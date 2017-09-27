Пел, снимал свои портреты и бесил красноярцев: чем запомнился Толоконский на посту губернатора
Виктор Толоконский оставил пост главы Красноярского края — НГС вспомнил, чем он занимался 3 года
С сегодняшнего дня к должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского можно добавлять приставку «экс». Несколько часов назад он официально заявил об отставке, подтвердив слухи о своём увольнении, которые появились ещё на прошлой неделе. НГС.НОВОСТИ решили вспомнить, чем особенно отличился на этом посту Толоконский, который до того, как уехать в Красноярск, возглавлял Новосибирскую область — а теперь собирается вернуться обратно.
Новосибирцы знают Толоконского сначала как мэра Новосибирска в 1996–2000 годах, потом как губернатора НСО в течение следующих 10 лет, а затем как полномочного представителя президента в СФО до середины 2014 года. Однако его правление в Красноярском крае, которое длилось меньше четырёх лет, оказалось более эмоциональным и местами даже скандальным, чем десятилетия в Новосибирске.
Толоконский переехал в Красноярск в середине 2014 года — 12 мая президент РФ Владимир Путин назначил его и.о. губернатора. И уже 19 мая он сделал серьёзный кадровый шаг на новом месте — заявил о том, что число чиновников нужно сократить на 15%. Таким образом он хотел поправить дефицит бюджета. При этом сокращения он начал с увольнения своих четырех помощников.
Правда, 3 июля Толоконский пообещал, что всех уволенных переведут в «хозяйственные структуры» городских и районных администраций.
Потом в октябре 2014 года Толоконский, который к тому времени уже победил на выборах, резко отреагировал на то, что рабочие долго не могли перенести линии электропередачи во время строительства четвёртого моста. Директор компании-владельца сетей «Красноярскэнерго» Александр Буторов объяснил это нехваткой финансирования и давлением инвесторов. Сначала строители рассчитывали на 42 млн рублей, но работы подорожали на 10 млн рублей, взять которые было неоткуда. Губернатора возмутило, что деньги на работы были выделены в конце 2013 года и за год ситуация никак не решилась.
«Поверьте мне, мое давление с давлением ваших акционеров несравнимо. Если я начну давить, то от "Красноярскэнерго" ничего не останется. Я так раздавлю, что мало не покажется», — отреагировал губернатор.
4 декабря линии передачи вынесли, а сам мост торжественно открыли через год.
Обжившись в новой роли, в марте 2015 года Толоконский решил сравнить Новосибирск и Красноярск.
Он признался, что считает Новосибирск более современным городом, чем Красноярск.
«Если взять по достигнутому уровню, Новосибирск несколько более современней и более развит в этой сфере — во многом из-за большего населения. У нас миллион, у них все-таки полтора миллиона», — сказал губернатор.
Но тут же он отметил, что у Красноярского края бóльшая экономическая мощь. Так, по его словам, развитие науки и образования ускорится за счет выхода Сибирского федерального университета на мировой уровень. Также население Красноярска будет расти интенсивней новосибирского. Кроме того, по мнению губернатора, развитию Красноярска поспособствует Универсиада-2019.
Однако особой симпатией к губернатору, несмотря на такие слова в адрес региона, красноярцы не прониклись — Толоконского невзлюбили.
В том же марте 2015 года Толоконский вызвал массу возмущений, порекомендовав мэрии Красноярска сократить маршруты общественного транспорта. Это решение, по мнению Толоконского, улучшило бы ситуацию на дорогах.
Красноярцы не остались в долгу после такого предложения и выдвинули губернатору своё — они посчитали, что Толоконскому нужно вернуться в Новосибирск. И даже начали собирать для него деньги на обратный билет. Красноярские активисты вышли на автобусные остановки с плакатами, на которых написали: «Пожертвуй 10 копеек Толоконскому на автобус домой».
Виктор Толоконский, правда, после своего заявления в эфире красноярского канала ТВК объяснял, что его неверно поняли: речь о сокращении автобусов, троллейбусов и трамваев не шла. По его словам, он имел в виду, что много автобусов ходит по самым загруженным улицам и их нужно перенаправить.
Вопрос об отставке губернатора волновал красноярцев еще в феврале 2017 года — тогда он отвечал на вопросы читателей НГС.Красноярск: среди самых популярных оказался именно этот. Ответ Виктора Толоконского тогда занял 5 минут.
В июне 2016 года Толоконский решил немного поскромничать и отчитал главу Березовского района Виктора Швецова за то, что тот повесил у себя в кабинете его портрет. Свою фотографию на стене кабинета в березовской администрации рядом с портретом Путина он увидел во время телемоста.
«Если без меня не можете, то дома у себя поставьте, а в кабинете я не люблю, уберите, пожалуйста», — заявил Виктор Толоконский.
После в администрации пообещали фото убрать.
Тем не менее новосибирцы помнят, что Толоконский славы и внимания не боялся, а очень любил публично петь песни на городских праздниках вместе с группой музыкантов. Но когда он переехал в Красноярск, ему на время пришлось отказаться от своего хобби —
красноярцы встретили его недостаточно ласково и обиженный губернатор заявил, что петь для них больше не будет.
Первые выступления в Красноярске он провел во время избирательной компании на сцене Театральной площади и в сквере «Дзержинский». Репертуар состоял из песен группы «Белый орел», Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского.
Идею спеть губернатору подал предвыборный штаб. Однако зрители «скучно смотрели» и у исполнителя создалось ощущение, что «танцевали только подсадные»: об этом Толоконский рассказывал уже после выборов в ноябре 2014 года. Но хоть реакция красноярцев в городе его не впечатлила, он попробовал также спеть ещё и в Свердловском районе.
«Приезжаем, а там уже другой контингент… аудитория вся татуированная — просто синие все. Я говорю: "Батюшки!". И пенсионеров человек 20. Которые и на улицу-то вышли, чтобы от этих "синих" отдохнуть. Ну дальше… Такое может быть только в Красноярске…
Передо мной на разогрев филиппинцев выпустили. Эти татуированные совсем обалдели, потому что они с похмелья вышли прогуляться, а тут мулатки орут, танцуют, в бубны бьют. И тут после этого мы выходим. Деваться некуда, музыканты из Новосибирска приехали, не зря же», — рассказал губернатор.
По словам Толоконского, они играли около часа, никто не танцевал. «Пою в пустоту, только 2-3 человека подтанцовывают. И даже администрации нет, они, видимо, в эти районы боятся заезжать. В общем, наших никого нет, я в полном одиночестве.
Рискнул [петь], но больше не буду», — отмечал тогда Толоконский.
Тем не менее обида прошла, и Толоконский всё равно выступал перед красноярцами — в сентябре 2016 года он исполнил песню «Надежда» на площади перед Большим концертным залом.
Очевидно, что вскоре новосибирцы смогут гораздо чаще слушать песни Толоконского — ведь, по информации от его близких знакомых, после отставки он возвращается в Новосибирск. А пока предлагаем посмотреть на недавнее выступление Толоконского во время празднования дня Новосибирской области 16 сентября — в тот день он был в Новосибирске и пел рядом с краеведческим музеем «Вальс-бостон».
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Елена Громкова
Фото предоставлено Русланом Руденко