Живем как в морозилке: куда звонить, если дома нет тепла

Сотни новосибирцев жалуются на ледяные батареи — НГС выяснил, что делать и как вернуть отопление

18 сентября в Новосибирске объявили о начале отопительного сезона . В первую очередь отопление дали в детские сады, школы и больницы. Чуть позже тепло почувствовали и жители многоэтажек, только не всех. Больше недели жители десятков домов во всех районах города и за его пределами остаются с холодными батареями — НГС.НОВОСТИ даже составили целую карту . Тем временем в Новосибирске уже обосновалась настоящая осень и даже выпал первый снег . Замерзающие новосибирцы начали заваливать жалобами энергетиков, те отправляют к управляющим компаниям. Специалисты компании «СИБЭКО», департамента энергетики, ЖКХ и директор «Сибирского межрегионального центра регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Светлана Суворова рассказали, что делать в таких случаях и как не замёрзнуть. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Почему нет отопления?







Самая распространённая причина — это проблемы с запуском системы отопления: часто бывает так, что до одного дома тепло уже дошло, а до соседнего не успело. Среди других причин — аварии на теплотрассах, когда под нагрузкой недавно отремонтированные трубы лопаются. А ещё воздух в батареях и ошибки в проектировании системы теплоснабжения дома, но это бывает редко.





Что мне делать, если дома холодно?







Городская система теплоснабжения устроена так, что тепло доходит до домов в два этапа: сначала кипяток заполняет внутриквартальные сети, а потом уже доходит до домов. Обычно это занимает чуть больше недели. Если дома температура терпимая, энергетики просят подождать.





Ещё можно поспрашивать соседей — вполне возможно, что у вас просто перекрыты батареи в квартире. А вообще эксперты в один голос рекомендуют жаловаться в свою управляющую компанию. Её работники помогут спустить воздух в батареях, устранить водяную пробку, открыть забытый кран Маевского или найти какие-то другие проблемы.





Я написал жалобу в УК, но ответа нет. Что делать?





В управляющей компании на официальную заявку (с датой и временем) обязаны ответить в течение суток. Если этого не произошло — нужно обратиться в департамент энергетики и ЖКХ по телефону 228-88-00 или через единую интернет-приёмную мэрии. А ещё в Госжилинспекцию: 202–07–57.





Ещё можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 051. Диспетчер должен записать ваш адрес и направить к вам специалиста: слесаря или сантехника, если не было никакой аварии.







Мне никто не отвечает :(







Тогда можно смело пожаловаться на УК в Роспотребнадзор по телефону 220-26-78 и даже в прокуратуру. Но лучше всё же подождать ещё несколько дней — в УК уверяют, что знают обо всех домах, где отопления ещё нет. Но многоэтажек, в которых действительно есть серьёзные проблемы, единицы.







У меня в одной комнате батареи горячие, а в другой холодные. Что делать?







Если все батареи открыты, то, скорее всего, тепло ещё идёт до них. В таких случаях тоже можно позвонить в УК или аварийно-диспетчерскую службу. Вдруг там воздух или водяная пробка.





А нужно ли платить за отопление, которого не было?





Всё просто. В Новосибирске за отопление платят каждый месяц — по 1/12 потребления предыдущего года. Но если в вашем доме есть общедомовой счётчик, платите только за то тепло, которое реально было.





Я пожаловался всем кому можно — но мне всё равно холодно!







Заведите кота. Или, на худой конец, купите электрообогреватель. Цены на небольшие настольные тепловентиляторы начинаются с 690 рублей. Их, между прочим, можно использовать как обычные вентиляторы, так что они пригодятся и летом.





Классические напольные радиаторы стоят около 2–4 тысяч рублей, они самые популярные. За чуть более высокую цену можно присмотреть и конвектор — он забирает холодный воздух, греет его и выпускает тёплый. Его можно повесить на стену, в отличие от радиатора.





Для любителей домашнего уюта в магазинах предлагают электрокамины. Правда, популярные модели стоят от 10 тысяч рублей, а лакшери-варианты — от 22–25 тысяч.