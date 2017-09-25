14 братьев Новосибирска: Варна

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска» . Каждую неделю мы рассказываем о новом городе. В прошлых материалах мы познакомили читателей с Ереваном и Улан-Батором , а также поведали об американских близнецах Сент-Поле и Миннеаполисе . Сегодня наш рассказ о Варне — бюджетном курорте и одном из древнейших портов Европы.

Варна — это третий по численности город Болгарии, а ещё отличное место для отпуска. Это уютные европейские улочки, средиземноморский климат, приятный пляж и свежие фрукты — всё то, что так любит сибирский турист.







Летом там побывала жительница Новосибирска Ольга Кротова. «В Болгарии очень понравилось. По сравнению с нашим югом цены за дорогу и проживание примерно одинаковые, но зато знаешь, что есть сервис (в гостинице, на пляже, в общественных местах). Варна достаточно старый город, сейчас там происходит реконструкция старых зданий, надеюсь, после обновления будет интереснее. Как и в любом туристическом городе, много различных магазинов, есть большой пляж», — говорит она.





Порт Варны





По последним данным, в Варне живёт чуть больше 360 тысяч человек и население растёт с каждым годом. Это болгары, турки и, конечно, русские. Для России, кстати, Варна близка тем, что здесь родился эстрадный певец Филипп Киркоров, тот самый, что «Банька моя, я твой тазик». Совсем недавно артиста признали почётным гражданином Варны.







Ночные улицы Варны





Маленький Филя рос в городе с большой историей, которая началась аж в VI веке до нашей эры. В то время Варна называлась Одессосом. Его основали мигранты из Малой Азии, когда проходила Великая греческая колонизация. Одессос в древности считался торговым центром — здесь делали и продавали террактовые статуэтки, керамику, амфоры. Позднее Одессос попал под влияние Македонии и Римской империи, затем его завоевала Византия, а чуть позже здесь появилась крепость, которая уже получила имя Варна.







Долина Каменный лес — одна из самых загадочных достопримечательностей Болгарии





Благодаря богатой истории и множеству завоеваний в Варне сохранилось много древних достопримечательностей. Самая загадочная — Каменный лес. Это долина в 18 км от города, по которой разбросаны 7-метровые колонны из камня. Их происхождение до сих пор остаётся тайной. По одной из версий — это останки древнего леса, по другой — дело рук (или других конечностей) инопланетян. Болгары верят, что если обойти весь Каменный лес и зайти в его центр, то вас посетит небывалая удача. Из-за этого вокруг камней постоянно толпятся сотни туристов.







Монастырь Аладжа





Также неподалёку от Варны есть известный монастырь Аладжа — древний пещерный православный монастырь. По словам болгар, иногда где-то здесь появляется монах, который спрашивает случайных прохожих о том, как сейчас живут люди, а затем исчезает. Надо сказать, что сейчас монастырь работает как музей. В двухъярусных пещерах находятся 20 келий, две часовни, церковь, склеп и другие помещения. В часовне сохранилась настенные фрески XIII–XIV веков.







Внутри одной из келий монастыря





По словам Ольги, вход в монастырь стоит недорого — около 150–200 рублей.





Указатели входа в монастырь





«Если подниматься пешком в этот монастырь, то на протяжении всего пути встречаешь указатели, есть несколько троп по сложности восхождения», — объясняет она.





Термальные бани





В самой Варне самой яркой достопримечательностью считаются римские термальные бани. Вернее, их останки со времен Римской империи. Это комплекс в семь тысяч «квадратов» с отдельными залами для обливания горячей и холодной водой, котельной, туалетами и множеством прочих помещений.







Побережье Чёрного моря





Большинство туристов со всей Европы приезжают в Варну всё же ради моря. Здесь даже есть «Морской сад» — большой парк на побережье Чёрного моря с аллеями, музеями, зоопарком, дельфинарием, театром и множеством ресторанов и клубов с вполне демократичными (по сравнению с остальной Европой) ценами.







«Пляжи. Они широкие, чистые, мелкий песочек, но вход в море из мелкой гальки. Все пляжи муниципальные, поэтому шезлонги и зонтики приобретаются за отдельную плату: комплект из зонтика и шезлонга обходится примерно в 300 рублей в сутки. На мой взгляд, это дорого, но можно обойтись и без местных шезлонгов», — советует Ольга.





Типичное меню ресторанов в Варне состоит из морепродуктов





«Рестораны на побережье особенно впечатлили. Почти в каждом заведении можно встретить блюда из морепродуктов, различного мяса, выбор в меню хороший. Порции большие, одним блюдом можно наесться. В мидии просто влюбилась: подаются они как с различными соусами, так и натуральными. Порция в 700–800 граммов, а стоимость в переводе на рубли всего лишь 350–400 рублей», — рассказывает Ольга.





Аспарухов мост — самый длинный в Болгарии. Он переброшен через каналы, которые соединяют город и Чёрное море





Родство между Варной и Новосибирском установил Владимир Городецкий в 2007 году, ещё когда был мэром. Оба города обмениваются знаниями в областях культуры, образования, экономики, здравоохранения и других сферах. Кроме того, новосибирские волонтёры регулярно приезжают в Варну на раскопки мест сражений времён Великой Отечественной войны и восстанавливают сведения о без вести пропавших сибиряках.







Вид на Варну с высоты птичьего полёта





Варна считается местом бюджетного пляжного отдыха, поэтому множество турфирм предлагают туда путёвки. Самостоятельно на самолёте из Новосибирска до Варны в ближайшие выходные, по данным сервиса Яндекс.Авиабилеты, можно добраться за 10–12 тысяч рублей. Правда, все рейсы с пересадкой в Москве.







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