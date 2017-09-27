Поехали за пивом, попали в ДТП: подробности ночного тарана на Снежиной

В ночь на 27 сентября водитель Mitsubishi FTO устроил массовую аварию на МЖК. Мужчина врезался в 4 машины, припаркованные во дворе дома, а потом сбежал, бросив истекающего кровью пассажира. Свидетели ДТП утверждают, что оба мужчины были пьяны, а пострадавший пытался выгородить водителя. Водители с опытом пьяного вождения рассказали НГС.НОВОСТИ, что так многие пытаются уйти от ответственности за нетрезвую езду, а эксперты пояснили, почему побег с места ДТП может сберечь права, — в ГИБДД тем не менее заявили, что это не поможет. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

27 сентября в 00:05 возле дома № 25/3 по улице Татьяны Снежиной водитель Mitsubishi FTO не справился с управлением, обгоняя машину, и врезался в припаркованные автомобили. Мужчина умудрился покорёжить сразу четыре машины.





«Неустановленный водитель ехал по улице Татьяны Снежиной со стороны улицы Высоцкого и врезался в припаркованные Toyota Probox и Nissan Qashqai. После этого "Ниссан" въехал в Renault Kaptur, а он, в свою очередь, в Toyota WiLL», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Местная жительница Екатерина Мжельская вспоминает — в ту ночь она ехала домой, возле дома № 25/3 притормозила, зная, что в этом месте постоянно ходят люди. «И тут слева нас обгоняет Mitsubishi, видимо, им не понравилось, что мы медленно ехали, — рассказала Мжельская корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — На приличной скорости мимо проехал. В этот момент из-за дворов едет таксист. Тот (водитель Mitsubishi. — А.И.) из-за нас его не увидел. Когда увидел, дёрнул руль. И его как мотыльнуло по дороге, он начал петлять. А влево — небольшой овраг и дом. И машины припаркованные.





Его закрутило в овраг, и через бордюр прям в эти машины крутануло». По словам девушки, от водителя сильно пахло алкоголем, а в машине лежало несколько банок пива.





«Водитель "Мицубиси" со встречной полосы вылетел, — поясняет очевидец Дмитрий. — Первую машину по касательной ударил, вторую зацепил хорошо, а потом эти две машины зацепили четвёртую. Когда "Мисубиси" развернуло, пассажир через заднее стекло вылетел».







Со слов Екатерины, водитель сразу же кинулся к пострадавшему с криком: «Паха, Паха, вставай!». «Мы парня оттолкнули, мало ли, там непонятно, что с пострадавшим было — он в крови лежал. Рядом "скорая" как раз стояла, кто-то из прохожих побежал туда за помощью. Все крутились возле того, кто в крови был. Когда подняли голову — а где водитель? А водителя уже нет».





Николай вспоминает, что водитель бросился бежать, как только понял, что его товарищу окажут помощь.





«Понятно — оба пьяные были. Запах перегара прям чувствовался, — пояснил очевидец. — Я ещё поинтересовался у пассажира, чего друг-то убежал. Парень сразу заявил, что не знает его, рассказал, что поддал дома, вышел, поймал машину, поехали в пивнушку за пивом. Вернулись назад — попали в ДТП. Видно было, что 100% врёт и знают они друг друга хорошо».





По информации пресс-службы группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 32-летний пассажир Mitsubishi FTO был доставлен в больницу с сотрясением мозга и подозрением на черепно-мозговую травму.





ДТП произошло на Татьяны Снежиной

«Сбегают трусливые люди, которые боятся ответственности, — уверен директор центра водительского мастерства Виктор Жигулин. — Или те, кто в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не доказали, что они сели пьяными за руль. Хоть зачем — непонятно. Сейчас у нас везде камеры и установить водителя очень легко».







Специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов уверен, что сбегают чаще всего именно пьяные. «Он уехал, его не освидетельствовали. Если он пьяный, то заберут права и штраф придётся платить. А если скрылся с места ДТП, то есть возможность просто отсидеть 15 суток», — пояснил Ухалов.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщалась с водителями, которые неоднократно пытались уйти от ответственности за пьяную езду. У некоторых это действительно получалось, правда, не всегда. «Схема простая: приходишь домой и ждёшь, — рассказал корреспонденту новосибирец Виталий Т. — Заявляются сотрудники ГИБДД, спрашивают, где машина? Разводишь руками — а правда, где? И пишешь заявление об угоне. Но это только если ты уверен, что ни свидетелей, ни записи с камер не было. Иначе и по даче ложных привлекут, и за оставление места ДТП».





Пострадавшие автомобили

Однако сами сотрудники ГИБДД непреклонны — вывести таких водителей на чистую воду можно, особенно если найдутся свидетели ДТП. И тогда им грозит ст. 12.27 КоАП РФ — административный арест на 15 суток или лишение прав на срок до полутора лет. При этом наказание за пьяную езду всё же строже — штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. «Мы их всегда находим и наказываем за оставление места ДТП, — подчёркивает представитель отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. — И если такого водителя поймают спустя несколько часов после ДТП — то там ч. 3 ст. 12.27 КоАП — употребление алкогольных напитков после ДТП, а это административный штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до трёх лет. От чего бегал, к тому и пришёл, получается».





По официальным данным ГИБДД, в 2016 году в Новосибирске было совершено 105 ДТП со сбежавшими водителями, из них 67 водителей установлено, а за восемь месяцев 2017 года — таких аварий было 85, 50 из них раскрыты. По ст. 12.27 в 2017 году в Новосибирской области было составлено 405 материалов.





Заметим, что новосибирцы не только пытаются уйти от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Некоторые умудряются зарабатывать на их соблюдении. Так, недавно в городе объявился водитель, который таранит чужие авто. Каждый день он попадает в 2-3 ДТП — но ГИБДД всегда называет его невиновным.