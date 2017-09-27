Пел, снимал свои портреты и бесил красноярцев: чем запомнился Толоконский на посту губернатора

С сегодняшнего дня к должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского можно добавлять приставку «экс». Несколько часов назад он официально заявил об отставке, подтвердив слухи о своём увольнении, которые появились ещё на прошлой неделе. НГС.НОВОСТИ решили вспомнить, чем особенно отличился на этом посту Толоконский, который до того, как уехать в Красноярск, возглавлял Новосибирскую область — а теперь собирается вернуться обратно.

Новосибирцы знают Толоконского сначала как мэра Новосибирска в 1996–2000 годах, потом как губернатора НСО в течение следующих 10 лет, а затем как полномочного представителя президента в СФО до середины 2014 года. Однако его правление в Красноярском крае, которое длилось меньше четырёх лет, оказалось более эмоциональным и местами даже скандальным, чем десятилетия в Новосибирске.





Толоконский переехал в Красноярск в середине 2014 года — 12 мая президент РФ Владимир Путин назначил его и.о. губернатора. И уже 19 мая он сделал серьёзный кадровый шаг на новом месте — заявил о том, что число чиновников нужно сократить на 15%. Таким образом он хотел поправить дефицит бюджета. При этом сокращения он начал с увольнения своих четырех помощников.







Правда, 3 июля Толоконский пообещал, что всех уволенных переведут в «хозяйственные структуры» городских и районных администраций.







Потом в октябре 2014 года Толоконский, который к тому времени уже победил на выборах, резко отреагировал на то, что рабочие долго не могли перенести линии электропередачи во время строительства четвёртого моста. Директор компании-владельца сетей «Красноярскэнерго» Александр Буторов объяснил это нехваткой финансирования и давлением инвесторов. Сначала строители рассчитывали на 42 млн рублей, но работы подорожали на 10 млн рублей, взять которые было неоткуда. Губернатора возмутило, что деньги на работы были выделены в конце 2013 года и за год ситуация никак не решилась.







«Поверьте мне, мое давление с давлением ваших акционеров несравнимо. Если я начну давить, то от "Красноярскэнерго" ничего не останется. Я так раздавлю, что мало не покажется», — отреагировал губернатор.







4 декабря линии передачи вынесли, а сам мост торжественно открыли через год.





Обжившись в новой роли, в марте 2015 года Толоконский решил сравнить Новосибирск и Красноярск.





Он признался, что считает Новосибирск более современным городом, чем Красноярск.





«Если взять по достигнутому уровню, Новосибирск несколько более современней и более развит в этой сфере — во многом из-за большего населения. У нас миллион, у них все-таки полтора миллиона», — сказал губернатор.







Но тут же он отметил, что у Красноярского края бóльшая экономическая мощь. Так, по его словам, развитие науки и образования ускорится за счет выхода Сибирского федерального университета на мировой уровень. Также население Красноярска будет расти интенсивней новосибирского. Кроме того, по мнению губернатора, развитию Красноярска поспособствует Универсиада-2019.





Однако особой симпатией к губернатору, несмотря на такие слова в адрес региона, красноярцы не прониклись — Толоконского невзлюбили.







В том же марте 2015 года Толоконский вызвал массу возмущений, порекомендовав мэрии Красноярска сократить маршруты общественного транспорта. Это решение, по мнению Толоконского, улучшило бы ситуацию на дорогах.







Пикет за сбор денег на билет Толоконскому





Красноярцы не остались в долгу после такого предложения и выдвинули губернатору своё — они посчитали, что Толоконскому нужно вернуться в Новосибирск. И даже начали собирать для него деньги на обратный билет. Красноярские активисты вышли на автобусные остановки с плакатами, на которых написали: «Пожертвуй 10 копеек Толоконскому на автобус домой».







Виктор Толоконский, правда, после своего заявления в эфире красноярского канала ТВК объяснял, что его неверно поняли: речь о сокращении автобусов, троллейбусов и трамваев не шла. По его словам, он имел в виду, что много автобусов ходит по самым загруженным улицам и их нужно перенаправить.







Вопрос об отставке губернатора волновал красноярцев еще в феврале 2017 года — тогда он отвечал на вопросы читателей НГС.Красноярск: среди самых популярных оказался именно этот. Ответ Виктора Толоконского тогда занял 5 минут.









В июне 2016 года Толоконский решил немного поскромничать и отчитал главу Березовского района Виктора Швецова за то, что тот повесил у себя в кабинете его портрет. Свою фотографию на стене кабинета в березовской администрации рядом с портретом Путина он увидел во время телемоста.







«Если без меня не можете, то дома у себя поставьте, а в кабинете я не люблю, уберите, пожалуйста», — заявил Виктор Толоконский.







После в администрации пообещали фото убрать.







Тем не менее новосибирцы помнят, что Толоконский славы и внимания не боялся, а очень любил публично петь песни на городских праздниках вместе с группой музыкантов. Но когда он переехал в Красноярск, ему на время пришлось отказаться от своего хобби —





красноярцы встретили его недостаточно ласково и обиженный губернатор заявил, что петь для них больше не будет.







Первые выступления в Красноярске он провел во время избирательной компании на сцене Театральной площади и в сквере «Дзержинский». Репертуар состоял из песен группы «Белый орел», Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского.







Идею спеть губернатору подал предвыборный штаб. Однако зрители «скучно смотрели» и у исполнителя создалось ощущение, что «танцевали только подсадные»: об этом Толоконский рассказывал уже после выборов в ноябре 2014 года. Но хоть реакция красноярцев в городе его не впечатлила, он попробовал также спеть ещё и в Свердловском районе.







«Приезжаем, а там уже другой контингент… аудитория вся татуированная — просто синие все. Я говорю: "Батюшки!". И пенсионеров человек 20. Которые и на улицу-то вышли, чтобы от этих "синих" отдохнуть. Ну дальше… Такое может быть только в Красноярске…





Передо мной на разогрев филиппинцев выпустили. Эти татуированные совсем обалдели, потому что они с похмелья вышли прогуляться, а тут мулатки орут, танцуют, в бубны бьют. И тут после этого мы выходим. Деваться некуда, музыканты из Новосибирска приехали, не зря же», — рассказал губернатор.







По словам Толоконского, они играли около часа, никто не танцевал. «Пою в пустоту, только 2-3 человека подтанцовывают. И даже администрации нет, они, видимо, в эти районы боятся заезжать. В общем, наших никого нет, я в полном одиночестве.







Рискнул [петь], но больше не буду», — отмечал тогда Толоконский.







Тем не менее обида прошла, и Толоконский всё равно выступал перед красноярцами — в сентябре 2016 года он исполнил песню «Надежда» на площади перед Большим концертным залом.







Очевидно, что вскоре новосибирцы смогут гораздо чаще слушать песни Толоконского — ведь, по информации от его близких знакомых, после отставки он возвращается в Новосибирск. А пока предлагаем посмотреть на недавнее выступление Толоконского во время празднования дня Новосибирской области 16 сентября — в тот день он был в Новосибирске и пел рядом с краеведческим музеем «Вальс-бостон».







