«Город никогда»: площадь разрухи

Площадь Маркса — уникальное место. Здесь девять торговых центров соседствуют с лотками бабушек, продающих овощи. Здесь высятся сразу три «замороженных» здания, два из которых должны были сдать ещё советские рабочие, — скелет высотки в народе даже называют памятником долгострою. Почти 100 лет власти строят планы реконструкции злосчастной территории, но на ней лишь множатся безликие торговые павильоны. НГС.НОВОСТИ нашли самые интересные проекты возрождения площади Маркса, созданные в разные годы.

В конце 1920-х годов власти молодого Новосибирска задумались о развитии левого берега, где были только пустыри, поля и села. Генплан 1925 года определил превращение территории в город-сад, где днём люди трудились бы на заводе «Сибсельмаш», а вечером — гуляли в просторных зелёных зонах, рассказывает главный хранитель музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов.



Современные парк имени Кирова и сквер Славы — лишь части зелёных лент города-сада. Проект 1931 года





Три зелёные ленты должны были тянуться через весь город-сад, от нынешней улицы Троллейной до берега Оби. Увы, сегодня об амбициозном плане советских властей напоминают лишь парк имени Кирова да сквер Славы.







Интересно, что изначально никакой грандиозной площади Маркса не планировали. «Основной площадью левобережья тогда была территория, которая находится сейчас на пересечении улиц Ватутина и Пермитина, не доходя до стадиона "Сибсельмаш", — поясняет Сергей Филонов. — Вторая площадь планировалась на месте нынешней площади Труда. А сегодняшняя площадь Маркса была третьей площадью левобережья и куда меньшей по размеру: примерно такой, как современная площадь Станиславского. На плане 1931 года видно, что она была запроектирована просто как пересечение улиц».





Место, где сегодня расположена площадь Маркса, находится на возвышенности. Карта 1928 года





Рядом с площадью Маркса уже тогда были запроектированы высотные объекты — судя по всему, некие ворота левобережья, отмечает Филонов. К сожалению, эскизов зданий в музее не сохранилось — а может, их никогда и не было.







Проект города-сада полностью воплотить в жизнь не удалось: стремительное молодое государство часто меняло курс, к тому же в планы вмешалась война. Она в какой-то степени пошла по пользу городу: сюда эвакуировали множество предприятий, и начался промышленный бум.







Так выглядело левобережье в годы войны





В те годы на левом берегу стояли заводы, бараки и немногочисленные дома с удобствами. Жизнь была сосредоточена возле железной дороги, а на месте нынешней площади Маркса (как и проспекта) был пустырь. В 1939 году там построили водонапорную башню, ставшую самым высоким зданием левобережья. А с началом войны неподалёку появились землянки ссыльных поволжских немцев и прибалтийцев.







Высотка должна была стоять в районе НГТУ





В более благополучные 50-е годы вокруг площади начали строить жильё. Здесь надо отметить, что тогда до Сибири добралась мода на сталинские высотки. В прошлом материале серии «Город никогда» мы писали о зданиях, которые так и не взметнулись над нашими улицами, — одно из них хотели построить как раз на площади Маркса. Правда, её планировали сдвинуть чуть ближе к Оби, в район НГТУ. «По проекту площадь Маркса сливалась с проспектом», — уточняет Филонов.







Монументальное здание с двумя арками-проездами спроектировал ленинградский архитектор Григорий Гладштейн. Почему его не удалось построить, неизвестно — возможно, попросту не хватило денег. А десятилетие спустя тренды в архитектуре снова изменились, и площадь Маркса решили украсить уже совсем другой высоткой — сейчас горожане называют её памятником долгострою. Вместе с ней в проектах закрепились ещё два объекта — универмаг и дворец культуры.







«Турист» не достроили не из-за конструктивных дефектов, а из-за недостатка финансирования





Отель «Турист» начали возводить почти одновременно с гостиницей «Новосибирск», рассказывает Сергей Филонов: тогда закрытый Новосибирск открыли для гостей. «Режим смягчился, стали привлекать иностранцев в туристические места, — объясняет он. — Новосибирск решили сделать перевалочным пунктом, чтобы люди путешествовали по Транссибу на Байкал. И было решено построить эту несчастную гостиницу "Турист"».







Возводить её начали в конце 1960-х годов. 24-этажный отель с концертным залом хотели сдать через три с половиной года, но сначала срок сдвинули на 1983 год, а потом работы и вовсе остановились. Кстати, история о том, что ещё в начале строительства в каркасе «Туриста» обнаружили конструктивные ошибки, — неправда, отмечает архитектор Игорь Поповский: «В подобную ситуацию попадала как раз привокзальная гостиница: там плывун оказался, был перерасход сметы. Но её достроили, потому что она в центре города. А это… Просто советский кризис. Очень много объектов было заморожено в 80-е годы».





Проект застройки площади Маркса 1969 года напоминает крепость. Территория здесь полностью пешеходная, а к ДК примыкают жилые дома





Второй знаменитый долгострой на площади Маркса — ДК «Сибсельмаш», который начали возводить в 1979 году. Рабочим пообещали не просто дворец, а киноконцертный комплекс в духе времени (в середине прошлого века как раз появились широкоэкранные фильмы, и в стране активно строили кинотеатры).





Недостроенный ДК мало напоминает первоначальный проект

Над проектом здания вместе с коллегами работал Владимир Бородкин, автор гостиницы «Октябрьская» на Красном проспекте. «Это модернизм. И он не очень-то презентабельный: сложные формы, утяжелённый фасад, ломаные нагромождения, — отзывается о проекте Сергей Филонов. — Но это видение авторов, которые пытались, может быть, как-то привлечь внимание к объекту и закрыть этот пустырь. Но это здание не гармонировало бы с ГУМом, хотя все три объекта должны были смотреться комплексно».







После развала Советского Союза культурный недострой переходил от одного собственника к другому, его даже закономерно хотели превратить в очередной ТЦ. Но пока здание так и стоит — почти готовое снаружи и пустынное внутри.





Ещё в начале «нулевых» на площади в 30 га было лишь одно построенное здание — ГУМ





Третий советский артефакт на площади Маркса — ГУМ. Его решили строить ещё в 1974 году, а сдали только в 1987. «Это проект, по сути, 60-х годов, — рассказывает хранитель музея имени Баландина. — Когда его сдали, он уже морально устарел. Даже при социализме, где было мало торговли, это здание уже не соответствовало масштабам города».







Проектов застройки площади Маркса было много — этот вариант власти не приняли





ГУМ на всех проектах выглядит примерно одинаково, в отличие от других объектов. К примеру, в 70-80-е годы был тренд на строительство экспрессивных объемов. «В народе такие жилые высотки называют "свечками". Они напоминают "книжки" на Новом Арбате в Москве», — комментирует один из проектов тех лет Сергей Филонов. По его словам, недостаток концепции в том, что центр пуст — туда просится какой-то масштабный объект.





Проект 80-х годов — архитектор В.Галямов предложил разбить на площади скверы





В 80-е годы проект планировки площади вновь изменили — стало больше зелени. Однако после перестройки, в 1992 году, вместо скверов возле недостроенного ДК появилась барахолка. Дело в том, что годом раньше здесь открылась станция метро, и людям стало удобно добираться до левобережья. «Площадь Маркса ожила, — улыбается Сергей Филонов. — По сути, это стала такая привокзальная площадь с толчеёй».





Фонтаны и пешеходное пространство — такой хотели видеть площадь в 90-е





В попытках убрать барахолку город рисовал всё новые эскизы площади. К примеру, конкурсный проект Михаила Печерина, утверждённый муниципалитетом, предполагал уютный скверик за ДК и архитектурную доминанту — оригинальную высотную «свечку». Более того, архитекторы предусмотрели огромное пешеходное пространство. Разумеется, реализован проект не был.







В тени недостроенного киноконцертного комплекса 13 лет работала барахолка





В более благополучные «нулевые» барахолку победили и даже установили перед ДК памятник Покрышкину. Но следующие попытки властей и инвесторов обустроить площадь терпели фиаско. Так, в 2002 году СМИ сообщали, что гостиницу «Турист» вот вот достроят. Название материала невероятно оптимистичное: «Через 3 года будет завершена реконструкция площади Маркса». В итоге у подножия отеля-призрака лишь выросли ТЦ.





Несмотря на усилия властей, уличная торговля на Маркса процветает и сегодня





В 2011 году судьба территории не на шутку взволновала губернатора Василия Юрченко. Сначала он приказал убрать оттуда уличную торговлю и негативно отозвался о торговых центрах (а тогда их было уже семь): «Понастроили таких абракадабр. Это не торговые центры, я зашёл вчера в один — это просто жуть».





Через год Юрченко и вовсе дал поручение разобраться с местными долгостроями. «Мы демонтируем панели, сделаем современный фасад, — обещал тогда Пётр Разганяев, директор компании «Турсиб» (собственника недостроенной гостиницы). — Последняя проверка была в 2007 году, состояние позволяет строить». Но воз и ныне там.







Недостроенный ДК в 2012 году собирались превратить в киноконцертный зал с колоннадой





В 2012 году мэрия даже приняла масштабный проект реконструкции площади Маркса. Точнее, архитекторы представили сразу два проекта. Первый предполагал создание обширной пешеходной зоны вокруг памятника Покрышкину, а фоном для будущего сквера должна была стать колоннада концертного зала (он же — недостроенный ДК). В сквере мечтали установить два фонтана и стену с барельефами, посвящёнными героям ВОВ. Второй вариант был ещё более фантастическим: площадь Маркса предлагали сделать пешеходной.





Площадь Маркса со сквером, фонтанами и барельефом мечтали со временем сделать пешеходной





«Очень хороший макет, совет его принял, — вспоминает архитектор Игорь Поповский. — Но собственники-то [участков и объектов на площади Маркса] свои цели преследуют. И их организовать — это была как раз задача города. Но этого не просто не произошло — собственники все переругались. Это привело к жёсткой конкуренции. Сегодня собственники уже начинают думать о возможной реконструкции, хотя это будет очень сложно».







Мэр Анатолий Локоть лично высаживал деревья в новом сквере у знаменитого долгостроя





Мэр Анатолий Локоть повёл себя аккуратнее и от столь масштабных ходов воздержался. Начал с малого: в этом году у недостроенной гостиницы убрали многолетний забор и начали обустраивать сквер.







Эксперты считают: люди не хотят приезжать за покупками на площадь Маркса из-за хаотичной застройки, уличной торговли и множества остановок транспорта





«Эта площадь могла бы стать центральной площадью всей Сибири, — уверен Сергей Филонов. — Как считалось в народе, площадь Маркса до застройки была самой большой площадью в стране — больше Красной площади в Москве. Там был шанс построить здания, которые стали бы доминантой района. А сейчас это площадь утраченных возможностей».





Хранитель музея считает, что проблемная территория не сможет развиваться как торговая — на этом посту её давно сменили современные торгово-развлекательные центры. Он предлагает обустроить здесь мощёную площадь и проводить торжественные мероприятия.