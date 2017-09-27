«Лучше плыть по течению, чем падать на дно»

Хмурая осень вызывает уныние — психолог рассказал, как спастись от депрессии и чем её заедать

Серые пейзажи за окном не особо помогают сохранять бодрость духа и ввергают в уныние. Впрочем, эксперты уверены — всё исправимо и с осенней депрессией можно и нужно бороться. Психолог Дмитрий Корниенко, автор лекции «Все мы Ланнистеры и Старки, или почему хорошие герои умирают первыми», попытался объяснить, почему осенью люди часто грустят и как справиться с сезонной хандрой. Подробности — в нашем материале.

Дмитрий Корниенко — профессор психологии, заведующий кафедрой общей и клинической психологии Пермского госуниверситета. Он занимается исследованиями в области психогенетики и эволюционной психологии, является экспертом по психологии личности человека. По его словам, даже такое малоприятное явление, как депрессия, помогает людям подготовиться к более суровым испытаниям.







— Осень и весна — это официальные периоды психологических обострений?





— Да, но с определёнными оговорками. Происходит смена сезона. В случае с осенью смена скорее негативная — мы приезжаем из отпуска, световой день становится короче. К тому же мы возвращаемся на работу, которая для многих из нас не является любимым делом, и нам приходится заставлять себя её делать. Всё это влияет на наше психическое состояние. Весной люди часто склонны к кардинальному изменению жизни, например, могут бросить всё и уехать на ПМЖ на юг или полностью сменить род деятельности — был экономистом, а стал пекарем. Мы привязываем себя к некой субъективной точке отсчёта — это как всем известное «Всё, худею с понедельника». Вообще идея «Новый сезон — новый я» очень популярна в США. Её отголоски можно встретить в рекламе, в приложениях для «айфона» — и это работает. В России мы скорее сами привносим некий смысл: вот наступит весна или лето, и я буду жить по-новому.





— Все процессы в организме человека, как правило, для чего-то нужны. Для чего нужна депрессия?





— Важная оговорка: мы всё же имеем в виду бытовые депрессивные проявления, потому что сама депрессия — это диагноз, и с ней надо обращаться к специалисту.





С точки зрения эволюции депрессивные проявления нужны, чтобы мы подготовились к зиме.





Животные впадают в спячку, люди — нет, но при этом снижается активность, мы начинаем больше есть, делать запасы, чтобы подготовиться к более трудному периоду. Мы входим в депрессию, чтобы сохранить энергию и тепло, зная, что впереди нас ожидает зима. Ещё одна положительная функция — это возможность замереть и разобраться с тем, что происходит в жизни. Мы должны остановиться, подумать, измениться и идти дальше.





— Тогда как не скатиться в диагноз?





— Надо делать то, что приносит удовольствие. Однако не стоит потакать себе во всём. Например, не старайтесь избегать социальных контактов, даже если вам хочется полениться в одиночестве. Если общение после работы раздражает — сходите в кино, только на какой-нибудь радостный, а не упаднический фильм. Если вдруг мы обнаруживаем у себя депрессивные состояния, лучше просто плыть по течению, чем падать на дно: зовут гулять — иди, приглашают в кино — покупай билеты, приглашают в гости — не отказывайся.





— Есть мнение, что здоровых людей не существует. С психологической точки зрения это так?





— Как говорят врачи: здоровых людей нет, есть недообследованные. Когда мы говорим про здоровье — это медицина. Когда говорим про психологию, то более правильный термин — адаптация. Если человек имеет какие-то психические или физические проблемы, но он адаптирован к своей среде, есть высокая вероятность, что психологически он здоров. Яркий пример — известный фильм «Игры разума», где учёный-шизофреник постоянно видит галлюцинации и знает, что это галлюцинации, при этом у него есть жена, работа, друзья, коллеги — он адаптирован к жизни.





Если захотеть, у каждого можно найти какие-то особенности поведения, которые можно интерпретировать как признаки нездоровья.





Но нет, мы скорее здоровые, чем больные.





— Существует мнение, что большинство людей, которых мы знаем из истории, — в искусстве, науке, — имели психические расстройства: Бетховен, Гай Юлий Цезарь, Эйнштейн. Можно поставить знак «равно» между творческой жилкой, интеллектом и неврозом?





— Сама по себе креативность, конечно, не является расстройством, скорее, наоборот, это способ продуцирования идей. Наиболее ярким примером расстройства у творческих людей можно считать шизофрению Ван Гога, который отрезал себе мочку уха. Нанесение психически больным травм самому себе после этого получило название «синдром Ван Гога». Творчество — это выход из психического расстройства, своего рода «форточка». Поэтому сегодня актуальна арт-терапия — рисование, лепка, фото, любое творчество. Здесь действие выступает как средство коррекции, способ снятия острых симптомов.





Психологи советуют на замыкаться и не обрывать социальные связи

— Говорят, поднять себе настроение можно, съев банан или шоколад. А вообще еда влияет на эмоции?







— Да, и речь идёт не только о шоколаде. Он просто самое популярное средство.





Вообще, всё сладкое приносит радость и удовольствие. Но это всё-таки кратковременный эффект.





Поэтому увлекаться не стоит, не нужно заедать или запивать свои депрессивные проявления. Лучше вытягивать себя из таких состояний чтением книг, просмотром фильмов, общением.





— Если постоянный стресс на работе, что делать?





— Поколотите грушу или, наоборот, расслабьтесь — поплавайте в бассейне. Надо снимать напряжение от негативных эмоций, стресса и агрессии. Если организм уже начал реагировать на что-то, то в нашей ситуации нужно, чтобы он это делал с пользой для себя. Мой личный способ — это движение. Если есть стресс, гуляю по городу, хожу по лестницам. Что происходит с людьми, когда их берут в заложники? Первое, что говорят: «Не двигаться», — и люди не двигаются, а это дополнительный стресс для организма. В стрессе организм реагирует комплексно, это связано с физиологическими процессами. Если вы офисный работник и на работе испытываете стресс, поставьте себе задачу в день пройти 100 ступенек и периодически к ней возвращайтесь — отвлечётесь, снимете стресс.