в России основную кассу, — есть ещё Outback. Почему люди покупают этот неказистый и довольно дорогой автомобиль — в обзоре редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Автомобильный рынок России встрепенулся, начал расти, и в его самом горячем, кроссоверном сегменте вновь обостряются битвы. Возвращаясь к рестайлинговому Subaru Forester, мне хочется понять, кто те люди, которые платят за него больше денег, чем за «Тойоту», но имеют меньше функционала. А людей этих хватает — посмотрите на улицы и увидите там множество свежих «Фориков».















Он, конечно, немного несуразный — огромные окна, высокая крыша, милое беззлобное «личико». От этого машина кажется небольшой, а про её выдающийся клиренс и вовсе не догадаешься — 22 см против 19,7 см у RAV4 и 21 см у X-Trail.















Сюда явно просятся колёса побольше, на маленьких совсем как-то не по-внедорожному. Хотя именно внедорожных способностей у «Форестера» хватает, но о них чуть позже.















Салон автомобиля может быть выполнен в двухцветном варианте — тёмный верх, светлый низ. Ну а что, немного хоть придаёт нарядности обыденному в общем-то интерьеру.















Пластик на дверях выглядит вроде бы как мягкий, но он не такой. Хорошо хоть передняя панель мягкая.















Удачно оформлена вот эта часть двери — ручка закрывания в металлическом обрамлении имеет один уклон с блоком стеклоподъёмников.















Руль имеет обогрев с удобным подрулевым выключателем, но верхняя часть колеса не отапливается. Неудобно перебирать такой руль в руках при поворотах, в процессе парковки. Кнопки громкости звука и перелистывания радиостанций малоинформативны на ощупь и туговаты. Зато серединка руля круглая и модная.













Хорошо, что подлокотник можно выдвинуть вперёд.















Кнопки стеклоподъёмников приукрашены хромом, но автоматический режим имеют почему-то только передние.















Приборка простая и понятная. Дисплей посередине имеет, видимо, максимально упрощённую по нынешним временам графику.















Зато есть дополнительный дисплей бортового компьютера на вершине передней панели, под кожаным козырьком. Вот здесь красивые очертания цифр и нормальная графика. Температура, расход топлива, время, пробег до заправки — всё можно увидеть одним взглядом.















Приятные ручки климатической установки — крутятся со щелчками. «Субаровская» мультимедиа не сильно быстрая, особенно навигационная карта. Но всё необходимое есть.













Это, наверное, автомобиль с самым лучшим обзором из всех попадавших мне на тест. Огромные окна, тонкие передние стойки — как будто панорама вокруг тебя. Может быть, поэтому новый «Форестер» часто берут люди в возрасте — всё время таких вижу.















Места в салоне много, и спереди, и сзади. Особенно богато пространство над головой.















В багажнике качественный твёрдый пол и органайзер с шумоизоляцией.















Есть электропривод крышки, но объём багажного отделения меньше, чем у лидеров класса: 488 литров против 577 у RAV4 и 497 у X-Trail.















Мотор — оппозитная «двушка» мощностью 150 л.с. С таким мотором разгон до сотни — целых 11,8 секунды. Есть ещё 2,5-литровый вариант, там разгон за 9,8 секунды.















Тембр у двигателя приятный, моторный отсек в меру звукоизолирован. Основной шум на ходу в салоне идёт сзади, из багажника, видать, слабая там всё-таки изоляция.















Вариатор Lineartronic CVT тут такой, что вы совершенно не поймёте, когда переключаются виртуальные передачи и в какие моменты перескакивают обороты мотора.















Если давить педаль в пол, автомобиль поднимает обороты до 5–6 тысяч и держит их до упора — неплохо для резких обгонов.















В целом в рамках стандартной автомобильной логики — нажал газ, подъём оборотов, переключение передачи, падение оборотов — водителю будет поначалу непонятно в «Форестере».















Подвеска здесь комфортная, хорошо глотает изъяны асфальта. Но на внедорожном рельефе из-за коротковатой базы машина может раскачиваться и подпрыгивать.















Зато вне асфальта автомобиль ведёт себя уверенно. Здесь система полного привода AWD, каждое колесо постоянно под тягой, не надо ничего выдумывать с кнопками всяких внедорожных режимов.















Есть единственная кнопка X-MODE (контроль тяги при спуске и подъёме), субъективно в этом режиме уменьшается пробуксовка.















На песке «Форестер» гребёт всеми колёсами и потихоньку может проползти критический участок, но зарыться и сесть на пузо он тоже может, поэтому главное — не пропустить этот момент.















Цены на Subaru Forester довольно высоки, автомобили ведь импортируются из-за границы. Самый дорогой «турбофорик» с 2-литровым мотором мощностью 241 л.с. будет стоить 2 599 900 рублей, а это уже территория более серьёзных авто.











Но мы посмотрим на версию «Форестера» с 2,5 литровым мотором (171 л.с.) в исполнении ELEGANCE за 2 249 900 рублей. Самая дорогая, какая только может быть, полноприводная версия Toyota RAV4 стоит 2 209 000 рублей. У более мощной «Тойоты» 2,5-литровый мотор (180 л.с.), гидротрансформаторный «автомат» и куча новейших систем. Автоматическое торможение, предупреждение об угрозе фронтального столкновения, распознавание дорожных знаков, контроль мёртвых зон, активный круиз-контроль, 4 камеры кругового обзора, передний и задний парктроники, обогрев лобового стекла. У «Форика» всего этого просто нет.















Впрочем, можно подобрать варианты автомобилей, похожие по цене. С 2-литровым мотором в комплектации STANDARD «Форик» обойдётся в 1 749 900 рублей. «Тойота» с 2-литровым мотором и вариатором выйдет даже дороже — 1 823 000 рублей. У неё, правда, будут дополнительно круиз-контроль, датчик дождя, обогревы руля и лобовика.











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