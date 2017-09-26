Изба на колёсах

Тест-драйв с читателем: 17-летний «тойотовский» минивэн — почему он до сих пор не ломается

В свежем выпуске «Тест-драйва с читателем» — 17-летний минивэн Toyota Town Ace Noah и его владелец Дмитрий. Насколько вместительна эта машина, зачем она нужна в городе и правда ли, что старые «японцы» не ломаются, — в обзоре НГС.АВТО.

Toyota Town Ace Noah, 2000 г.в. Бензиновый атмосферник 2.0 л мощностью 130 л.с., 4-ступенчатый гидротрансформаторный «автомат», постоянный полный привод.


Изба на колёсах (фоторепортаж)


Этот минивэн Toyota Town Ace Noah (не путать с просто Toyota Noah) Дмитрий приобрёл два года назад за 400 000 рублей. За автомобиль пришлось вступить в битву с перекупщиками — слишком хороший вариант попался.



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«За этот автомобиль я буквально чуть не подрался с перекупщиками, потому что продавала его реально бабушка, которая ездила на нём по своим угодьям — участок огромных размеров, за посадками следила. Машина была в хорошем состоянии, как говорится, не бита, не крашена».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


К моменту покупки Дмитрий определился с выбором именно минивэна, оставалось решить, какую модель покупать. «Хотелось автомобиль более утилитарный. На легковой машине ведь можно возить себя, ну и, пожалуй, всё. Я работаю на себя, и большая вместимость мне пришлась очень кстати. Изначально рассматривал "Хонду Одиссей", "Мицубиси Делику" — в достойном состоянии не нашлось».   



Изба на колёсах (фоторепортаж)


Машина действительно оказалась в неплохом состоянии, ни один важный агрегат не выходил внезапно из строя. «Износ ходовой части был, но не сильный. Ломаться — в ней ничего не ломалось. Я просто всё меняю по регламенту, как положено в книжечке: не так давно пробег подошёл к 200 000 километров, заменил поршневые кольца и маслосъёмные колпачки — 50 000 рублей. Сейчас на очереди замена клапанных шайб — это 4000 рублей».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«Общие вложения в машину точно не считал, ну, может, около 100 000 рублей. Это со всеми ТО, со всеми маслами и фильтрами».   



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«С внезапными отказами вообще не сталкивался. Это же старая "Тойота", которая обладает большим запасом прочности и при своевременном регламентном обслуживании не причиняет проблем. Я езжу достаточно много, и по рабочим делам, но ничего не ломалось. Единственно, когда один раз завёл при –32 градусах, выдавило масло из-под фильтра. Ничего критичного, заменил фильтр, заменил масляное колечко».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


Салон минивэна выглядит целым, но слегка потрёпанным — всё-таки возраст и рабочий режим эксплуатации. Здесь огромные объёмы, высокий потолок над головой, большие двери.



Изба на колёсах (фоторепортаж)


Машина может перевезти восемь пассажиров — дополнительные места раскладываются в багажнике. Функционал стандартный для среднего «японца» — электростеклоподъёмники, кондиционер, ящички, лампочки и т.п.

 


Изба на колёсах (фоторепортаж)


На ходу машина жёстка и собранна. Как говорит владелец, это добавляет устойчивости, но приходится чувствовать трещины в асфальте. Разгоняется 1,6-тонный минивэн со 130-сильным двигателем, конечно, не молниеносно.



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«Мотор у него один их самых распространённых, японский 3SFE бензиновый. Мотор для данного автомобиля откровенно слабый, и прям вот сильно не хватает потенциала мотора. Машина едет, в принципе даже едет в горку. Но тяги на трассе не хватает, поэтому обгоны тяжело даются. А в городе нормально ездит в принципе».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«На трассе после легковой машины чувствуешь себя комфортно, сидишь высоко, автомобиль тяжёлый и достаточно длинный. За счёт этого едет практически как по рельсам. Но, поскольку у него высокая парусность, управляется он как и любое двухтонное авто».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


Успел Дмитрий побывать и на небольшом бездорожье. Говорит, достаточно проходимая машина. «Здесь постоянный полный привод, сзади мост, спереди привода. По осям распределение: 60 процентов сзади, 40 спереди. Я считаю, для города такой тип постоянного привода наиболее удобный. Никаких блокировок нет, по факту крутится всегда одно из колёс».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


«Жрёт она довольно много. Двигатель ведь слабенький, и, чтобы более-менее динамично ездить, приходится топить газ. Как итог — расход в городе 15–16 литров. На трассе — 10 литров при скорости 120 км/ч».




Изба на колёсах (фоторепортаж)


«Плюсы — это полный привод, вместимость и надёжность. А минусы — слабый двигатель, отвратительный свет и отсутствие рамы: нет потенциала загнать машину в какие-нибудь великие грязи, жёсткости кузова не хватит».



Изба на колёсах (фоторепортаж)


В качестве альтернативы Дмитрий рассматривает Toyota Alphard — более дорогой и современный минивэн. Но пока планов менять машину нет. «Меня полностью всё устраивает. После минивэна редко кто сможет пересесть на легковую машину, поэтому вариантов у меня немного — либо внедорожник такой же объёмный, либо минивэн с более мощным двигателем».  



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