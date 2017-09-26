Изба на колёсах

Тест-драйв с читателем: 17-летний «тойотовский» минивэн — почему он до сих пор не ломается

В свежем выпуске «Тест-драйва с читателем» — 17-летний минивэн Toyota Town Ace Noah и его владелец Дмитрий. Насколько вместительна эта машина, зачем она нужна в городе и правда ли, что старые «японцы» не ломаются, — в обзоре НГС.АВТО.

Toyota Town Ace Noah, 2000 г.в. Бензиновый атмосферник 2.0 л мощностью 130 л.с., 4-ступенчатый гидротрансформаторный «автомат», постоянный полный привод.











Этот минивэн Toyota Town Ace Noah (не путать с просто Toyota Noah) Дмитрий приобрёл два года назад за 400 000 рублей. За автомобиль пришлось вступить в битву с перекупщиками — слишком хороший вариант попался.















«За этот автомобиль я буквально чуть не подрался с перекупщиками, потому что продавала его реально бабушка, которая ездила на нём по своим угодьям — участок огромных размеров, за посадками следила. Машина была в хорошем состоянии, как говорится, не бита, не крашена».















К моменту покупки Дмитрий определился с выбором именно минивэна, оставалось решить, какую модель покупать. «Хотелось автомобиль более утилитарный. На легковой машине ведь можно возить себя, ну и, пожалуй, всё. Я работаю на себя, и большая вместимость мне пришлась очень кстати. Изначально рассматривал "Хонду Одиссей", "Мицубиси Делику" — в достойном состоянии не нашлось».















Машина действительно оказалась в неплохом состоянии, ни один важный агрегат не выходил внезапно из строя. «Износ ходовой части был, но не сильный. Ломаться — в ней ничего не ломалось. Я просто всё меняю по регламенту, как положено в книжечке: не так давно пробег подошёл к 200 000 километров, заменил поршневые кольца и маслосъёмные колпачки — 50 000 рублей. Сейчас на очереди замена клапанных шайб — это 4000 рублей».















«Общие вложения в машину точно не считал, ну, может, около 100 000 рублей. Это со всеми ТО, со всеми маслами и фильтрами».















«С внезапными отказами вообще не сталкивался. Это же старая "Тойота", которая обладает большим запасом прочности и при своевременном регламентном обслуживании не причиняет проблем. Я езжу достаточно много, и по рабочим делам, но ничего не ломалось. Единственно, когда один раз завёл при –32 градусах, выдавило масло из-под фильтра. Ничего критичного, заменил фильтр, заменил масляное колечко».















Салон минивэна выглядит целым, но слегка потрёпанным — всё-таки возраст и рабочий режим эксплуатации. Здесь огромные объёмы, высокий потолок над головой, большие двери.















Машина может перевезти восемь пассажиров — дополнительные места раскладываются в багажнике. Функционал стандартный для среднего «японца» — электростеклоподъёмники, кондиционер, ящички, лампочки и т.п.















На ходу машина жёстка и собранна. Как говорит владелец, это добавляет устойчивости, но приходится чувствовать трещины в асфальте. Разгоняется 1,6-тонный минивэн со 130-сильным двигателем, конечно, не молниеносно.















«Мотор у него один их самых распространённых, японский 3SFE бензиновый. Мотор для данного автомобиля откровенно слабый, и прям вот сильно не хватает потенциала мотора. Машина едет, в принципе даже едет в горку. Но тяги на трассе не хватает, поэтому обгоны тяжело даются. А в городе нормально ездит в принципе».













«На трассе после легковой машины чувствуешь себя комфортно, сидишь высоко, автомобиль тяжёлый и достаточно длинный. За счёт этого едет практически как по рельсам. Но, поскольку у него высокая парусность, управляется он как и любое двухтонное авто».















Успел Дмитрий побывать и на небольшом бездорожье. Говорит, достаточно проходимая машина. «Здесь постоянный полный привод, сзади мост, спереди привода. По осям распределение: 60 процентов сзади, 40 спереди. Я считаю, для города такой тип постоянного привода наиболее удобный. Никаких блокировок нет, по факту крутится всегда одно из колёс».















«Жрёт она довольно много. Двигатель ведь слабенький, и, чтобы более-менее динамично ездить, приходится топить газ. Как итог — расход в городе 15–16 литров. На трассе — 10 литров при скорости 120 км/ч».



















«Плюсы — это полный привод, вместимость и надёжность. А минусы — слабый двигатель, отвратительный свет и отсутствие рамы: нет потенциала загнать машину в какие-нибудь великие грязи, жёсткости кузова не хватит».















В качестве альтернативы Дмитрий рассматривает Toyota Alphard — более дорогой и современный минивэн. Но пока планов менять машину нет. «Меня полностью всё устраивает. После минивэна редко кто сможет пересесть на легковую машину, поэтому вариантов у меня немного — либо внедорожник такой же объёмный, либо минивэн с более мощным двигателем».











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